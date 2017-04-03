12 истин о планировании беременности, которые следует знать каждой

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= Партнерский пост AdMe.ru и Овариамин® = Если вы решили подготовиться к зачатию ребенка со всей ответственностью, но не знаете, с чего начать, мы подготовили несколько советов, которые повысят шансы на успех. Имейте в виду, что в идеале нужно вносить изменения в образ жизни за полгода до планируемого времени зачатия. Если это невозможно, начинайте готовиться по меньшей мере за месяц.

Готовьтесь вдвоем. Мужское здоровье в период планирования зачатия так же важно, как и женское. Созревание сперматозоидов происходит в течение 3 месяцев, поэтому лучше минимизировать воздействие неблагоприятных факторов в этот период (инфекции, стрессы, вредные привычки). Следите за циклом, но не живите по расписанию. Помните, что день перед овуляцией наиболее важен. Но следуйте велению чувств, а не календаря. Если моменты вашей близости будут привязаны к календарю, вы будете нервничать, чувствуя весь груз ответственности, а это может снизить вероятность зачатия.

Бросьте курить и пить алкоголь. Каждая сигарета, выкуренная мужчиной за день, ухудшает подвижность сперматозоидов. Что касается женщин, то курение негативно сказывается на способности к овуляции. Если курить после наступления беременности, это может привести к порокам развития плода. Также лучше сократить употребление кофеина. Занимайтесь спортом. Физическая нагрузка поможет укрепить организм и улучшить циркуляцию крови. Пешие прогулки, хайкинг, фитнес укрепляют здоровье в целом и повышают шансы забеременеть. Но не переусердствуйте: излишняя физическая активность может плохо повлиять на гормональный баланс и овуляцию.

Обращайте внимание на побочные эффекты лекарств. Если в период планирования беременности вы хотите принять какие-либо лекарства, посоветуйтесь сначала со своим врачом. Антибиотики, обезболивающие и некоторые другие препараты могут влиять на способность к зачатию обоих полов. Следите за весом. Уровень половых гормонов напрямую связан с весом. Поэтому приведите его в норму. Даже 10–14 % лишнего веса снижают шансы женщины на зачатие. Скорректируйте свое питание: делайте выбор в пользу натуральных продуктов. Мужчинам следует избегать бани и сауны. Самая комфортная температура для развития сперматозоидов — 34–36 градусов. Так что мужчинам в период планирования стоит избегать перегрева: не ходить в бани, не принимать горячие ванны.

Будьте осторожнее с кошками. Кошки, даже домашние, часто бывают носителями токсоплазмоза, который очень опасен для беременных. Лучше избегать общения с ними во время планирования беременности и ранних сроков. Избегайте химических веществ. По возможности избегайте токсичных веществ (сахарозаменителей) и химикатов (всевозможных растворителей и пестицидов). А также помните, что многие чистящие средства для дома относятся к разряду токсичных веществ. Посетите терапевта и стоматолога. Помимо того что терапевт направит вас на сдачу анализов, он поможет подобрать витамины, которые нужны именно вам. Посещение стоматолога также будет полезно: если есть необходимость в лечении, его лучше провести до беременности. Не стесняйтесь советоваться с гинекологом. Иногда в силу анатомических или физиологических особенностей женщины сперматозоидам трудно попасть в матку. Поэтому стоит расспросить врача о том, что поможет в этом случае. Иногда достаточно просто сменить позу. Уделите особое внимание поддержке своего организма. Не забудьте настроить свою репродуктивную систему на нужный лад. В этом поможет Овариамин — биорегулятор, который восстанавливает резерв женской репродуктивной системы и поддерживает его на естественном уровне, увеличивая шансы на зачатие и рождение здорового ребенка.