10 случаев, когда крутая история оказалась качественной рекламой

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Мы часто сталкиваемся с яркими образцами рекламного креатива. Но только представьте, насколько силен эффект маркетинговой кампании, которая до последнего скрывает от вас свое истинное назначение. Например, можно создать новую медийную персону, в реальность которой все поверят, или пригласить на свидание сотни парней, которые и не подозревают подвоха.

Коллектив AdMe.ru обожает делиться с вами бриллиантами из мира рекламы. Так что устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь увлекательными историями, которые на деле оказались работой маркетологов.

Яйцо, которое стало популярнее именитых блогеров

Простое яйцо, да? А вот и нет. Это самая известная публикация за всю историю существования медиаплатформ. Снимок появился в инстаграме 4 января 2019 года вместе с аккаунтом world_record_egg. Призыв его создателей был простым: опередить по количеству лайков пост модели Кайли Дженнер с новорожденной дочкой (18 млн). Интернет не заставил себя долго ждать. За 10 дней фотография яйца набрала 18,2 млн лайков. Дженнер, так быстро потерявшая статус рекордсменки, записала видеоответ, в котором разбила «собрата» своего конкурента. В течение нескольких недель в аккаунте публиковались посты, где на яйце появлялось все больше трещин. 1 февраля к ним добавился шов — как на мячах в американском футболе. Подпись к посту гласила, что все карты раскроются 4 февраля. Финал: Все это оказалось рекламным проектом Криса Годфри, который продвигал сервис по оказанию психологической помощи в разных странах. На момент написания этой статьи у первого фото было 53,5 млн лайков.

Строитель-блогер на волне инстаграм-трендов

В июне этого года большую популярность обрел инстаграм-аккаунт строителя из Остина по имени Омар. В своих постах он активно примеряет на себя тренды инстаграма, приправляя их легкой тенью иронии. Сейчас количество подписчиков новой звезды превышает 0,5 млн человек.

Подпись к фото гласит: «Я все правильно делаю?»

История популярности Омара крайне занимательна. Помимо самого контента внимание общественности привлек твит его дочери:

«Мой папа спросил меня, кто такие блогеры. После того как я объяснила, он сказал: „Пфф, я тоже так могу“. И... он смог. А самое прекрасное в том, что он работает строителем». Barbara L

На это сообщение обратили внимание крупные издательства, и в жизнь мужчины пришла популярность. Финал: Омар не наемный актер, но сам аккаунт — дело рук владельца местной кофейни Cuvée Coffee Майка Маккима. Это выяснилось благодаря расследованию интернет-издания Buzzfeed. Стоит отметить, что кофе компании появлялось в хештегах строителя еще до факта разоблачения. Креативная команда полностью взяла раскрутку страницы на себя, строитель даже не имеет доступа к своей странице. Он лишь участвует в фотосессиях и получает за это деньги. По словам Майка, компания рассчитывала максимум на 1 000 подписчиков и даже не надеялась на подобный успех. Также Майк упомянул, как оказалось, фейковый твит дочери Омара и сказал, что он, как и сам строитель, понятия не имеет, кто его написал.

«Не фотографируйте здесь, не расстраивайте людей»

Местный муниципалитет деревни Бергюн в Швейцарии принял решение запретить туристам фотографировать свой край. Суровое решение жители аргументировали так: научно доказано, что человек, который видит снимки красивых мест, но не может в них побывать, может впасть в сильнейшую депрессию. К соблюдению принятого закона отнеслись со всей серьезностью. Нарушение запрета могло повлечь за собой штраф в размере 5 швейцарских франков (деньги направлялись на защиту окружающей среды). В целях профилактики на въезде в город размещались предупреждающие таблички, а местное управления туризма удалило все фото живописной деревни из официальных источников. Финал: Это не безумие, а масштабная работа креативного агентства из Цюриха. Только представьте: акция готовилась полгода, в ней участвовали все местные жители и органы власти, а сам закон был опубликован в официальном аккаунте деревни на фейсбуке. Шалость удалась, и приток туристов в Бергюн значительно увеличился.

Обувь с секретом

Крупный американский ретейлер открыл магазин элитной обуви Palessi в Санта-Монике (США). На церемонию открытия пригласили популярных и авторитетных деятелей в сфере моды. За первый час было продано обуви на $ 3 000, сумма за одну пару варьировалась от $ 200 до $ 650. Все приглашенные представители индустрии хвалили качество материала и стильный дизайн моделей. Финал: Скучновато, да? Тогда вот вам изюминка. Магазин был фейковым, а за его открытие отвечала известная американская сеть магазинов доступной обуви Payless (дословный перевод — «плати меньше»). В так называемом «бутике» были модели, стоимость которых не превышала $ 40 за пару. По словам организаторов, это был социальный эксперимент, целью которого было показать, что дешево не значит плохо. Payless компенсировала «пострадавшим» часть потраченных сумм, но происходящее было записано на камеру. Просто посмотрите на лица людей, узнающих правду. На фото выше — одна из покупательниц.

«Ужас на крыльях ночи» от Red Bull

20 марта 2019 года жители Лос-Анджелеса увидели, как по небу пролетел неопознанный искрящийся объект. В сети сразу возникла паника и появились чудовищные догадки о природе явления. Предположения были разные: от метеорита, упавшего на город, до вторжения инопланетян. Полиции пришлось отвечать на сообщения о происходящем, чтобы успокоить жителей города. Обеспокоенным жителям сказали, что это очередные съемки фильма. Финал: Полиция оказалась права, но не до конца. Съемки были, но не фильма, а очередного ролика компании по производству энергетиков Red Bull, которая постоянно поражает мир своими экстремальными мероприятиями. В этот раз команда «Воздушные войска Red Bull» устроила проводы суперлунию (максимальное сближение Земли и Луны) и пролетела над городом в специальных «крылатых» костюмах. Для большего эффекта к ним прикрепили пиротехнические устройства, которые и создали след, похожий на комету. Увидеть историю крутого полета вы можете здесь.

Ловушка тиндера

18 августа 2018 года несколько десятков молодых людей ожидали встречи с девушкой на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Рядом находилась сцена, но никто не насторожился: в этот день там должен был выступать диджей. Но вскоре туда поднялась девушка, в которой каждый из парней узнал свою предполагаемую спутницу — Наташу. Она поприветствовала всех и заявила, что приложение тиндер, в котором они все с нею познакомились, сложное, поэтому она решила выбрать себе парня лично. Но за то, чтобы провести с нею время, нужно будет побороться.

Фотография сцены, присланная одной из «жертв».

Она сразу отсеяла парней, не подходящих по ряду признаков: длинная борода, пивной живот, тех, чьи последние отношения завершились по инициативе девушки, и т. д. Многие ушли сами, возмущаясь ее поступком. Для оставшихся Наташа организовала «Голодные игры», этапы которых включали отжимания и пробежку, минута была отведена на то, чтобы заявить о себе как о лучшем партнере. Проигравших она жестом пальца «свайпала влево», как это делают в приложении. Историей поделился в твиттере один из приглашенных парней, ее подтвердили другие. Финал: Как выяснилось позже, за этой странной акцией стояло креативное агентство Rob Bliss Creative. Целью эксперимента было желание дать понять молодым людям, что грубый, оценочный стиль общения, присущий тиндеру, давно пора оставить в прошлом.

Taco Bell и неудачная шутка

Сеть ресторанов быстрого питания Taco Bell (дословный перевод — «колокольчик тако») приняла решение приобрести известный национальный символ США — колокол Свободы. Именно такое объявление появилось 1 апреля 1996 года в нескольких крупнейших издательствах. Предоставило его авторитетная пиар-компания, так что сомневаться в содержании никто не стал. Финал: Разумеется, это была первоапрельская шутка, и уже в полдень об этом сообщили представители Taco Bell. Но народный гнев было уже не унять. У дверей заведений сети начали появляться протестующие, а сенаторы штата направили в администрацию парка, в котором находился колокол, письма с требованием разъяснить ситуацию. В результате сеть понесла убытки на сумму $ 300 тыс. Но благодаря постоянному упоминанию инцидента в прессе и его успешному окончанию в ресторанах вырос наплыв клиентов. По мнению экспертов, компания заработала около $ 25 млн благодаря этой истории.

Взрывоопасный креатив

В 2007 году в полицию Лос-Анджелеса начали поступать сообщения о том, что в автоматах по продаже газет заложены бомбы красного цвета, внешне напоминающие передатчики. Из-за таких же устройств был эвакуирован медицинский центр по делам ветеранов и взорван один из автоматов газеты Los Angeles Times. Финал: Все это неудачный пиар фильма «Миссия невыполнима — 3». Очевидцы сообщали, что из этих устройств действительно доносилась знаменитая композиция картины, но уровень беспокойства это не снижало. Компании Paramount пришлось выплатить $ 75 тыс. для урегулирования конфликта.

«Большой Лебовски» и фанатская боль

24 января в твиттер-аккаунте Джеффа Бриджеса (исполнителя роли Лебовски в фильме Коэнов) появилось загадочное видео с подписью: «Нельзя жить прошлым, чувак. Оставайтесь на связи». Фанаты тут же подхватили твит и начали обсуждать возможный выход продолжения культового фильма. Финал: Разочарованию «ждунов» не было предела, когда вместо громкого анонса вышла реклама пива с участием Бриджеса в роли Чувака и Сары Джессики Паркер в роли знаменитой Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе».

«Нажмите, чтобы добавить драмы»

Этот вирусный ролик — один из самых старых хитов интернета. Это рекламная кампания американского телеканала в Бельгии, в которой поучаствовали случайные прохожие. Тут бесполезно что-то описывать, просто посмотрите, если уже забыли или вдруг не видели.

А как вы считаете, допустимо ли вводить людей в заблуждение в рекламных целях?