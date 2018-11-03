12 маркетинговых кампаний, которые показали миру, что такое настоящий провал
Не очень весело, когда конкуренты наступают на пятки. Но гораздо хуже, когда вы сами потратили кучу средств на крутую рекламу, а она в лучшем случае вызвала насмешку, а в худшем — желание стереть вас в порошок. Даже серьезные корпорации не застрахованы от провалов и порой совершают такие ляпы, которые смешат еще несколько последующих поколений.
Мы в AdMe.ru с полной уверенностью готовы заявить, что компаниям не стоит недооценивать человеческую любовь к халяве и перегибать палку в стремлении сразить своего пользователя наповал.
1. Трудности перевода
- Сеть ресторанов быстрого питания KFC допустила серьезный промах при выходе на китайский рынок в 1980-х годах. Популярный слоган компании Finger lickin’ good («Пальчики оближешь») перевели довольно странно: Eat your fingers off («Откуси себе пальцы»). Однако ошибка не стала роковой, и на сегодняшний день KFC — одна из самых популярных сетей фастфуда в Китае.
- Компания Parker Pen решила продвигать свои ручки на рынках Мексики. Однако во время перевода известный слоган It won’t leak in your pocket and embarrass you («Не протечет в вашем кармане и не поставит вас в неудобное положение») превратился в пошлую насмешку. Английское слово embarrass приравняли к мексиканскому embarazar («оплодотворять»). Итак, покупатели услышали весьма неожиданный слоган: «Наша ручка не протечет в вашем кармане и не оплодотворит вас». Очень обнадеживает.
- Автомобиль Lada Kalina: ошибка стала понятна после выхода на финский рынок: слово kalina в финском языке означает «дребезжание, грохот, разваливание». Финский язык словно передал все функциональные особенности данного авто. Автомобиль срочно переименовали в Lada 119.
2. Незнание культуры и языковых особенностей других стран
- В 1990-е годы компания Danone вышла на рынок России с детским питанием марки Bledinа. Однако мамочки не оценили столь «неприличное» название. Звучавший с экранов слоган «Bledinа — все, что нужно вашему ребенку» также не способствовал росту продаж.
- По этой же причине провалились и продажи минеральной воды, которую производила компания F&K Waterhouse. Когда во время рекламы диктор произносил ее название, зрители надрывали животы от хохота. А называлась эта вода довольно просто: Blue Water. Почему-то употреблять продукт с названием «Блю вота» мало кто хотел.
3. Двусмысленность
- На рекламном щите компании JCPenney был изображен чайник с подписью «Излишества, которые вы заслуживаете». И все бы ничего, но он обладал поразительным сходством с Адольфом Гитлером: носик с колокольчиком показывал жест «зиг хайль», крышка напоминала усы, а ручка повторяла очертания прически диктатора. Компанию завалили жалобами, поэтому рекламу пришлось убрать.
- В 20-х годах в Америке выпустили средства контрацепции под названием «Рамзес». И лишь спустя 2 месяца после начала продаж производители узнали, что у Рамзеса II было больше 160 детей. Похоже, эти средства контрацепции не менее опасны, чем ручка Parker.
4. Когда желание удивить переходит все допустимые рамки
- В 2016 году пользователи обратили внимание на очень неоднозначную рекламу нового острого бургера от Burger King, которую при подключении к Wi-Fi можно было увидеть в московском метро. Слоган «Смотри не обострись!» и правда звучал весьма двусмысленно. В скором времени из-за шквала критики и негодования его пришлось заменить на более короткое и менее провокационное «Остро».
- Слоган британской сети магазинов модной одежды Harvey Nichols — «Постарайтесь сдержать свой восторг». Чтобы прорекламировать начало распродаж в магазине, авторы рекламной кампании показали модниц, которые в прямом смысле не смогли удержаться. Поклонники бренда были шокированы. Harvey Nichols в ответ на возмущения сообщил, что это всего лишь «прямая визуализация всем известной фразы».
«Подойдите поближе».
- Гениальное маркетинговое решение или попытка обратить на себя внимание любой ценой? Дело в том, что этот постер, расположенный в далеко не безопасном месте, мелким шрифтом предлагает услуги похоронного бюро. Чтобы прочесть его адрес, действительно нужно подойти поближе.
5. Не обещай, если не уверен, что выполнишь обещанное
- Весной 2008 года компания Dr Pepper Snapple пообещала всем американцам по банке газировки, если до Нового года рок-группа Guns N’ Roses выпустит свой альбом Chinese Democracy. Учитывая тот факт, что музыканты уже 14 лет не радовали фанатов новыми песнями, надежды было мало. Но 23 ноября группа все же выпустила долгожданный альбом. Надо было сдержать свое слово. Dr Pepper запустили сайт со специальными купонами, но от колоссальной нагрузки серверы очень быстро рухнули, и люди остались без газировки. Адвокаты группы потребовали публичных извинений за полное фиаско.
- 100 бесплатных пицц в год в течение целых 100 лет — такой щедрый подарок к концу лета этого года пообещала Domino’s Pizza каждому, кто сделает тату с логотипом компании. Фото с татуировкой на видном участке тела нужно было выложить в соцсети с хештегом #доминоснавсегда. Акция должна была продлиться до конца октября. Но уже через пару дней после этого объявления компания изменила правила, уточнив, что участниками акции станут только первые 350 человек и что больше они не принимают заявки. Компания явно недооценила нашу любовь к пицце. Особенно к бесплатной.
Какую из этих историй вы считаете самым эпичным маркетинговым провалом? Вы бы осмелились сделать татуировку с логотипом компании ради пожизненного запаса пиццы?