10 ляпов в названиях, которые допустили известные бренды и опозорились на весь мир

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Рекламные слоганы и названия — головная боль для переводчика. Стоит перепутать одну букву или не учесть местный сленг, как получаются досадные ляпы. Ошибаются все — даже всемирно известные компании. Да так, что заставляют краснеть покупателей.

AdMe.ru вооружился словарем и проанализировал самые скандальные рекламные кампании.

1. Nissan Moco

Продажи японской малолитражки Nissan Moco неважно стартовали в испаноязычных странах. А все потому, что в переводе с испанского moco — «слизь из носа».

2. Hunt-Wesson

Американская компания Hunt-Wesson выпустила на канадский рынок запеченные бобы под маркой Gros Jos. Увы, производители не понимали, что во франкоговорящей части страны gros jos значит «большая грудь».

3. IKEA

Про названия вещей из IKEA существует куча шуток: уж больно непривычно они звучат. Так, в американских каталогах появился стол на колесиках FARTFULL — дословно с англ. «пускающий газы». Вообще-то, fährt по-шведски — «скорость», но на английском языке название звучит комично. А есть еще стол JERKER, который напоминает англоязычное ругательство: jerk — «придурок».

4. Barf

Компания — производитель хозтоваров из Ирана Paxam решила выйти на англоязычный рынок, и этот выход запомнился многим. Порошок с нейтральным названием «Снег» на фарси при транслитерации на латиницу превратился в Barf (по-английски «рвота»). Стоит ли удивляться, что такой товар продавался не очень хорошо.

5. Schweppes

Марку Schweppes неприятности поджидали в Италии. На банках и бутылках с этим напитком по всему миру написано «tonic water», однако по-итальянски это звучало как «вода из туалета». Правда, Schweppes быстро исправили свою ошибку и изменили название.

6. The Jolly Green Giant

Американский бренд The Jolly Green Giant (от англ. «веселый зеленый великан») потерпел неудачу в арабских странах. Стремление перевести название компании дословно сыграло злую шутку с маркетологами. В результате вместо «Веселого гиганта» получился «Пугающий зеленый людоед». Кстати, в русскоязычных странах эта марка продается под лаконичным названием «Зеленый великан».

7. Mercedes-Benz

Даже гиганты вроде Mercedes-Benz совершают ошибки в переводе. Компания честно пыталась перевести название авто так, чтобы оно звучало одинаково и по-немецки, и по-китайски, но запуталась в иероглифах. Легендарный автомобиль выпустили на рынок под именем Ben Si, что в буквальном переводе значит «стремление побыстрее умереть». Правда, переводчики концерна быстро исправились и поменяли «Si» на «Chi» и вышло куда лучше: «безудержная скорость».

8. Nike

Иероглифы подпортили жизнь еще одному известному бренду — Nike. К китайскому Новому году компания выпустила лимитированную серию кроссовок с надписями двух видов: «удача» и «процветание». Однако комбинация двух иероглифов звучит как пожелание набрать лишний вес. В Nike претензии посчитали надуманными, ведь иероглифы никогда не «встречаются» в одной паре обуви. Одни кроссовки желают удачи, а другие — процветания. А чтобы пожелать кому-нибудь растолстеть, нужно купить 2 пары кроссовок.

9. Coca-Cola

«Привет, смерть».

Компания Coca-Cola промахнулась, когда решила объединить в слогане английский язык и язык коренного населения Новой Зеландии маори. На миксе английского и маори слоган должен был звучать как «Привет, приятель»: kia ora на маори — «привет» и mate на англ. — «приятель». Однако переводчики не учли, что на маори слово mate значит «смерть». Вот и получилось «Привет, смерть». Пользователи интернета шутят, что, учитывая огромное количество сахара в напитке, такое зловещее приветствие выглядит правдоподобно.

10. Apple

Имя персонального помощника на устройствах Apple Siri по-японски произносится «shiri» и становится похоже на японское «осел».

Бонус: Биньямин Нетаньяху, Twitter и автоматический переводчик

Этот случай научит вас относиться с недоверием к автоматическому переводу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил свою соотечественницу Нетту с победой на Евровидении через Twitter. Что могло пойти не так? Автоматический переводчик Microsoft неверно интерпретировал предложение на иврите: вместо «Нетта, ты настоящее сокровище» вышло «Нетта, ты настоящая корова».