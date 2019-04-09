10+ сложностей работы моделей plus size, о которых они умалчивают
Мы знаем моделей plus size как отважных девушек, для которых разрушение стереотипов о красоте — это профессия. Благодаря им стандарты мира моды начали меняться и становиться более реалистичными. Но несмотря на это, работать моделью размера плюс по-прежнему тяжело.
AdMe.ru расскажет вам, с какими неочевидными трудностями приходится ежедневно сталкиваться моделям plus size. Оказывается, эта работа еще сложнее, чем мы могли себе представить.
- Моделей размера плюс чаще всего приглашают на рекламные фотосессии, но на подиумы полных девушек до сих пор зовут редко. Некоторые знаменитые бренды, такие как Victoria’s Secret, принципиально отказываются включать их в свои показы. Дизайнеры этой компании предпочитают организовывать отдельные шоу нестандартных размеров, вместо того чтобы выпускать манекенщиц с разными фигурами на один подиум.
- Уже стало закономерным то, что для моделей plus size в основном устраивают фотосессии в нижнем белье. Создатели рекламных кампаний гораздо охотнее «раздевают» манекенщиц, вместо того чтобы подобрать подходящую одежду. Многие девушки с формами признаются, что часто сталкиваются с тем, что их фигуру используют исключительно в качестве сексуального объекта.
- Если же модель пригласили рекламировать наряды, то фигуру часто пытаются скрыть в одежде. Многие дизайнеры считают, что девушкам plus size нужно прятать недостатки, а не подчеркивать свои достоинства. Такое отношение совсем не облегчает работу манекенщиц, ведь они научились любить свое тело и хотят излучать уверенность в себе, а не скрывать свои формы и утопать в комплексах.
- В мире моды строгие стандарты есть даже для моделей размера плюс: лишний вес может быть только в «нужных местах», а фигура должна иметь форму песочных часов. Поэтому наперекор стереотипам девушки проводят много времени в спортзалах, оттачивая свою фигуру.
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Стереотипы — это то, с чем манекенщицам размера плюс приходится бороться ежедневно. По признанию самих девушек, чаще всего они сталкиваются с людьми, которые думают, что моделям plus size платят за то, что они много едят и толстеют. Однако если посмотреть их социальные сети, то сразу становится понятно, что они ведут здоровый образ жизни и активно занимаются спортом, прикладывая немало усилий для оттачивания своих форм.
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Парадоксально, но если модель размера плюс видят в спортзале, то обществом это воспринимается как недовольство своей фигурой и неуверенность в себе. Девушки рассказывают, что даже поклонники часто объясняют их занятия спортом стремлением похудеть и измениться. Но полные модели считают, что именно спорт делает их уверенными в себе и своей красоте.
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Все чаще знаменитые модели настаивают на том, что термин plus size пора забыть, ведь он помещает манекенщиц с пышными формами в отдельную категорию. По их мнению, цифры и размеры не должны иметь значения и выходить на первый план. Ведь эти прекрасные девушки в первую очередь профессиональные модели.
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По признанию представительниц этой профессии, многие люди до сих пор не воспринимают всерьез моделей plus size. Например, во время фотосессий девушек просят не позировать, а просто улыбаться и выглядеть счастливыми. Индустрия моды еще не осознала, что девушка крупных размеров может быть уверена в себе и выглядеть соблазнительно, эффектно.
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Моделям plus size приходится самостоятельно разрушать стандарты мира моды и бороться за место в индустрии красоты. Они поддерживают и вдохновляют друг друга, но говорят, что самые яростные их противники, к сожалению, другие женщины. Парадоксально, но именно женская аудитория чаще всего позволяет себе негативные комментарии в адрес моделей plus size.
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Слово «толстая» (fat) не так оскорбительно, как термин plus size. Крупные модели как никто умеют относиться к себе с иронией, а слово fat свободно используется в индустрии моды. Например, одна манекенщица размера плюс не могла подобрать бикини по размеру и сшила его сама, назвав fatkinny и сделав это модным трендом.
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Какой бы успешной ни была модель размера плюс, ей все равно будут советовать сбросить лишний вес. Поэтому представительницы этой профессии уже привыкли относиться к критике с иронией и не позволяют окружающим влиять на свою самооценку. Конечно, иногда бороться со стереотипами становится тяжело, но поддержка многочисленных поклонников возвращает девушкам силу духа.
Согласны, что эти девушки прекрасны? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.
Фото на превью iskra / instagram, iskra / instagram