10 уловок магазинов IKEA, из-за которых вы испытываете острое желание покупать их товар

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Магазины IKEA как Диснейленд для взрослых: люди ходят туда не просто за мебелью, а за приятными впечатлениями и приключениями. В этом магическом месте у покупателя отключается логическое мышление, и он принимается набивать корзину ненужными вещами. Оказывается, у шведского гиганта припрятана пара трюков, с помощью которых он перепрограммирует мышление посетителей.

AdMe.ru провел небольшое расследование и выяснил, как этот магазин манипулирует сознанием покупателей. А все для того, чтобы в следующую поездку в IKEA вы не набрали лишнего.

1. Фрикадельки помогают продавать мебель

«Фрикадельки — лучшие продавцы диванов», — так говорит один из управляющих IKEA из США. Это один из самых популярных товаров в магазине мебели: ежегодно покупатели по всему миру съедают 1 млрд фирменных мясных фрикаделек. В чем магия этого блюда? Голодный покупатель — плохой покупатель. Именно поэтому ресторан IKEA расположен посреди магазина — маркетологи знают, что после еды вы станете добрее и сделаете еще несколько покупок. Большая порция фрикаделек стоит недорого, и у клиента создается ощущение, что IKEA в целом щедрый магазин. Низкая цена большой порции фрикаделек как бы намекает, что и остальные товары тут стоят дешево. Магазин усыпляет бдительность покупателя дешевой едой, и вот вы стоите на кассе с полной тележкой ненужных вещей.

2. Матрасы IKEA нестандартного размера. И сделано это специально

Размеры некоторых матрасов немного отличаются от привычных нам. Казалось бы, ну и в чем проблема, можно купить подходящее основание для кровати и бед не знать. Но есть одна мелочь: постельное белье. Обычные фабрики шьют простыни стандартного размера, для матрасов IKEA они не подходят. В итоге вы вынуждены покупать фирменное постельное белье из IKEA. Такая же история с подушками: для некоторых из них наволочку можно купить только в одном месте. Вы знаете, где.

3. Есть 2 даты, когда в отделе уцененных вещей можно купить новые товары

Во всех магазинах IKEA есть отдел уцененных товаров (англ. As-Is). Здесь можно купить выставочные образцы мебели или вещи с небольшими дефектами со скидкой до 70 %. Правда, неопытные покупатели обнаруживают в этом отделе никому не нужные тряпки или мебель, больше похожую на рухлядь. Но есть один секрет. Работник магазина поделился им на Reddit. Качественные уцененные вещи можно купить сразу после весенней и летней распродажи. Просто потому, что покупатели возвращают непонравившиеся / неподошедшие товары, которые отправляются в As-Is. Отметьте в вашем календаре 1 апреля и 1 августа — за пару дней до и после этих дат очень выгодно делать покупки.

4. Техника IKEA всегда дороже. Причина банальна

Встраиваемая техника в IKEA дороже, чем в других магазинах. И уж точно стоит больше, чем покупатели ожидают от бюджетного мебельного магазина. Почему? Это единственный тип товара, который производится сторонней фабрикой специально для IKEA. Все остальные вещи производятся на заводах, принадлежащих торговой марке. Такая бытовая техника в своем роде уникальна, а покупатели заплатят за эксклюзивность, а вовсе не за какое-то особенное качество.

5. Консультанты намеренно не вмешиваются в процесс выбора

Консультант в IKEA ни за что не спросит: «Чем я могу вам помочь?» Просто потому, что это запрещено. Работники магазина предоставляют покупателям возможность делать выбор самостоятельно. И это тоже хитрая маркетинговая уловка. Вмешательство консультанта прервет полет фантазии клиента. Представьте, что вы стоите и прикидываете, как здорово будут смотреться эти занавески на вашем окне, а к ним еще и подушки можно купить... И тут подходит консультант и возвращает вас с небес на землю. Нет, IKEA дарит нам возможность самостоятельно помечтать о жизни, которая у нас могла бы быть, купи мы все эти чудесные вещи. И ведь покупаем же. Впрочем, помощь всегда можно найти за специальной стойкой. А уж яркую желто-синюю форму работников IKEA не заметить невозможно.

6. Планировка магазина буквально заставляет тратить больше

Лабиринты торговых залов IKEA давно стали объектом шуточек в интернете: заблудиться в магазине действительно очень легко. Но не думайте, что у вас случился острый приступ географического кретинизма. Дизайнеры магазина намеренно запутывают нас. Лондонский архитектор Алан Пенн рассказал, как это работает: сложные лабиринты и отсутствие простого прямого пути заставляют покупателя снова и снова возвращаться в одно и то же место. Через час такого блуждания человек будет дезориентирован и забудет, зачем он вообще пришел в IKEA. Пенн подсчитал, что в итоге 60 % его покупок в IKEA не были запланированы изначально.

7. Тот факт, что мебель приходится собирать самому, влияет на вашу психику с необычной стороны

В психологии есть термин «эффект IKEA». Это когнитивное искажение, когда покупатель высоко ценит вещи, собранные / сделанные своими руками. Только представьте, вы сами собираете весьма недешевую мебель, путаетесь в инструкции, теряете нужные болтики, адски устаете, но в следующий раз все равно идете в IKEA. Покупатели любят этот магазин по многим причинам: низкая цена, универсальный дизайн, например. Но еще они любят свой труд, который вложили в сборку мебели.

8. Переполненные корзины с разнообразными товарами по всему магазину IKEA расположены не просто так

Маркетологи IKEA применяют принцип «булла булла» (bulla bulla): по всему магазину расставлены корзины, которые с горкой заполнены товарами. У покупателя подсознательно возникает логическая цепочка «этого много, значит, это дешево». Вы купите эти салфетки / пледы / ложки не потому, что они вам очень нужны. А потому, что они продаются за копейки (на самом деле нет). Так IKEA продает кучу товаров без всяких скидок, пользуясь нашей страстью купить дешевле и больше.

9. IKEA заимствует некоторые уловки у казино, чтобы вы покупали

Вы когда-нибудь замечали, что в магазине IKEA нет окон? И больших настенных часов тоже. Это трюк, который мебельный гигант позаимствовал у казино. Магазин делает все для того, чтобы вы потеряли счет времени. Достаточно убрать все источники естественного освещения и часы, чтобы люди стали тратить больше времени на покупки. Ничто не отвлечет вас от размышлений и набивания корзины «очень нужными вещами».

10. Дешевые хот-доги и мороженое специально продают на выходе

Итак, вы завершили многочасовой путь по лабиринтам IKEA и стоите у линии касс. Некоторых покупателей здесь настигает настоящий шок. Вещи, которые по отдельности стоили копейки, вместе тянут на приличную сумму. Посмотрим правде в глаза: отдавать кучу денег за не очень-то нужные товары больно. Но IKEA знает, как смягчить горечь расставания с деньгами. Сразу за линией касс продают дешевые хот-доги и мороженое. Пожалуй, более низкой цены на эти продукты не найти. IKEA не даст вам уйти в плохом настроении. Покупатель не будет испытывать чувство вины за то, что потратил деньги на всякую ерунду, ведь последний «аккорд» — тот самый хот-дог — и правда стоит дешево.

Способы экономии в IKEA

Красно-желтым ценником маркируют самые дешевые товары из определенной категории. Например, плед с таким ценником самый бюджетный из линейки пледов IKEA.

Приложение IKEA Store поможет составить план покупок и не заблудиться в лабиринтах магазина.

За «декорациями» жилых комнат прячутся двери быстрого доступа. Сотрудники магазина стараются не афишировать их, но такая дверь позволит пересечь магазин максимально быстро.

Не берите карандаш для записей. Это очередная психологическая уловка. Обладание бесплатной вещью из магазина раскрепощает покупателя, и он готов приобрести товары, которые ему не нужны.

Карта IKEA FAMILY дает скидку на некоторые позиции. С ее помощью можно сэкономить до 30–50 %.

Бонус: новая шведская империя

Сегодня по всему миру работают 300 магазинов под брендом IKEA. Это самая настоящая шведская империя, которая вполне успешно захватывает мир. Правда, от Швеции у IKEA осталось одно лишь название: с 2012 года компания принадлежит нидерландской производственной группе. Хотя изо всех сил старается поддерживать старый добрый скандинавский стиль.

Расскажите нам о своей тактике шопинга в IKEA. Вы ходите в магазин со списком или собираете в корзину для покупок все, на что упадет взгляд?