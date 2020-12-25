10 рекламных роликов известных брендов, к созданию которых приложили руку именитые режиссеры

Первая реклама появилась еще в Древнем Египте. Египтяне использовали папирус для создания объявлений и плакатов. А на руинах Помпеев археологи обнаружили остатки целых рекламных кампаний. Сегодня ролики для мировых брендов снимают известные режиссеры, у которых в копилке наград не один «Оскар». И каждая реклама — это словно короткометражка со своим лихо закрученным сюжетом.

Мы в AdMe.ru любим творчество хороших режиссеров, поэтому решили вспомнить рекламные ролики, которые были сняты гениями мирового кинематографа.

1. Miss Dior

С 2009 года София Коппола сотрудничает с модным домом. Тогда она сняла первый рекламный ролик для парфюма Miss Dior. Сегодня лицом аромата является актриса Натали Портман. Ей удалось воплотить образ роковой, раскованной, уверенной в себе девушки.

2. J’adore Dior

В 2004 году Шарлиз Терон стала лицом аромата J’adore Dior. За 16 лет она снялась в 6 роликах для модного дома. В 2011 году оскароносный режиссер Жан-Жак Анно с помощью компьютерной графики оживил главных красавиц ХХ века. По сюжету Шарлиз Терон опаздывает на модный показ, а в гримерной ее окружают Мэрилин Монро, Грейс Келли и Марлен Дитрих. Снимали видео в Зеркальной галерее Версальского дворца, а саундтреком стала композиция «Heavy Сross» от команды The Gossip.

3. N°5 Chanel

Джо Райт, режиссер фильмов «Гордость и предубеждение», «Искупление», «Анна Каренина», создал для культового аромата черно-белый ролик с Брэдом Питтом в главной роли. Он стал первым мужчиной, который прорекламировал N°5 Chanel. На видео актер произносит 30-секундный монолог.

«Это не путешествие. Путешествие заканчивается, а мы идем дальше. Мир меняется. Мы меняемся вместе с ним. Планы рушатся, мечты берут верх. Но, куда бы я ни шел, ты там, мое счастье, моя судьба, моя удача. N°5 Chanel. Неизбежно». Chanel

4. Calvin Klein Downtown

После работы над фильмом «Девушка с татуировкой дракона» новой музой Дэвида Финчера стала актриса Руни Мара. Следующей совместной работой молодой актрисы и именитого режиссера стала реклама парфюма Downtown от Calvin Klein. Это минутный фильм о жизнерадостной жительнице мегаполиса. Она ездит на метро и лимузине, позирует фотографу, танцует с детьми и радуется дождю. Руни Мара много улыбается и чем-то напоминает Одри Хепберн.

5. La Nuit de l’Homme Yves Saint Laurent

Сразу после съемок «Черного лебедя» Даррен Аронофски стал работать над рекламой парфюма La Nuit de l’Homme от Yves Saint Laurent. На главную роль он пригласил звезду французского кино Венсана Касселя. Ролик сложно назвать рекламой. Это короткометражка, которая идет 2 минуты. Актер играет ловеласа, который за одну ночь соблазняет нескольких женщин.

6. PlayStation 2

В копилке у Дэвида Линча реклама для Calvin Klein, Dior, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Adidas. Но, пожалуй, самой необычной его работой в рекламной сфере был ролик для PlayStation 2. Черно-белая лента была снята в стиле именитого режиссера: говорящий гусь, летающая голова и убегающие изо рта руки. Слоган рекламной кампании — «Третье место». Эта концепция взята из научных трудов социолога Рэя Ольденбурга. Первое место — это пространство, в котором мы живем, второе место — работа, а третье место — пространство, где можно отдыхать и общаться.

7. Apple

Ридли Скотту выпала честь презентовать миру первый компьютер Macintosh от Apple. Ролик называется «1984», снят он был в 1984 году и обыгрывает сюжет одноименного романа Оруэлла. В футуристичном видео бритоголовые люди в одинаковых робах сидят перед огромным экраном. С экрана огромная голова мужчины рассказывает о праздновании годовщины «инструкций по информационной очистке и создании сада чистой идеологии». В зал вбегает женщина с кувалдой и на словах мужчины «Мы победим!» кидает в кувалду экран. После идут субтитры «24 января Apple Computer представит вам Macintosh. И вы увидите, почему 1984 год не будет таким, как „1984“». Ролик Apple считается переломным моментом в мире рекламы. Он был высоко оценен критиками и получил Гран-при фестиваля «Каннские львы».

8. BMW

В начале 2000-х компания BMW приглашала именитых режиссеров для съемок рекламных роликов. Одним из них стал Гай Ричи. Известный британец снял 9-минутную короткометражку «Звезда». В главных ролях снялись Мадонна и Клайв Оуэн. Избалованная знаменитость нанимает водителя, чтобы он отвез ее на мероприятие. В то же время менеджер, уставший от выходок своей подопечной, просит водителя проучить зазнавшуюся знаменитость. Водитель несется с ужасающей скоростью под «Полет валькирий» и панк-рок по улицам мегаполиса. Приезжая на красную дорожку, знаменитость в ужасе выпадает из машины. А многочисленные папарацци видят ее мокрые штаны, которые на самом деле были облиты кофе.

9. Nespresso

С кофейным брендом Nespresso Джордж Клуни сотрудничает с 2006 года. Только за 6 лет актер заработал $ 40 млн. За это время он снялся почти в двух десятках роликов. Его партнерами по съемкам стали Гай Ричи, Джон Малкович, Дэнни Де Вито, Мэтт Деймон, Натали Дормер и многие другие. А каждая реклама похожа на мини-фильм. В одном из видео Клуни в рыцарских доспехах сражается с драконом, попадает из Средних веков в шумный мегаполис, бежит по Манхэттену. И все это ради того, чтобы выпить чашечку кофе. В минутном ролике создатели рекламы оставили пасхалку. На 23-й секунде за спиной рыцаря появляется огромный баннер, на котором Джордж Клуни рекламирует тот самый кофе. Режиссером ролика стал оскароносный Грант Хеслов.

10. Bleu de Chanel

Режиссер Мартин Скорсезе работал над роликами для аромата Bleu от Chanel. Главную роль сыграл француз Гаспар Ульель, известный зрителям по фильму «Ганнибал. Восхождение». Это история об успешном актере, который устал от своих многочисленных поклонниц и ищет ту самую, которая когда-то пленила его сердце. Реклама снята в голубых тонах, что полностью соответствует названию аромата.