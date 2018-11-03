12 маркетинговых кампаний, которые показали миру, что такое настоящий провал

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Не очень весело, когда конкуренты наступают на пятки. Но гораздо хуже, когда вы сами потратили кучу средств на крутую рекламу, а она в лучшем случае вызвала насмешку, а в худшем — желание стереть вас в порошок. Даже серьезные корпорации не застрахованы от провалов и порой совершают такие ляпы, которые смешат еще несколько последующих поколений.