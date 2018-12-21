10 причин, которые убедят вас обратиться в онлайн-сервис дизайна квартир

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= Партнерский пост AdMe.ru и онлайн-сервиса дизайна квартир Rerooms.ru =

За последние годы наша жизнь уже стала напоминать любимые фильмы: красивые вещи, гаджеты, уютные дома. И с последними чаще всего возникают проблемы — когда мы добираемся до обустройства своего гнездышка, то ремонт проводим по мысленному образу идеальной квартиры, на глаз, а часто еще и такой, который придется переделывать через год-два.

Мы в AdMe.ru совместно с онлайн-сервисом дизайна квартир Rerooms.ru решили разобраться, какие подводные камни есть в создании интерьера квартиры, как помогает их избежать онлайн-сервис дизайна квартир и что включает в себя дизайн-проект.

Фиксированные цены без скрытых платежей

Начнем с главного — стоимости дизайна. Если вы уже интересовались дизайном квартир, то наверняка заметили, что схема расчета цены услуг специалиста не самая понятная: ставка за квадратный метр, надбавки за выезды, за правки, за услугу чертежника и т. д. В онлайн-сервисе дизайна Rerooms.ru все проще: цена работ фиксирована и не зависит от размера квартиры, а выезд специалиста и правки уже включены в стоимость работ. Также в цену уже входят работа чертежника, визуализатора и комплектатора, а также онлайн-консультации с дизайнером. При этом цены далеко не заоблачные, например стоимость дизайна для любой 1-комнатной квартиры составляет 24 990 рублей.

Консультации по стилю и подбор идеального решения

Если с ценой все понятно, то стоит перейти к содержанию. Какие ассоциации вызывают у вас слова «контемпорари», «прованс» или «поп-арт»? Для человека, не разбирающегося в дизайне, многие направления звучат загадочно и непонятно, а выглядят при этом сказочно. Дизайнер онлайн-бюро Rerooms.ru помогают разобраться во всем многообразии стилей, подобрать подходящий для дизайна квартиры или смешать свой коктейль в эклектике, словом, сделать то, что вы всегда хотели, даже не зная, как оно называется. При этом один стиль не предполагает единственный вариант воплощения — в рамках каждого направления онлайн-сервис дизайна Rerooms.ru предлагает несколько вариантов для разных габаритов, форм и задач помещения с учетом самого главного — функций помещения и его удобства.

Индивидуальный дизайн каждого проекта

Часто при заказе дизайна люди боятся, что однажды придут к кому-то в гости и увидят женщину в таком же платье такой же интерьер. В онлайн-сервисе дизайна Rerooms.ru каждый проект создается индивидуально, поэтому повторы исключены. Вы можете быть уверены: больше ни у кого нет такого интерьера, как у вас. Даже если кто-то решит создать такой же стиль в таком же помещении с теми же размерами и под те же нужды, профессиональный дизайнер не будет воспроизводить уже закрытый проект, а придумает что-то новенькое.

Учет комфорта и практических задач помещения

Дом прежде всего должен быть удобным для жизни, и специалист онлайн-сервиса дизайна Rerooms.ru всегда это учитывает. В проекте уже отмечено, где поставить розетки, как разместить сантехнику и другие вещи, которые кажутся неважными, но сильно влияют на ощущение уюта. Например, если вы точно хотите определенную мебель, всегда мечтали о классическом комоде или хотите забрать бабушкино фамильное трюмо, дизайнер Rerooms.ru органично впишет нужную вещь в новый интерьер и найдет для нее отличное место. Как ни странно, самому предвидеть такие вещи довольно сложно, и опытный взгляд специалиста как никогда кстати.

Быстрое выполнение — всего 20 дней

Дизайн-проект, да еще и от сайта — да его придется ждать месяцами, подумает кто-то. И будет неправ. На самом деле работа онлайн-сервиса Rerooms.ru происходит очень быстро, и зачастую требуется подготовиться к такой скорости. От звонка до первой планировки проходит всего 2 дня, один из которых уходит на замеры, и это будет единственная встреча, все остальное общение с дизайнером Rerooms.ru будет проходить онлайн в удобном вам режиме. Еще через 3 дня вы получаете два варианта планировки на выбор. Проходит еще 5 дней, и в проекте появляются чертежи электрики и сантехники. Естественно, все части дизайна обсуждаются с заказчиком, и именно за ним остается последнее слово. Работа кипит настолько бурно, что уже через 20 дней дизайн готов и на горизонте появляется он, великий и ужасный ремонт.

VR-просмотр проекта до сдачи

Многие люди не отличаются особым терпением (и автор статьи относится к ним), нам бы увидеть все и сразу, а изнывать в предвкушении 20 дней может быть сложно. Да и вдруг что-то не понравится? Ведь одно дело воображение, а другое — увидеть все своими глазами. И такая возможность у клиентов Rerooms.ru есть: уже через 10 дней после утверждения чертежей готовы подробные визуализации по каждой комнате с расстановкой всей мебели. В ход идут современные технологии, клиенту Rerooms.ru не нужно довольствоваться двухмерными изображениями — онлайн-сервис представит полноценный 3D-тур по квартире с новым дизайном. После визуализации можно еще вносить изменения, а на память останутся VR-очки.

Возможность внесения изменений на любом этапе

Бывают разные ситуации, и даже в уже готовый проект можно захотеть внести изменения или переделать все целиком, особенно после первого просмотра в полноценном 3D. Все время работы над проектом дизайна вы общаетесь со специалистом онлайн-сервиса дизайна Rerooms.ru через интернет — можете консультироваться, советоваться и обсуждать изменения, не вставая с дивана. В Rerooms.ru на каждом этапе можно через личный кабинет просить дизайнера внести изменения и даже полностью поменять весь проект без необходимости куда-то ехать и с кем-то встречаться. Правки вносятся дизайнером на каждом этапе разработки и могут включать в себя бесчисленное количество изменений. Модификации проекта на первых двух этапах будут бесплатны, а если захочется поменять что-то в уже принятом проекте — нужно доплатить за перемены. Впрочем, как говорят дизайнеры Rerooms.ru, обычно все желаемые метаморфозы укладываются в две правки.

Смета по вашему бюджету

После получения проекта приходит страшное время ремонта. И здесь появляются еще более страшные цифры: оплата материалов, мебели, всего того, что дизайнер включил в ваш интерьер. Но дизайнер онлайн-сервиса Rerooms.ru начнет работу, только уточнив, на какую сумму планируется ремонт, - с учетом этого и будет подбирать отделочные материалы, мебель и предметы интерьера. Вместе с проектом вы получаете полную ведомость материалов со скидками относительно цен розничных магазинов, комплектацией и подбором конкретных позиций. Также Rerooms.ru передает клиенту список проверенных компаний, которые предоставят надежных подрядчиков для выполнения всех работ - без предоплаты и с гарантией 2 года.

Авторский контроль за ремонтом в течение 6 месяцев

И после завершения работы над дизайном Rerooms не бросает своих. Неспециалисту трудно понять, придерживаются рабочие плана или нет, когда пора вмешаться, а когда уйти и оставить людей выполнять свою работу. Чтобы облегчить ремонт для своих клиентов, Rerooms.ru предоставляет авторский надзор — дизайнер будет присматривать за ходом работ и проследит за реализацией проекта совершенно бесплатно. Также через онлайн-сервис можно заказать мебель и декор от проверенных Rerooms.ru поставщиков и получить скидку до 30 %. Услугой надзора можно воспользоваться в течение 6 месяцев.

Реальная экономия времени и средств

Дизайнерский проект может показаться излишеством, без которого вполне можно обойтись, но это будет неверно, если речь идет о Rerooms.ru. Стоимость проекта фиксирована и легко покрывается скидкой, которую обеспечивают специалисты онлайн-сервиса у производителей декора. Разница в цене в итоге не только покроет цену дизайн-проекта, но и превысит ее. Также вам не придется искать подрядчиков самостоятельно - сервис рекомендует компании, известные качеством работы, что тоже очень выгодно: не придется переделывать ремонт после безответственных шабашников.