11 мифов, в которые мы верим из-за рекламы

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Реклама — двигатель прогресса, а еще манипулятор и знатный вешатель лапши. Задача маркетологов — приукрасить действительность, а иногда завуалировать правду так, чтобы покупатель посмотрел на товар и у него возникла одна мысль: «Я должен это купить». Редакция AdMe.ru решила провести небольшое расследование и разобраться в самых распространенных заблуждениях, в которые мы продолжаем верить вопреки здравому смыслу.

№ 11: Цитрусовые — лучший источник витамина С

Правда: В свежем шиповнике витамина С примерно 650 мг / 100 г, в красном болгарском перце — 250 мг / 100 г, и даже в черной смородине его больше, чем в цитрусовых, — 200 мг / 100 г. Как появился миф: К 1908 году апельсиновая промышленность была в убытке, производители не успевали продавать слишком большие урожаи фруктов. Альберт Ласкер придумал рекламную кампанию, в которой предлагалось делать из апельсинов сок и пить его на завтрак как источник витамина С.

№ 10: На помолвку нужно дарить кольцо с бриллиантом

Правда: Можно вообще ничего не дарить. Как появился миф: Рекламная кампания «Бриллианты навсегда» входит во все учебники по маркетингу, ведь благодаря ей простой углерод, которого в мире в избытке, считается не просто элитным подарком, но и после 1947 года обязательным атрибутом помолвки.

№ 9: Открытки нужно дарить вместе с подарком

Правда: Это тоже не обязательно. Как появился миф: До начала XX века открытками поздравляли только по почте, а благодаря рекламной кампании Hallmark они стали вручаться лично как необходимое дополнение к подарку. В рекламе делался акцент на том, что это красиво и можно написать теплые слова, которые человек надолго запомнит.

№ 8: Зубную пасту надо выдавливать на всю длину щетки

Правда: Достаточно небольшой «горошины» пасты. Как появился миф: Любой миф в этой подборке появился по одной причине: чтобы увеличить число продаж, и производители пасты не исключение. В каждой рекламе на щетке длинная полоска пасты — это и смотрится красивее, и покупать чаще будут. На самом деле в уходе за зубами важнее не паста, а правильность метода чистки.

№ 7: Образ Санта-Клауса придумали в Coca-Cola

Правда: Впервые персонажа Санта-Клауса (в том виде, в котором мы его знаем) нарисовал художник Томас Наст в конце ХIX века. Как появился миф: Прообразом Санты является Святой Николай, который раньше на открытках выглядел совсем иначе — скромный монах в зеленом зимнем пальто. В 1931 году Coca-Cola запустила рекламную кампанию, чтобы увеличить число продаж прохладительного напитка в зимнее время. «Кокакольного» Санту нарисовал Хэддон Сандблом, и он был не первым, но самым удачным изображением обаятельного символа Рождества.

№ 6: Дисбактериоз — это болезнь

Правда: В международной классификации такого заболевания нет. Как появился миф: Использование термина «дисбактериоз» на территории Восточной Европы поддерживается фармацевтическими компаниями, в том числе и западными. Интересно, что на Западе и в США никто не использует этот термин.

№ 5: Существует «плохое» растительное масло с холестерином

Правда: Ни одно растительное масло не содержит холестерина, он есть только в сливочном. Как появился миф: Еще один из маркетинговых трюков для увеличения продаж. Надпись «Не содержит...» привлекает внимание покупателей, вызывая доверие и заставляя думать человека, что он покупает какой-то особый премиальный сорт масла.

№ 4: Пиво и сладкая газировка утоляют жажду

Правда: Напитки с содержанием сахара и алкоголь провоцируют жажду. Как появился миф: Реклама любых прохладительных напитков делает акцент на том, что их нужно пить в жару. Производители предпочитают умалчивать правду, что на самом деле единственное, чем можно утолить жажду, — это обычная чистая вода.

№ 3: Бекон с яйцами — идеальный завтрак

Правда: Нет убедительных исследований о влиянии завтрака на фигуру. Как появился миф: В 20-х годах ХХ столетия знаменитый пиарщик Эдвард Бернейс получил задачу увеличить количество потребления бекона в США. Он заказал исследование, где подтверждалось, что сытный завтрак лучше легкого. Если завтрак должен быть сытным, то и бекона должно быть больше — такая логика устроила покупателей, и с тех пор не только в США, но и во всем мире 70 % бекона потребляется именно утром.

№ 2: Существуют обезболивающие для женщин

Правда: Есть комплексные лекарства, которые одновременно обладают и спазмолитическими, и анальгетическими, и противовоспалительные свойствами. Как появился миф: Периодические боли у женщин — очень распространенное явление, и производители лекарств не упускают возможности на этом заработать. Такие дженерики, как анальгин, дротаверин, парацетамол, стоят дешево, куда выгоднее продавать эти же составляющие, но в другой упаковке с надписью «Улучшенная формула от менструальной боли».

№ 1: Фруктовые мармеладные мишки — сладости для детей

Правда: В состав желатиновых сладостей входят сахар, крахмал, пищевые красители, но там нет фруктов. Еще один обман — это то, что зеленые медведи могут быть вовсе не яблочного вкуса, а клубничного. Как появился миф: «Детская» форма желейных конфет еще не делает их полезными и безопасными для ребенка. Любые сладости авторитетного производителя и в меру можно есть смело, а вот от покупки на стихийных рынках лучше отказаться. И что касается зеленых мишек, то некоторые производители делают их с клубничным вкусом, в то время как у красных вкус малины.