10 уловок, которые заставляют нас платить больше за обычные вещи
Как правило, когда мы идем в кафе или магазин, у нас есть представление о том, что мы хотим купить и сколько потратить. Но часто мы совершаем спонтанные покупки под влиянием факторов, которые не в силах объяснить.
AdMe.ru собрал трюки, с помощью которых хитрые маркетологи незаметно для нас делают все, чтобы мы покупали больше.
Часто самые обыкновенные продукты возвращаются к нам после некоего ребрендинга. Будет ли модная молодежь активно покупать кексы в XXI веке и делать с ними фото в инстаграме? Вряд ли, но если незначительно изменить их рецептуру, усовершенствовать внешний вид и превратить кексы в маффины и капкейки, они переживут второе рождение.
Вот как рестораны составляют свои меню:
- Использование образа семьи. Ассоциации с семьей и детством будят светлые воспоминания. Заказав «супчик, как у бабушки» мы подсознательно ждем, что он перенесет нас в детство.
- Аппетитное описание способствует срабатыванию пищевых рефлексов. Ну как можно не захотеть есть, прочитав фразу «горячий хлеб с хрустящей корочкой»? А если он еще и из Прованса — тем более.
- Расположение. В меню есть определенное место, куда взгляд падает в первую очередь — это его верхняя часть. Поэтому рестораторы располагают там самые дорогие блюда и самые аппетитные картинки.
- Теплые тона. Эти оттенки возбуждают аппетит больше других.
- Махинации с ценой. Люди болезненно расстаются с деньгами, и рестораторы это знают. Поэтому они часто не указывают валюту.
Если покупатели считают какой-то товар неоправданно дорогим и обходят его стороной, маркетологи делают хитрый ход. Они добавляют в ассортимент аналогичный товар с более высокой ценой, на фоне которого первый продукт уже вовсе не кажется дорогим. И продажи снова движутся вверх.
Отличный ход — придумать легенду, которая окружает товар, словно ореол. И совсем не важно, есть ли в ней смысл. Многие вспомнят рекламу батончика Milky Way, которую показывали по телевизору в странах Европы в начале 90-х. Батончик позиционировался как плавающий в молоке. Какой в этом толк? Никакого. Но это стало отличительным знаком, некой фишкой Milky Way.
Мерчандайзеры в супермаркетах знают, что нам будет лень вскрывать полиэтиленовую пленку и доставать из упаковки одну бутылку воды. И также они знают, что многим в голову придет мысль, что можно взять с собой всю упаковку, про запас.
- Красный ценник всегда ассоциируется со сниженной ценой. Но не всегда это так — цена может оставаться прежней, а красный ценник — это лишь яркая бумажка.
- Большая тележка. Известный трюк, чтобы мы купили больше товаров, чем нужно.
- Ориентация слева направо. Во многих супермаркетах движение посетителей построено против часовой стрелки. Мы все время поворачиваем налево, и наш взгляд чаще всего падает на середину стены справа от нас. Именно в этом месте ставят продукты, у которых истекает срок годности, или самые дорогие товары.
- Мелкая плитка на полу. Тележка на такой плитке грохочет громче, и, чтобы не шуметь, мы сбавляем скорость. При этом мы проведем в супермаркете больше времени и лучше рассмотрим товар. И скорее всего, купим больше.
Вы задумывались, почему в рекламе жевательной резинки за раз берут по 2 пастилки? Это придумано специально, чтобы люди думали, что это правильный способ жевать жвачку. Так расход увеличится в 2 раза, а производители смогут продать больше. Та же история наблюдается с некоторыми лекарствами и витаминами.
Надпись на упаковке шампуня, которая как бы невзначай напоминает, что вы можете нанести шампунь на волосы дважды, в свое время тоже сильно увеличила продажи.
Еще похожий пример: в 1957 году фирма Henckels выпустила партию картофелечисток. Они были так долговечны, что хозяйки покупали их раз в жизни. Продажи были низкими.
Кому-то пришло гениальное решение: покрасить ручки этих приспособлений в цвет картофельных очисток. Люди стали случайно выбрасывать картофелечистки вместе с кожурой. Так продажи повысились в разы.
Вспомните, может, и у вас есть инструменты или канцтовары со схожими характеристиками?
Производители всегда стараются добавить товару «весомости». Например, сообщить, что в составе шампуня содержится экстракт экзотических цветов, даже если его там одна капля на цистерну. Да и польза цветов для волос — вопрос спорный.
Еще прием из той же серии — упоминание, что этот шампунь рекомендуют все стилисты Парижа.
Оказывается, что товары для женщин и девочек стоят на 7 % дороже, чем аналогичные товары для мужчин и мальчиков, несмотря на то что они практически идентичны и отличаются разве что цветом. Эту наценку назвали «розовый налог». И связана она с тем, что женщина считается лучшим покупателем.
Особенно это применимо к шампуням, средствам для бритья и товарам для детей.
Фото на превью depositphotos/depositphotos, pixabay, wikipedia