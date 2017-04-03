12 истин о планировании беременности, которые следует знать каждой

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Если вы решили подготовиться к зачатию ребенка со всей ответственностью, но не знаете, с чего начать, мы подготовили несколько советов, которые повысят шансы на успех.

Имейте в виду, что в идеале нужно вносить изменения в образ жизни за полгода до планируемого времени зачатия. Если это невозможно, начинайте готовиться по меньшей мере за месяц.

  • Готовьтесь вдвоем.

Мужское здоровье в период планирования зачатия так же важно, как и женское. Созревание сперматозоидов происходит в течение 3 месяцев, поэтому лучше минимизировать воздействие неблагоприятных факторов в этот период (инфекции, стрессы, вредные привычки).

  • Следите за циклом, но не живите по расписанию.

Помните, что день перед овуляцией наиболее важен. Но следуйте велению чувств, а не календаря. Если моменты вашей близости будут привязаны к календарю, вы будете нервничать, чувствуя весь груз ответственности, а это может снизить вероятность зачатия.

  • Бросьте курить и пить алкоголь.

Каждая сигарета, выкуренная мужчиной за день, ухудшает подвижность сперматозоидов.

Что касается женщин, то курение негативно сказывается на способности к овуляции. Если курить после наступления беременности, это может привести к порокам развития плода. Также лучше сократить употребление кофеина.

  • Занимайтесь спортом.

Физическая нагрузка поможет укрепить организм и улучшить циркуляцию крови. Пешие прогулки, хайкинг, фитнес укрепляют здоровье в целом и повышают шансы забеременеть.

Но не переусердствуйте: излишняя физическая активность может плохо повлиять на гормональный баланс и овуляцию.

  • Обращайте внимание на побочные эффекты лекарств.

Если в период планирования беременности вы хотите принять какие-либо лекарства, посоветуйтесь сначала со своим врачом. Антибиотики, обезболивающие и некоторые другие препараты могут влиять на способность к зачатию обоих полов.

  • Следите за весом.

Уровень половых гормонов напрямую связан с весом. Поэтому приведите его в норму. Даже 10–14 % лишнего веса снижают шансы женщины на зачатие. Скорректируйте свое питание: делайте выбор в пользу натуральных продуктов.

  • Мужчинам следует избегать бани и сауны.

Самая комфортная температура для развития сперматозоидов — 34–36 градусов. Так что мужчинам в период планирования стоит избегать перегрева: не ходить в бани, не принимать горячие ванны.

  • Будьте осторожнее с кошками.

Кошки, даже домашние, часто бывают носителями токсоплазмоза, который очень опасен для беременных. Лучше избегать общения с ними во время планирования беременности и ранних сроков.

  • Избегайте химических веществ.

По возможности избегайте токсичных веществ (сахарозаменителей) и химикатов (всевозможных растворителей и пестицидов). А также помните, что многие чистящие средства для дома относятся к разряду токсичных веществ.

  • Посетите терапевта и стоматолога.

Помимо того что терапевт направит вас на сдачу анализов, он поможет подобрать витамины, которые нужны именно вам. Посещение стоматолога также будет полезно: если есть необходимость в лечении, его лучше провести до беременности.

  • Не стесняйтесь советоваться с гинекологом.

Иногда в силу анатомических или физиологических особенностей женщины сперматозоидам трудно попасть в матку. Поэтому стоит расспросить врача о том, что поможет в этом случае. Иногда достаточно просто сменить позу.

  • Уделите особое внимание поддержке своего организма.

Не забудьте настроить свою репродуктивную систему на нужный лад. В этом поможет Овариамин — биорегулятор, который восстанавливает резерв женской репродуктивной системы и поддерживает его на естественном уровне, увеличивая шансы на зачатие и рождение здорового ребенка.

Тем, кто хочет подойти к планированию своей беременности ответственно и правильно, важно помнить, что, прежде чем начинать принимать любые добавки и лекарственные препараты, следует проконсультироваться с врачом.

1 На склад!
  • 3 апреля 2017
  • 14346

Динамично, пафосно и мурашчато

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