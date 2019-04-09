10+ сложностей работы моделей plus size, о которых они умалчивают

Стереотипы — это то, с чем манекенщицам размера плюс приходится бороться ежедневно. По признанию самих девушек, чаще всего они сталкиваются с людьми, которые думают, что моделям plus size платят за то, что они много едят и толстеют. Однако если посмотреть их социальные сети, то сразу становится понятно, что они ведут здоровый образ жизни и активно занимаются спортом, прикладывая немало усилий для оттачивания своих форм.