10 звезд, которые открыли в себе талант к бизнесу. Но Кайли Дженнер превзошла их всех

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Талантливые люди талантливы во всем, и знаменитости, которые, помимо кино, музыки или спорта, успешны еще и в бизнесе, — яркое тому подтверждение. Они выпускают одежду, косметику, товары для детей, открывают рестораны и производят вина. А некоторые звезды преуспели настолько, что им может позавидовать даже Марк Цукерберг.

AdMe.ru узнал, кто из знаменитостей точно не пропадет, если по какой-то причине их основная деятельность перестанет приносить доход.

10. Джессика Альба — компания по производству экологичных потребительских товаров

В 2008 году Джессика Альба столкнулась со знакомой многим мамам неприятностью: продукты по уходу за ребенком вызывали у ее новорожденной дочки проблемы с кожей. В результате у актрисы возникла идея производить подобные средства самостоятельно, честно информируя покупателей об их составе.

Так появилась компания по производству экологичных товаров: гипоаллергенных моющих и гигиенических средств, подгузников, детского питания, косметики и витаминов. Покупатели высоко оценили продукцию The Honest Company (что переводится как «честная компания»), и в 2016 году Джессика попала в список Forbes как одна из богатейших женщин Америки, самостоятельно заработавших свое состояние.

9. Кейт Хадсон — марка спортивной одежды

В 2013 году Кейт основала компанию по производству одежды для спорта и активного отдыха Fabletics, которая всего за несколько лет увеличила свою годовую прибыль до $ 235 млн и даже потеснила на рынке известные бренды спортивной одежды.

Помимо одежды стандартных размеров для женщин и мужчин, у компании также есть линейка plus-size, а в 2017 году появилась и коллекция обуви.

8. Роберт Де Ниро — сеть ресторанов

Легендарный актер вместе с не менее легендарным шеф-поваром Нобу Матсухиса (Nobu Matsuhisa) владеет сетью ресторанов и отелей Nobu. Эти заведения можно найти по всему миру, в том числе и в России.

7. Эштон Кутчер — инвестиционная компания

Не все об этом знают, но этот популярный актер неплохо заработал, вовремя вкладывая средства в различные компании. К примеру, в 2011 году фонд Эштона Кутчера A-Grade Investments вложил в Uber $ 500 тыс., а через 5 лет стоимость доли фонда увеличилась в 100 раз, что сделало Эштона одним из самых успешных инвесторов года по версии Forbes.

6. Сара Джессика Паркер — обувная компания

Сара Джессика Паркер, как и ее героиня Кэрри Брэдшоу, просто обожает туфли. Поэтому неудивительно, что она решила попробовать свои силы в обувном бизнесе и в 2014 году выпустила свою первую коллекцию туфель под маркой SJP.

5. Джессика Симпсон — бренд одежды и товаров для дома

В то время как недоброжелатели критиковали певицу за лишний, по их мнению, вес, она была занята куда более полезным делом. Джессика создала свою торговую империю The Jessica Simpson Collection, которая оказалась очень успешной и принесла звезде доход в $ 1 млрд.

4. Рианна — косметическая компания

Рианна владеет косметической компанией Fenty Beauty (если вы не знали, то Fenty — это фамилия певицы). Выпускаемые ею средства раскупаются, как горячие пирожки, но не только из-за популярности самой Рианны. Дело еще и в том, что компания старается угодить как можно большему числу покупателей: к примеру, у них есть помада, которая подходит к абсолютно любому тону кожи.

3. Мария Шарапова — компания по производству сладостей

Знаменитая теннисистка основала компанию под названием Sugarpova, которая занимается выпуском жевательных конфет и шоколада. Мария рассказала, что идея создания такого бизнеса пришла ей в голову во время вынужденного (из-за травмы плеча) перерыва в соревнованиях. На сегодняшний день сладости от Марии Шараповой можно найти в 25 странах мира.

2. Фрэнсис Форд Коппола — винодельня

Многие знают Фрэнсиса Форда Копполу как кинорежиссера, но оказывается, он является еще и крупным виноделом. Если бы в этой области присуждали «Оскар», то Коппола наверняка получил бы его за свое превосходное калифорнийское вино. Кстати, винодельня Копполы открыта для посещения, ведь сам режиссер считает, что и его кино, и его вино должны быть доступны каждому.

1. Киану Ривз — компания по производству мотоциклов

Вы наверняка видели множество фотографий Киану верхом на железном коне, но слышали ли вы о том, что ему принадлежит компания по их производству? Началось все с того, что в 2007 году Киану обратился к владельцу мастерской по кастомизации мотоциклов с просьбой модифицировать его Harley-Davidson. Результат настолько понравился актеру, что он предложил мастеру выпускать такие мотоциклы на продажу — так появилась компания Arch Motorcycle.

Бонус: Кайли Дженнер — косметическая компания

Самая юная звезда в нашем списке в скором времени может заработать свой первый миллиард долларов и тем самым побить рекорд Марка Цукерберга, став самым молодым миллиардером в истории. Цукерберг достиг этого статуса в возрасте 23 лет, а Кайли только 20, но ее косметическая компания уже оценивается в более чем $ 800 млн.