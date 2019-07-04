10 способов слежки, которые использует интернет-реклама (Например, офлайн-приложения)

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Социальные платформы знают о нас все: основные данные, планы, вкусы, привычки и даже настроение. Казалось бы, давно пора привыкнуть, но есть вещи, которые пугают до сих пор. И это, например, таргетированная реклама. Согласитесь, становится немного не по себе, когда телефон показывает нам постеры с обувью, которую мы недавно мерили в магазине. Ну откуда рекламодатели знают о каждом нашем действии?

AdMe.ru подготовил 10 ответов на этот вопрос.

1. Рекламодатели собирают данные из аккаунтов в соцсетях

Социальные сети сотрудничают с рекламодателями, предоставляя им наши персональные данные. Когда мы создаем профиль в соцсетях, мы как минимум указываем информацию о возрасте, образовании, а также о политических взглядах, интересах, любимых фильмах и прочем. Поэтому, если в строке «Мои интересы» вы указали «игра на гитаре», не удивляйтесь, если постоянно будете видеть рекламу Yamaha. Об этом, кстати, открыто написано в политике конфиденциальности Google: «Общедоступные данные вашего аккаунта Google (имя и фото в профиле), а также сведения о действиях, которые вы совершаете в сервисах Google или во внешних приложениях, связанных с вашим аккаунтом (например, об отзывах, комментариях), могут быть использованы нами в коммерческих целях, в том числе в рекламе».

2. Покупают офлайн-данные у ваших приложений

Приложения на нашем телефоне — источники офлайн-данных. Мы часто оставляем записи в заметках или делимся личными данными в фитнес-дневнике, но забываем об одном: при установке приложения мы ставим галочку, соглашаясь на обработку наших данных. Как пишет журнал Forbes, офлайн-данные попадают в руки рекламодателей с помощью удобных для них платформ, таких как, например, Segmento. Эта программа использует собственные технологии для закупки рекламы в реальном времени. Грубо говоря, это аукцион пользовательских данных, на основе которых платформа отбирает целевую аудиторию по заданным критериям. А еще она умеет определять пользователей, которые более склонны к покупке. Более того, чтобы начать пользоваться программой, сначала нужно привязать один из своих аккаунтов (Google, Gmail, Yandex и другие), где хранятся все контакты, заказы, переписки, фото и так далее. А это дополнительный способ узнать о нас побольше.

3. Следят за вами по истории посещения сайтов

Замечали, заходя на сайт, всплывающее окно-уведомление, которое предупреждает о сборе cookie-файлов? Это такой небольшой фрагмент данных, с помощью которых браузер получает от вашего компьютера всю необходимую ему информацию. Так вот рекламные баннеры адаптируются под нас на основе этих самых cookies, которые хранят все данные о наших перемещениях по веб-страницам, поисковым запросам, кликам. Если cookies хранят данные о посещении нами спортивных веб-сайтов, нас будет преследовать реклама этой категории товаров — например спортивных костюмов, даже если мы просто зайдем посмотреть погоду. То же самое касается всплывающих окон, когда мы кликаем на баннер или ставим галочку «меня это не интересует»: мы предоставляем рекламодателям больше информации о своих предпочтениях. Почти 80 % всех сайтов мирового интернета используют счетчики и виджеты, с помощью которых собирают инофрмацию о всех наших действиях в интернете. Россия, США и Великобритания — в списке первых по числу скрытых датчиков интернет-поведения.

4. Ищут вас по ключевым словам в поисковиках

Такие браузеры, как, например, Google, Yahoo! и MSN, анализируют наши поисковые термины и размещают целевую рекламу, наряду с обычными результатами поиска. Часто компании платят поисковым системам, чтобы занять высокую позицию среди результатов по конкретным ключевым словам. Вот почему, когда мы, например, ищем абонемент в фитнес-центр, чаще всего в первых строках видим крупные компании, а на полях страницы — ненужную нам рекламу спортивного питания или пищевых добавок.

5. Следят за вашими покупками по бонусной карте

Каждый раз, когда мы пользуемся картой постоянного покупателя, мы заочно разрешаем регистрировать на ней все приобретенные нами товары. На основе этого собираются данные о том, что чаще всего мы покупаем, а также выявляются потребители с похожими вкусами. И если большинство из них приобрели один и тот же продукт, а вы еще нет, то не удивляйтесь, если вдруг увидите рекламный баннер с этим товаром. Многие платформы, такие как Amazon, также рекомендуют вещи, основываясь на том, что мы уже приобретали или просматривали. Интернет-магазины часто используют cookie-файлы, чтобы отслеживать наши покупки и даже отложенные нами в корзину вещи.

6. Ловят на бесплатном Wi-Fi

Страшно становится, когда мы замечаем, что реклама идет за нами не только по цифровому, но и по «реальному» следу. Например, заходим в инстаграм и видим пост с вопросом: «Это ваш район?» и рекламой кафе, в котором сидели пару часов назад. Вот как это происходит: мы подключаемся в кофейне к бесплатному Wi-Fi, где часто нужно указать номер телефона или почтовый адрес. Дальше эта информация передается поставщику рекламных услуг, а затем мы видим посты или баннеры о том месте, где недавно были. Кроме того, когда мы проходим с включенным Wi-Fi мимо помещения, где находится роутер, смартфон автоматически пытается подключиться к нему и передает ему свой технический идентификатор. После того как роутер запишет информацию об устройстве, вы начнете получать рекламные предложения о покупке офиса или квартиры в этом комплексе.

7. Преследуют вас от сайта к сайту

Стоит нам один раз лайкнуть или репостнуть понравившуюся вещь, как мы начинаем видеть рекламу с ней на каждом ресурсе. Вы заходите почитать новости, как появляется рекламный баннер с напоминанием купить ту пару обуви, которую недавно смотрели. Рекламодатели выслеживают нас с помощью относительно нового вида таргетинга — look-a-like. Это рекламный механизм, позволяющий показывать баннеры только нужным людям. Метод очень прост: на основе уже имеющейся клиентской базы происходит поиск похожих людей, которым предлагается релеватная реклама.

8. Изучают ваши маршруты

Такие платформы, как, например, инстаграм и Google, используют инструменты, с помощью которых любая организация может показывать рекламу тем людям, которые находятся в ближайшем от нее радиусе. Поэтому если каждый день мы проходим мимо определенной улицы, то будем видеть рекламу кафе и магазинов именно этого района. К тому же, если подключиться к Wi-Fi в метро, то фактически появляется возможность отследить маршрут, по которому мы регулярно ходим.

9. Применяют двойную авторизацию

Заметили, что в последнее время такие платформы, как Google, применяют двойную авторизацию, запрашивая не только адрес электронной почты, но и номер телефона? Так рекламодатели отслеживают, пользователи из какого региона чаще посещают определенные веб-страницы, после чего показывают баннеры с релевантной рекламой.

10. Изучают все ваши голосовые запросы

В последнее время многие сталкиваются с ситуацией: человек сидит в кафе, обсуждает с друзьями концерт, на который хотел бы сходить, а через некоторое время заходит в инстаграм и видит рекламный пост с билетами на это самое мероприятие. Как это происходит? Да, скорее всего, нас прослушивают. Но только не наши разговоры, а голосовые команды, которыми мы, возможно, воспользовались во время общения с друзьями. Стоит один раз нам нажать на значок микрофона и сказать: «Окей, Google!» или «Привет, Siri!» — и все, что мы будем искать, станет известно рекламодателям. Все наши голосовые запросы с телефона, приложений, сайтов, использующих голосовые сервисы Google, сохраняются в истории голосового управления Google.