10 рекламных акций, которые стоили известным компаниям миллионы долларов

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Маркетологи знают, что нас привлекают яркие цвета, приятный голос, объявляющий о начале акции, и, конечно же, скидки. Кажется, все в рекламе продумано до мелочей, но это не так. Даже крупные компании могут облажаться настолько сильно, что ошибка может стоить им миллионы и даже миллиарды долларов.

AdMe.ru расскажет про 10 нелепых просчетов, которые допустили известные компании.

1. Apple и новый альбом группы U2

В 2014 году в Apple решили, что людям обязательно понравится новый альбом группы U2, поэтому компания заключила контракт с группой и автоматически загрузила альбом на все устройства Apple. Ведь все любят бесплатные вещи, подумали в Apple. Вот только люди любят бесплатные вещи, если они им нужны (хотя бы чуть-чуть). Альбом занимал много места в памяти и его никак нельзя было удалить, что, соответственно, мало кому понравилось. Но еще большая проблема заключалась в том, что для Apple альбом не был бесплатным. Они потратили $ 100 млн только на маркетинг плюс еще столько же заплатили U2. Позже Apple все-таки разрешила удалить песни с устройств.

2. Предсказание погоды от Walkers (Lay’s)

В 2010 году британская компания Walkers Crisp (мы знаем их как Lay’s) решила провести необычную акцию: если человек покупал пакетик чипсов за 40 пенсов (~ 65 центов), то он мог зайти на сайт и попытаться предсказать, когда пойдет дождь. Если предсказание сбывалось, то покупатель выигрывал 10 фунтов (~ $ 16). Однако проблема была в том, что конкурс проходил в Англии (где часто пасмурно) и осенью. Поэтому вскоре выдалась настолько дождливая неделя, что сбывалось каждое предсказание. Только за эту неделю Walkers потеряла более 1 млн фунтов и продолжала терять деньги. Но есть и положительная сторона: реклама удалась и люди навсегда запомнили название бренда.

3. 1,5 млн воздушных шаров

27 сентября 1986 года американская компания United Way решила побить рекорд и запустить 1,5 млн воздушных шаров, тем самым заявив о себе. В городе Кливленде (США) в большом ангаре 2 500 человек надули гелием тысячи шаров, а затем крышу открыли и шары выпустили. Это было замечательное зрелище, но только на несколько минут. Никто не учел дождь, который пошел в момент запуска. Шары моментально прибило к земле, а ветром разнесло по всему городу. В результате встал весь городской транспорт, закрылись взлетно-посадочная полоса и причал (видео). Это также привело к смерти двух лодочников, которых не смогли найти из-за того, что шарами было усыпано все местное озеро. Жена одного из погибших отсудила у компании $ 3 млн. Кроме того, компания выплатила миллионы городу, чтобы возместить ущерб.

4. American Airlines и бесплатные полеты пожизненно

В 1981 году American Airlines решила предоставить возможность богатым клиентам купить абонемент на безлимитные полеты. За $ 250 тыс. клиент получал право на неограниченное количество бесплатных билетов в 1-м классе. А за дополнительные $ 150 тыс. можно было купить абонемент для своего друга. Маркетологи думали, что пропуск будут использовать только крупные компании, чтобы перевозить своих топ-менеджеров, но абонементы начали покупать все. Так, один парень летал в Лондон 16 раз за один месяц. А почему бы и нет? Можно летать хоть каждый день. В результате компания была вынуждена возить тысячи пассажиров бесплатно и за неделю потеряла $ 5 млн. Абонементы тут же отменили, а деньги были возвращены владельцам карт.

5. Самое большое в мире эскимо

В 2005 году Snapple (компания по производству напитков Dr Pepper) решила расширить линейку продуктов и выпускать мороженое. Они придумали грандиозную рекламную кампанию: сделать самое большое в мире мороженое и войти в Книгу рекордов Гиннесса. Эскимо весом 17,5 тонны было заморожено на фабрике и по плану должно было быть доставлено в Нью-Йорк. Огромное мороженое в самый жаркий сезон года посреди горячего асфальта. Что могло пойти не так? Когда мороженое привезли в самый центр города и открыли грузовик, оттуда хлынули волны клубничного сиропа, покрывая все на своем пути. В итоге улицы были перекрыты на 2 дня, а компания потратила миллионы долларов на возмещение ущерба и чистку улиц.

6. Бассейн смерти Jägermeister

Компания Jägermeister, производящая популярный ликер, решила устроить вечеринку в большом бассейне. Бассейн, алкоголь, музыка — все как полагается. Но для создания крутой атмосферы мистики они решили добавить дыма при помощи жидкого азота, который вылили в бассейн. Видимо, они не знали, что жидкий азот в сочетании с хлором в бассейне превращается в едкий дым, которым нельзя дышать. Пространство, где проходила вечеринка, мгновенно превратилось в газовую камеру. Люди начали терять сознание. 8 человек были госпитализированы, а один даже впал в кому. Впоследствии незнание азов химии стоило компании десятка судов и миллионов долларов убытка.

7. Tesco и математика

В 2011 году британская сеть супермаркетов Tesco устроила ценовую войну с конкурентом ASDA. В Tesco заявили: «Если вы найдете тот же товар дешевле в ASDA, то мы вернем вам разницу». То есть если вы купили вино в Tesco по $ 20, а потом в ASDA нашли то же вино, но за $ 18, то Tesco вернет вам $ 2. Компания предполагала, что клиенты будут покупать только нужные вещи. Но находчивые люди скупали все, что было дешевле в ASDA, получали разницу, а потом сдавали эти вещи назад. В итоге они получали больше, чем тратили. За время акции Tesco потеряла колоссальную сумму, которую так и не раскрыли.

8. Опра и KFC

В 2009 году компания KFC решила продвигать свое новое блюдо, отдавая его бесплатно. Желая сохранять сдержанность, KFC объявила о своем предложении на шоу малоизвестной (в компании так считали) артистки Опры Уинфри. Но недооценили аудиторию Опры и телевидение. Поэтому когда зрители узнали, что могут распечатать ваучер на бесплатный обед в KFC, то 16 млн человек сделали это. И пришли в KFC по всей стране. Обеды заканчивались за несколько часов, и еще до конца акции компания потеряла $ 40 млн и заплатила такую же сумасшедшую сумму Опре за рекламу.

9. Олимпиада и McDonald’s

В 1984 году местом проведения Олимпийских игр выбрали США. В честь этого события McDonald’s запустил акцию со слоганом «Если США выиграют, вы выиграете!» (видео). За каждую выигранную американцами медаль посетителям давали бесплатные блюда. За бронзовую медаль — стакан колы, за серебряную — картошку фри, за золотую — биг-мак. Но случилось непредвиденное. В тот год СССР (главный конкурент США) бойкотировали Олимпиаду. Американцы получили 83 золотые медали, 61 серебряную и 30 бронзовых. Это намного больше, чем ожидалось. В результате «олимпийская» акция едва не разорила McDonald’s, так как все ели бесплатно.

10. Лихорадка чисел от Pepsi

В 1992 году Pepsi сильно отставала от Coca-Cola в Юго-Восточной Азии. Поэтому филиппинское руководство Pepsi решило запустить акцию под названием «Лихорадка чисел». План был прост: под крышками напитков компании Pepsi размещался код и сумма выигрыша — от 1 тыс. до 1 млн песо ($ 40 тыс. на то время). Деньги можно было получить, только если в конце акции объявят, что ваш номер выигрышный. Когда Pepsi объявляла победителя, которому достанется 1 млн песо, то допустила ошибку. Победителем выбрали номер 349, но именно он не должен был оказаться выигрышным, потому что был напечатан на 800 тыс. крышек. То есть 800 тыс. человек выиграли по 1 млн (на всех 800 млрд песо). Компания не могла выплатить такую сумму, поэтому сослалась на сбой компьютера, но это не помогло. В столице страны начались беспорядки, жгли грузовики и заводы Pepsi. В результате этого погибли 3 сотрудника компании. Вскоре Pepsi пришлось отдать 250 млн песо — весь свой доход за предыдущие 2 года и время действия акции.