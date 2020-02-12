10+ хитрых приемов, с помощью которых работники общепита манипулируют каждым гостем

Официанты часто протирают столики и убирают использованную посуду отнюдь не только ради чистоты. Просто грязные тарелки будут напоминать посетителям о том, сколько они уже съели, и в этом случае они вряд ли решатся заказать что-то еще.

В названиях блюд используются так называемые «вкусные» согласные, произнесение которых совпадает со звуками пережевывания пищи. К примеру, «б», «в» и «н» в словосочетании «нежный венгерский барашек в маринаде».

Многие рестораны усиливают запахи, чтобы у гостей разыгрался аппетит. Например, в пекарнях устанавливают специальные печи с минимальной вентиляцией, чтобы аромат свежей сдобы доносился до посетителей за много метров до заведения.

Вы сильно помогаете ресторану, если, зайдя в него, сразу ищите укромное местечко в углу: когда человека никто не видит, он заказывает больше еды. К тому же гости, выбравшие такое место, заказывают более калорийные блюда, и это хорошо сказывается на продажах десертов.

Но обратное тоже верно: посетителей стремятся расположить ближе ко входу в ресторан, «на переднем плане», чтобы создать атмосферу уюта и заполненности заведения. Красивым людям намеренно предлагают занять место у окна или на веранде, чтобы привлечь больше внимания и произвести максимально сильное впечатление.

Табличке «Зарезервировано» не всегда стоит верить. Иногда ее ставят, чтобы держать в запасе стол для большой компании, которая потенциально принесет заведению больше выручки, чем влюбленная пара, претендующая на то же место.

Если вы попросите сделать музыку потише, на самом деле громкость убавят в 1 из 10 случаев. Чаще всего вам просто скажут, что все было сделано, как вы просили. Скорее всего, вам и вправду будет казаться, что музыка утихла.