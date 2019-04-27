13 примеров, когда производители пытались оставить нас в дураках. Но мы на это больше не поведемся

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Маркетологи — люди творческие, без устали придумывают все новые способы привлечь потребителей товаров и услуг. Они отлично понимают мышление людей и манипулируют нашим сознанием, используя иногда не совсем честные методы. Например, наносят на упаковку крупным шрифтом текст, который не соответствует действительности. Или «увеличивают» размер товара путем банального нанесения на этикетку букв XL. Так, в частности, поступила компания Dove.

AdMe.ru вместе с пользователями интернета выяснил, какие еще трюки применяют производители, чтобы выманить из наших карманов побольше денег. А в конце мы приведем реальный случай, который должен стать уроком для всех путешественников (спойлер: читайте все правила и инструкции). Итак, вот некоторые хитрости производителей.

1. На упаковке пишут, что размер продукта увеличен в 2 раза по сравнению с обычным. А на самом деле нет

2. Наносят крупным шрифтом: «100 % биоразлагаемый». Мы полагаем, что речь идет об упаковке, и покупаем именно этот кофе. Полагая, что тем самым сбережем природу

И только потом замечаем внизу мелкий текст: «Упаковка не подлежит вторичной переработке, не разлагается».

3. На коробке с соком крупно пишут: «100 % сок». Как правило, после прочтения этой надписи мы уже не обращаем внимания на мелкий текст

«И другие ингредиенты».

4. С помощью хитрых технических решений создают иллюзию наличия бо́льшего количества содержимого. Вот несколько примеров

5. Указывают, что продукт стал больше в размере, а на самом деле оставляют его прежним

6. Клеят этикетки так, чтобы мы не видели, что тара заполнена не доверху

7. Делают коробки большими, но заполняют их не до конца. Фактически мы переплачиваем за воздух

8. А вот хитрые способы завлечь покупателя аппетитным видом продукции. И только после совершения покупки раскрывается подвох

9. В большие упаковки помещают то же количество содержимого, что и в обычные. И чаще всего по завышенной цене

10. Маскируют свои рекламные листовки под штрафы за неправильную парковку

11. Размещают кнопку «скачать» в самом низу экрана. Пока мы ее найдем, 10 раз нажмем на рекламу

12. Нагло нас обманывают, печатая ложные надписи

Текст крупным шрифтом: «Обогащено витамином А».

Текст мелким шрифтом: «Содержание витамина А — 0 %».

13. Специально пишут условия акции мелким текстом, чтобы ввести нас в заблуждение

«Две средние пиццы за $ 6,99 (каждая)».

Бонус: «В этом отеле чайник специально оставляют на виду, а в тумбочке прячут правила, запрещающие его использовать. Иначе придется заплатить штраф»

Давайте все дружно запомним эти хитрости и больше не позволим производителям обводить нас вокруг пальца. А вам попадались товары с обманчивой упаковкой?