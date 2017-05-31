13 бесценных советов, которые нам подарила реклама

Каждый день реклама пытается нас обхитрить и дать нам какой-нибудь «сногсшибательный» совет, без которого мы ну никак не справимся.

AdMe.ru собрал бесценные рекомендации, и получилось круто, чего уж скромничать!

Не выходить из дома без двухлитровой бутылки с гелем для стирки: а вдруг друзья спросят, почему ваши вещи совсем как новые!

Засунуть камеру прямо на дно унитаза и не забывать проверять, как у нее дела: так можно весело проводить время вместе со всей семьей

Пить воду из бутылки так, чтобы как следует облиться

И вообще пить лучше не глотая и на ходу

Во время чистки зубов обязательно выдавливать на щетку минимум половину тюбика зубной пасты

В ванной всегда весело: можно громко петь песни про гель для душа или смеяться над анекдотами, которые рассказывает вода

Чтобы сразить девушку наповал, достаточно побрызгаться дезодорантом

А научиться танцевать проще простого после глотка холодного чая

Йогурт — это пища богов и неземное наслаждение, поэтому не закрыть глаза просто невозможно

Но ему, конечно, далеко до мороженого — вот уж где прячется истинное удовольствие!

Прежде чем надеть свитер, нужно как следует его понюхать и понежиться в его ласковых объятиях. Можно снова похихикать

В каждой квартире должен быть как минимум один большой белый ковер — чтобы дружно пачкать его всей семьей

Если после всего этого безобразия вы не успели сделать уборку в квартире, не волнуйтесь: на помощь всегда придет лысый качок с седыми бровями и приберет весь кавардак

Фото на превью perwoll.com

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Крутотенюшная крутота!

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