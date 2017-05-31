13 бесценных советов, которые нам подарила реклама
Каждый день реклама пытается нас обхитрить и дать нам какой-нибудь «сногсшибательный» совет, без которого мы ну никак не справимся.
AdMe.ru собрал бесценные рекомендации, и получилось круто, чего уж скромничать!
Не выходить из дома без двухлитровой бутылки с гелем для стирки: а вдруг друзья спросят, почему ваши вещи совсем как новые!
Засунуть камеру прямо на дно унитаза и не забывать проверять, как у нее дела: так можно весело проводить время вместе со всей семьей
Пить воду из бутылки так, чтобы как следует облиться
И вообще пить лучше не глотая и на ходу
Во время чистки зубов обязательно выдавливать на щетку минимум половину тюбика зубной пасты
В ванной всегда весело: можно громко петь песни про гель для душа или смеяться над анекдотами, которые рассказывает вода
Чтобы сразить девушку наповал, достаточно побрызгаться дезодорантом
А научиться танцевать проще простого после глотка холодного чая
Йогурт — это пища богов и неземное наслаждение, поэтому не закрыть глаза просто невозможно
Но ему, конечно, далеко до мороженого — вот уж где прячется истинное удовольствие!
Прежде чем надеть свитер, нужно как следует его понюхать и понежиться в его ласковых объятиях. Можно снова похихикать
В каждой квартире должен быть как минимум один большой белый ковер — чтобы дружно пачкать его всей семьей
Если после всего этого безобразия вы не успели сделать уборку в квартире, не волнуйтесь: на помощь всегда придет лысый качок с седыми бровями и приберет весь кавардак
Фото на превью perwoll.com