10 рождественских реклам, которые будто восклицают: «Праздник к нам приходит!»

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Рождественская атмосфера — это не только елки, мандарины и бенгальские огни. Помимо фильмов, музыкальных клипов и книг, на праздничный лад умеет настраивать и реклама. Для этого перед Новым годом и Рождеством маркетологи всего мира стараются добавить в каждый ролик побольше волшебства и сказки.

Мы в AdMe.ru отобрали для вас 10 самых теплых, душещипательных и просто красивых рождественских реклам, которые объединяет пьянящий дух праздника.

Дракон, который всем мешал

Тяжело любить предрождественскую суматоху, когда ты дракон: ни снеговика не слепить, ни на коньках не покататься, еще и горожане невзлюбили за постоянные пожары. А что делать, если сложно сдержать огонь, рвущийся из пасти, если ты чем-то восхищен? Главный герой этой рекламы решил скрыться от всех, ведь доставлял одни проблемы, и только маленькая девочка с добрым сердцем смогла придумать, как ему помочь.

Повзрослей!

Маленькая девочка хочет поиграть в оленей Санты с сестрой, но та лишь бросает ей «повзрослей!» и захлопывает перед носом дверь своей комнаты. Но папа придумывает выход из этой ситуации, и у дочери появляется настоящий маленький олень...

Давай сделаем Рождество особенным!

Увидев северное сияние, героиня этого ролика решает во что бы то ни стало раздобыть немного волшебного света. При помощи палочки дедушки и нехитрых махинаций она получает целую банку праздничной дымки, которую щедро раздает всем вокруг, создавая праздничное настроение. Но хватит ли ей самой волшебства из банки?

Возвращение Инопланетянина

Главный герой фильма «Инопланетянин» вырос, у него появилась своя семья, и они дружно готовятся к Рождеству. Но вот неожиданно к ним наведывается долгожданный гость — Инопланетянин, которого уже выросший мальчик так давно не видел. Герои знакомятся между собой, папа семейства знакомит гостя с детьми и те прекрасно находят общий язык. И только под конец ролика мы узнаем, что Инопланетянину тоже есть к кому возвращаться.

Рождество для детей. И для нас всех

Кто сказал, что снимать праздничную рекламу нужно только про детей? Праздники существуют не только для них. Особенно если уметь отдаваться атмосфере на все 100 % и не бояться показаться глупым или инфантильным.

Все дело в воображении

В XXI веке детей окружают смартфоны, компьютеры и интерактивные игрушки, но хватит ли этого, чтобы облететь всю квартиру на самодельном космическом корабле, не задев никого из родственников? Конечно нет, если только не помогут воображение и пару коробок, оставшихся после доставки.

Иногда самое важное прямо перед носом

В канун Рождества в гости к детям и внукам приезжает бабушка. И только одна внучка не разделяет всеобщего предпраздничного восторга, ведь она занята гонками на своей консоли. Как ни пытается бабушка привлечь ее внимание, ничего не выходит. И вот на глаза девушке попадается старый семейный фотоальбом.

Когда наступает время дарить свет другим

Детские воспоминания часто становятся толчком для того, чтобы творить добрые дела во взрослой жизни. Героиня ролика смотрит видео, где она примеряет мамину сумку и получает в подарок от папы виток гирлянд. И тут курьер приносит посылку...

А как Санта тебя найдет?

Главная героиня ролика переживает, что Санта не сможет ее найти, ведь под Рождество они собираются семьей в поход. Она оставляет записки дома и опознавательные знаки в пути, но все равно сомневается, как же состоится главная встреча года, если она в сотнях километров от привычного места? Но на самом деле Рождество всегда с тобой и в тебе, а разобраться с проблемами поможет понимающий и находчивый папа.

Мы его поймали!

О чем мечтают все дети? Увидеть Санту вживую! А чтобы это сделать, нужно тщательно продумать план, и без дружной команды друзей не обойтись. И неважно, что сам процесс на самом деле гораздо увлекательнее результата, ведь если верить, то все сбудется.