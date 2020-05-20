10 уловок продуктовых магазинов, из которых мы возвращаемся довольными, а потом обнаруживаем, что попали впросак

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Акции, скидки, супердешевые и невероятно полезные продукты — у покупателей в современных магазинах буквально разбегаются глаза от обилия всевозможных предложений. Кажется, что здесь приложили все усилия, чтобы снабдить нас вкусностями и полезностями. Но в этой эйфории главное — не забывать, что у продавцов во все времена была только одна цель — заработать.

В AdMe.ru уже давно поняли, что в супермаркетах надо держать ухо востро. Для этой статьи мы попробовали отыскать полезную информацию в блогах людей, которые работали в крупных продуктовых магазинах и сейчас делятся профессиональными секретами. А в бонусе мы расскажем вам историю, которая напомнит о необходимости сохранять бдительность на кассе.

10. Продукты, которые только притворяются настоящими

На левом фото — фейковая спаржа, которая не имеет никакого отношения к настоящему растению. Этот продукт делают из сои: кипятят соевое молоко, а затем снимают с него жирную пенку. Ее аккуратно подсушивают, нарезают и фасуют. Чаще всего именно с такой подделкой хозяйки готовят «салаты из спаржи». Помимо этого, в супермаркетах можно столкнуться и с другими ненастоящими продуктами. Главное их отличие от оригиналов — низкая цена. К примеру, тюбик с васаби просто не может стоить 100-150 рублей. Скорее всего, в такой упаковке будет обычный хрен с горчичным маслом и зеленым красителем. Выращивание настоящего васаби считается прибыльным бизнесом, ведь за килограмм японского хрена можно выручить более $ 150. А вместо корицы и ванилина мы обычно покупаем их дешевые аналоги — синтетический ванильный сахар и кассию (китайскую корицу).

9. Акционный товар в проходных местах

Мало кто из покупателей может удержаться и не прихватить с собой парочку акционных товаров. Тем более что за ними никогда не надо далеко ходить: продукты со скидками в супермаркетах ставят на самые видные места, а кое-где даже загромождают ими проходы. Идете мимо? Возьмите вкусное печенье, которое только сегодня продается на 30 % дешевле. А еще лучше — сразу пару упаковок (когда вам подвернется такое выгодное предложение?). Этот простой прием позволяет магазинам увеличивать средний чек.

8. Овощи по цене сырокопченой колбасы

Согласитесь, довольно удобно, когда не надо чистить, тереть и резать овощи. Гораздо проще купить готовый набор для супа или салата в вакуумной упаковке. Вот только бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если обычные свекла, морковка и картошка стоят копейки, то в обработанном виде их цена может подскочить в несколько раз. Неужели вы думали, что производитель будет мыть и чистить овощи бесплатно? То же самое и с нарезанной колбасой и тертым сыром: ради эксперимента посмотрите, сколько стоит 100 г такого продукта, и сравните с ценой обычного куска. В любом случае решать только вам: выложить больше денег в магазине или потратить 10–15 минут на чистку овощей и нарезку колбасы.

7. Новый товар прячется за старым

Когда в супермаркет приходит свежий товар, то его всегда размещают за продуктами из предыдущей партии. Поэтому есть смысл просунуть руку вглубь полки и посмотреть на срок годности находящихся там упаковок. Скорее всего, это будет самая свежая продукция.

«В нашем магазине бизнес шел хорошо, и продукты не залеживались. Но все-таки действовало правило: если кто-то просит колбасу, сыр или рыбу, ты обязан дать самый старый кусок, чтобы шел оборот и товар впоследствии не испортился. А если вдруг проснется совесть, то коллеги-продавцы тебя заживо съедят». JobStory / pikabu

Важный момент: чем меньше людей посещает магазин, тем опаснее там покупать скоропортящиеся товары — молочку, салаты, мясные продукты. Чтобы узнать проходимость торговых рядов, достаточно обратить внимание на овощной или фруктовый отдел. Если находящаяся там продукция несвежая (как яблоки на фото), значит, покупатели не слишком жалуют этот супермаркет.

В таких магазинах не стоит брать овощи и фрукты в закрытой упаковке — по приходе домой можно обнаружить на яблоках и помидорах гниль или плесень. Да и в других отделах есть риск нарваться на просрочку.

6. Надписи «био» и «эко» не всегда правдивы

Производители продуктов поддерживают наше стремление покупать все натуральное и экологически чистое. Вот только иногда они могут ввести нас в заблуждение. К примеру, на упаковку с яйцами могут поместить надпись типа «яркий желток». Многие покупатели ведутся на эту изящную провокацию и сметают товар с полок, думая, что это фермерская продукция. Мы же помним, что именно деревенские куры несут яйца с яркими оранжевыми желтками. Действительно, у фабричных кур получаются яйца со светлыми желтками. Но вот яркий цвет такой продукции заставляет задуматься: не обошлось ли здесь без химических добавок?

5. Вода для увеличения веса

Бывает, купишь приличный кусок рыбного филе, а он после разморозки превращается в какое-то жалкое недоразумение (про то, что остается после жарки на сковородке, и говорить нечего). Все потому, что на прилавках часто лежит продукция, прошедшая через искусственное увеличение веса. Обычно именно на нее устанавливается самая привлекательная для покупателей цена. В промышленных условиях это делается с помощью инъектора, который вводит в филе водный раствор через множество мельчайших игл. В итоге кусок рыбы раздувается и становится тяжелее примерно в полтора раза. Есть и более дешевый вариант производства: филе отбивают специальными щетками, расщепляя волокна. В полученные пустоты заливается вода, благодаря чему рыба приобретает дополнительный вес.

4. Корзинки и тележки придумали не для вашего удобства

Чаще всего эти приспособления играют против вас. К примеру, если вы забежали в супермаркет за хлебом и сыром, то с корзинкой или тележкой вы, скорее всего, не устоите перед искушением набрать побольше товаров. Для той же цели нужны и шкафчики для хранения сумок или пакетов, с которыми якобы нельзя заходить в торговый зал. На самом деле их основная задача — освободить вам руки. В этом случае вероятность покупки существенно возрастает. Ничто не мешает тянуться к очередной полке, и вы на время забываете, сколько всего придется тащить домой (особенно если взяли тележку, благодаря которой совсем не чувствуется общий вес ваших покупок).

3. Не обман, а просто неполная информация

В наши дни покупатели все чаще начинают изучать этикетки и интересоваться составом предлагаемых им продуктов. Но мало кто догадывается, что производители могут частично дезинформировать вас и утаить часть нужных сведений. Десерты без сахара нередко содержат синтетический подсластитель аспартам (он же пищевая добавка Е951). В обезжиренные творожки часто добавляют усилители вкуса, ведь в чистом виде этот продукт мало кому понравится. Вот и получается, что на упаковке красуется привлекательная надпись, а внутри могут быть не особо полезные для организма вещества.

2. Поддельные деликатесы

Давайте для примера возьмем вкусную и полезную печень трески. В состав консервов должны входить только 3 компонента: печень, соль и специи (лавровый лист и черный перец). Если же на этикетке есть надпись «растительное масло», значит, этот продукт низкого качества или вовсе подделка. Настоящая печень трески настолько жирная, что в нее не надо добавлять никакое масло. Чтобы не нарваться на фейковый продукт, лучше не соблазняться продукцией по супернизкой цене. И заодно не помешает прямо в магазине провести тест на качество: потрясите консервную банку и прислушайтесь. Чем громче булькает, тем меньше внутри продукта и больше жидкости.

1. «Изготовлено специально для...»

В крупных сетевых магазинах часто можно встретить продукты категории «СТМ» (собственная торговая марка) и товары первой цены, они же самые дешевые продукты в данной категории. Чаще всего СТМ и есть товар первой цены. Например, самый дешевый мармелад в этом магазине вполне может производиться самой сетью. Магазин может позволить себе такую цену, потому что не тратит ни копейки на рекламу и не делает стандартную накрутку на товар. Прибыль делается за счет объема продаж: продукты с низкой ценой разлетаются как горячие пирожки. СТМ легко определить по надписи «изготовлено специально для...» на обратной стороне упаковки. А еще под той же маркой в магазине могут реализовываться разные виды товаров — от конфет до молока. Важно помнить, что дешевизна продукта не гарантирует того, что он будет вкусным и полезным. Поэтому перед покупкой не помешает внимательно прочитать этикетку и узнать, что входит в состав этой еды. Да и качество сырья у таких марок зачастую может быть невысоким, что сказывается и на вкусе, и на внешнем виде товара.

Бонус: история, которая напомнит, как важно быть внимательным на кассе

Набрала я полную тележку всякого, выложила на ленту, кассир пробивает товар. Стою, быстро складываю все в пакет, по сторонам особо не смотрю. Закончила складывать покупки и понимаю, что вроде как 2 банки икры на Новый год брала, а в пакет только одну положила. Говорю кассиру: — А я разве не 2 икры брала? Кассир отвечает: — Ой, я, наверное, магнит снимала и второпях оставила на полке. И достает из-под кассы мою банку икры. «Бывает», — подумала я и пошла в офис. На следующий день моя коллега в обеденный перерыв пошла в тот же магазин. Вернулась, шарит по пакету и говорит: «Блин, я была уверена, что 2 куска лосося брала. И вот в чеке 2. Куда один делся, непонятно, выронила по дороге, что ли?» И тут меня осенило, что рассеянность кассира распространяется только на дорогие продукты.