10 новогодних реклам, от которых хочется смеяться, плакать и обнимать весь мир (Про ежика — просто чудо)

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Перед Новым годом и Рождеством создается немало шедевров — фильмы, сериалы, открытки, музыкальные композиции. Но и маркетологи не отстают, и создают рекламы, которым хочется вручить «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и вообще все награды мира за ту ностальгию, тепло и любовь, что они дарят.

Мы в AdMe.ru пересмотрели несколько десятков рождественских реклам, чтобы выбрать для вас 10 самых крутых.

Лучший подарок

Ежик хочет дружить со всеми в классе, но из-за иголок он постоянно попадает в неловкие ситуации и теряет веру в себя. В канун Рождества он остается один в классе, пока одноклассники весело шушукаются и что-то обсуждают. Но вот что?

Снова один дома

Google Assistant снял невероятно ностальгическую рекламу, в которой 38-летний Маколей Калкин повторяет некоторые сцены из «Один дома». Но уже с гугл-помощником, который упрощает стирку, общение с доставщиком пиццы и даже воплощение планов по обману воров.

Беззвучное Рождество

Каково это — смотреть на праздничный мир вокруг и не слышать ни звука? К глухонемой девочке приходит Санта с подарком, но девочка не может сполна этому порадоваться. Создатели рекламы показывают, что глухонемым детям часто тяжело читать, но с приложением StorySign от Huawei каждый сможет повторить подвиг Санты в конце этого ролика.

Надоедливый сосед

Кажется, один сосед за что-то невзлюбил другого — он и снеговика портит, и снежками кидается, и не дает спокойно сесть в машину. Терпение главного героя подходит к концу, и он идет в соседний дом, даже не представляя, что его там ждет.

Окружить себя красивыми вещами

Хозяин одной собачки покупает лотерейный билет и бросает фразу: «Вот выиграю кучу денег и окружу себя красивыми вещами». Все бы ничего, кто из нас не мечтает выиграть? Но вот пес принимает его слова на свой счет, ведь себя он красивым не считает. И ночью он просто уходит из дома...

Накормить Санту

Традиция оставлять Санте какую-то вкусность стала для маленького мальчика стимулом развивать свои кулинарные способности. Из года в год подрастающий главный герой осваивает все более сложные рецепты, а приятная традиция превращается в настоящее призвание.

Почему грустит пингвин?

У мальчика есть лучший друг, и не кто-нибудь, а пингвин, с которым они и гоняют в футбол, и ездят в автобусе, и гуляют в парке. Но вот однажды пингвин стал грустить, смотря на влюбленные парочки вокруг. Сможет ли мальчик решить эту проблему?

Гирлянда для елки

Светлячок любит, когда на него обращают внимание. Но вот все вокруг почему-то заняты либо смартфонами, либо разговорами и совсем не восхищаются его светом. Когда наш герой уже совсем отчаялся, на главной площади начинают зажигать елку. Но что-то идет не так и гирлянда не загорается. Самое время светить для других!

Элтон Джон и пианино

Эта реклама показывает, насколько важным может стать подарок на Рождество. Под аккомпанемент великого музыканта перед нами за несколько минут пролетают яркие моменты его карьеры вплоть до раннего детства, когда юный Элтон распаковывает такой долгожданный подарок.

Новогодняя машина времени

Главный герой ждет Рождество, но дни идут так медленно, что он хочет их ускорить. Для этого он мастерит машину времени. Но для того, чтобы она сработала, нужны не только многочисленные детали, но и понимающие родные люди.

Бывало такое, что новогодняя реклама буквально доводила вас до слез?