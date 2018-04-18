10 уловок маркетологов, которые заставляют нас покупать ненужные вещи

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Когда мы идем в магазин за хлебом, зачастую выносим два больших пакета с продуктами и товарами, которые совершенно не собирались покупать или планировали это сделать позже. Но что-то нас заставило купить это прямо сейчас. В этой статье вы узнаете, что используют маркетологи, чтобы убедить вас расстаться с кучей денег.

AdMe.ru собрал для вас самые распространенные трюки маркетологов, о которых вы могли не знать.

1. Чувство взаимности

Каждому из нас наверняка приходилось чувствовать благодарность за что-то и делать приятный жест в ответ. Маркетологи не упустили возможность и здесь. В своей книге «Влияние: Психология убеждения» доктор Роберт Чалдини описывает понятие «взаимности» и приводит примеры этого в обычной жизни. Как это работает: Когда официант приносит посетителю счет без жевательной резинки, то это может уменьшить размер чаевых, и наоборот. Ваша благодарность за заботу официанта, который принес одну пластинку жевательной резинки, увеличит количество чаевых примерно на 3,3 %, а если попался суперзаботливый официант и принес 2 пластинки жвачки, то размер чаевых может вырасти на 20 %.

2. «Такой товар уже у всех есть, и я хочу»

Социальные сети — это не просто способ общения, но и успешные площадки для торговли, на которых продвигаются различные товары и услуги. А концепция социального влияния делает их настоящим двигателем в сфере развития рыночных отношений. Как это работает: Кнопки под постами (огромное количество репостов и лайков) продают лучше всякой рекламы, поскольку это служит неким социальным доказательством того, что продукт востребован, а значит, хорош. Особенно когда мы видим в числе тех, кто лайкнул запись, людей, которых мы любим или которым доверяем (друзья, близкие, актеры и другие звезды): «Если у них есть, то я тоже хочу». А еще это называют «эффектом танцпола»: мало кто пойдет танцевать первым, но когда на танцполе уже куражится небольшая компания, присоединиться к ним психологически гораздо проще.

3. Вкус детства

Покупая различные продукты или вещи, мы их сравниваем. Обычно с теми вещами или продуктами, которые у нас были ранее, запомнились, которые, одним словом, оставили свой след в памяти. А лучше всего на нас действует ассоциация с детством. Как это работает: Детство — самая яркая и лучшая пора в нашей жизни. И те продукты, которые мы ели у бабушки в деревне или даже покупали в магазине, были самыми лучшими и вкусными. Маркетологи это используют в своих кампаниях. Например, чтобы купить продукт, мы должны понимать, какой он на вкус. А фраза «вкус детства» как нельзя лучше характеризует товар. То есть, по сути, мы уже пробовали это и знаем вкус. Люди особо консервативные, которые не готовы к различным новинкам, привыкли выбирать то, с чем уже хорошо знакомы.

4. Запахи в магазинах

Обоняние в нашей жизни играет огромную роль, особенно в социуме. Запах новорожденного ребенка, по которому его узнает мама, или аромат вашего партнера, который вам приятен, незаметны, но при этом важны. Как это работает: Вы замечали, что знаете, как пахнет McDonald’s? И эти запахи чувствуются задолго до приближения к самому заведению. А запахи в магазинах одежды? К примеру, запах ванили улучшает кровообращение мозга, снижает усталость и успокаивает центральную нервную систему. Исследования показывают, что в магазинах, где присутствовал этот запах, количество продаж увеличилось на 20 %.

5. Выбор за детьми

Родители так любят своих детей, что готовы скупить для них весь мир. Психолог Пако Андерхилл, проводя свое исследование, установил, что корм для животных и хлопья для завтрака часто выбирают дети. Поэтому данные товары часто и расположены невысоко, чтобы дети могли их достать. Как это работает: Чем ярче дизайн, тем больше он понравится ребенку. Это касается не только хлопьев, которые дети предпочитают на завтрак, но и упаковок кормов для животных, которые также выбирают маленькие хозяева для своих питомцев.

6. Принцип контраста

Принцип контраста — один из основополагающих в продуманной стратегии маркетологов. Ученые проводили исследования, предлагая студентам засунуть одну руку сначала в холодную, другую — в горячую, потом обе в теплую (комнатной температуры). Одна и та же вещь — вода комнатной температуры — кажется разной в зависимости от предшествующих обстоятельств. Как это работает: Мужчина пришел в магазин, чтобы купить костюм и свитер. Первым делом ему предложат выбрать костюм. Ведь стоимость костюма выше, и на фоне ее цена свитера не будет казаться такой высокой. Хотя свитер не самый дешевый в своей категории. Тот же самый принцип применим к человеку, который хочет купить аксессуары (рубашку, туфли, ремень) к новому костюму.

7. Аксессуары — наше все

Стилисты рекомендуют нам украшать себя различными аксессуарами, чтобы выглядеть более привлекательно. И утверждают, что можно превратить обычное платье в настоящий изысканный наряд с помощью пояса, ожерелья и яркой сумочки. Как это работает: Некоторые вещи и аксессуары залеживаются на складах, и вероятность их продажи значительно уменьшается. В таких случаях советы стилистов становятся особенно актуальными: продавцы украшают аксессуарами манекен с залежавшимся платьем, и процесс продаж запущен. Опыт показывает, что платья этого фасона начинают покупать гораздо активнее, а вместе с ними раскупают и столь удачно подобранные украшения.

8. Манекены без головы

Часто вы видите манекены с лицами или все же преобладают безликие? Подсчитано, что на каждую выставленную на витрине или в торговом зале вещь мы смотрим в общей сложности 30 секунд, после чего теряем к ней интерес и идем дальше. Поэтому задача продавцов — сделать так, чтобы ничто не отвлекало наше внимание от вверенного им ассортимента. Как это работает: Убираем головы манекенам или просто делаем безликими — и их лица уже не отвлекают нас от товаров, которые они демонстрируют.

9. Иллюзорная польза, которая вам «очень необходима»

Часто мы выбираем товар, основываясь на том, какой конечный результат он принесет. И порой забываем о качественных характеристиках, таких как мощность, количество режимов, материал, из которого изготовлен товар. Этот психологический феномен часто используется продавцами. Как это работает: К примеру, крем от целлюлита призван избавить проблемные места от «апельсиновой корки», а на самом деле увлажняющий крем, регулярные занятия спортом и правильное питание могут помочь гораздо лучше, чем обещает реклама крема.

10. Разнообразие, которого нет

Добавление среднего размера — это не ответ на желания или потребности клиентов, а уловка. Она призвана подтолкнуть покупателя к выбору наиболее дорогого варианта. Обычно эти трюки используют в различных сетевых заведениях (кофейни, фастфуд). Так что, когда в следующий раз вам предложат доплатить и получить большую порцию, подумайте: а нужна ли она вам? Как это работает: Допустим, мы пришли в кофейню, и там есть большой латте за ₽ 200 и маленький за ₽ 50. Большинство выберет второй вариант (если только, конечно, вы не являетесь фанатом кофе). Но если добавить третью опцию, то есть средний размер за ₽ 180, большинство выберет именно большую порцию: она же всего на ₽ 20 дороже! Сравнивая 2 варианта, мы принимаем решение, исходя из собственных потребностей. Во втором же случае принимаем решение на основе сравнения стоимости 3 вариантов и выбираем наиболее «выгодный».

Какие из уловок были для вас новыми? А какие чаще всего встречаете?