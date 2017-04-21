10 уловок, которые заставляют нас платить больше за обычные вещи

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Как правило, когда мы идем в кафе или магазин, у нас есть представление о том, что мы хотим купить и сколько потратить. Но часто мы совершаем спонтанные покупки под влиянием факторов, которые не в силах объяснить. AdMe.ru собрал трюки, с помощью которых хитрые маркетологи незаметно для нас делают все, чтобы мы покупали больше.

Часто самые обыкновенные продукты возвращаются к нам после некоего ребрендинга. Будет ли модная молодежь активно покупать кексы в XXI веке и делать с ними фото в инстаграме? Вряд ли, но если незначительно изменить их рецептуру, усовершенствовать внешний вид и превратить кексы в маффины и капкейки, они переживут второе рождение.

Вот как рестораны составляют свои меню: Использование образа семьи. Ассоциации с семьей и детством будят светлые воспоминания. Заказав «супчик, как у бабушки» мы подсознательно ждем, что он перенесет нас в детство.

Ассоциации с семьей и детством будят светлые воспоминания. Заказав «супчик, как у бабушки» мы подсознательно ждем, что он перенесет нас в детство. Аппетитное описание способствует срабатыванию пищевых рефлексов. Ну как можно не захотеть есть, прочитав фразу «горячий хлеб с хрустящей корочкой»? А если он еще и из Прованса — тем более.

способствует срабатыванию пищевых рефлексов. Ну как можно не захотеть есть, прочитав фразу «горячий хлеб с хрустящей корочкой»? А если он еще и из Прованса — тем более. Расположение. В меню есть определенное место, куда взгляд падает в первую очередь — это его верхняя часть. Поэтому рестораторы располагают там самые дорогие блюда и самые аппетитные картинки.

В меню есть определенное место, куда взгляд падает в первую очередь — это его верхняя часть. Поэтому рестораторы располагают там самые дорогие блюда и самые аппетитные картинки. Теплые тона. Эти оттенки возбуждают аппетит больше других.

Эти оттенки возбуждают аппетит больше других. Махинации с ценой. Люди болезненно расстаются с деньгами, и рестораторы это знают. Поэтому они часто не указывают валюту.

Если покупатели считают какой-то товар неоправданно дорогим и обходят его стороной, маркетологи делают хитрый ход. Они добавляют в ассортимент аналогичный товар с более высокой ценой, на фоне которого первый продукт уже вовсе не кажется дорогим. И продажи снова движутся вверх.

Отличный ход — придумать легенду, которая окружает товар, словно ореол. И совсем не важно, есть ли в ней смысл. Многие вспомнят рекламу батончика Milky Way, которую показывали по телевизору в странах Европы в начале 90-х. Батончик позиционировался как плавающий в молоке. Какой в этом толк? Никакого. Но это стало отличительным знаком, некой фишкой Milky Way.

Мерчандайзеры в супермаркетах знают, что нам будет лень вскрывать полиэтиленовую пленку и доставать из упаковки одну бутылку воды. И также они знают, что многим в голову придет мысль, что можно взять с собой всю упаковку, про запас.

Красный ценник всегда ассоциируется со сниженной ценой. Но не всегда это так — цена может оставаться прежней, а красный ценник — это лишь яркая бумажка.

всегда ассоциируется со сниженной ценой. Но не всегда это так — цена может оставаться прежней, а красный ценник — это лишь яркая бумажка. Большая тележка. Известный трюк, чтобы мы купили больше товаров, чем нужно.

Известный трюк, чтобы мы купили больше товаров, чем нужно. Ориентация слева направо. Во многих супермаркетах движение посетителей построено против часовой стрелки. Мы все время поворачиваем налево, и наш взгляд чаще всего падает на середину стены справа от нас. Именно в этом месте ставят продукты, у которых истекает срок годности, или самые дорогие товары.

Во многих супермаркетах движение посетителей построено против часовой стрелки. Мы все время поворачиваем налево, и наш взгляд чаще всего падает на середину стены справа от нас. Именно в этом месте ставят продукты, у которых истекает срок годности, или самые дорогие товары. Мелкая плитка на полу. Тележка на такой плитке грохочет громче, и, чтобы не шуметь, мы сбавляем скорость. При этом мы проведем в супермаркете больше времени и лучше рассмотрим товар. И скорее всего, купим больше.

Вы задумывались, почему в рекламе жевательной резинки за раз берут по 2 пастилки? Это придумано специально, чтобы люди думали, что это правильный способ жевать жвачку. Так расход увеличится в 2 раза, а производители смогут продать больше. Та же история наблюдается с некоторыми лекарствами и витаминами. Надпись на упаковке шампуня, которая как бы невзначай напоминает, что вы можете нанести шампунь на волосы дважды, в свое время тоже сильно увеличила продажи.

Еще похожий пример: в 1957 году фирма Henckels выпустила партию картофелечисток. Они были так долговечны, что хозяйки покупали их раз в жизни. Продажи были низкими. Кому-то пришло гениальное решение: покрасить ручки этих приспособлений в цвет картофельных очисток. Люди стали случайно выбрасывать картофелечистки вместе с кожурой. Так продажи повысились в разы. Вспомните, может, и у вас есть инструменты или канцтовары со схожими характеристиками?

Производители всегда стараются добавить товару «весомости». Например, сообщить, что в составе шампуня содержится экстракт экзотических цветов, даже если его там одна капля на цистерну. Да и польза цветов для волос — вопрос спорный. Еще прием из той же серии — упоминание, что этот шампунь рекомендуют все стилисты Парижа.

Оказывается, что товары для женщин и девочек стоят на 7 % дороже, чем аналогичные товары для мужчин и мальчиков, несмотря на то что они практически идентичны и отличаются разве что цветом. Эту наценку назвали «розовый налог». И связана она с тем, что женщина считается лучшим покупателем. Особенно это применимо к шампуням, средствам для бритья и товарам для детей.