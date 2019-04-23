10+ хитростей, благодаря которым еда в рекламе выглядит так аппетитно

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Каждый раз, когда вы смотрите на рекламу еды, вы просто не можете не захотеть ее съесть. Эти лакомства всегда выглядят очень аппетитно на фото или видео, но в магазине или кафе вы, увы, не получаете того, что ожидали. А все потому, что рекламодатели идут на ухищрения (иногда довольно грязные), чтобы сделать продукты более привлекательными.

AdMe.ru раскроет некоторые уловки, которые используют профессионалы для того, чтобы еда выглядела в кадре как «Мэрилин Монро мира пищевых продуктов».

Мороженое

Если бы мороженое было моделью-человеком, это была бы дива. Оно чрезвычайно капризное и мгновенно тает под светом софитов. Именно поэтому его всегда заменяют на массу, похожую по фактуре. У каждого фотографа есть свой секрет, но вот что чаще всего используют вместо мороженого: гелевую или силиконовую массу;

картофельное пюре с красителями;

муку или сахарную пудру с кукурузным сиропом или кремом. Красивые рожки для него тоже сложно найти, поэтому часто фотографы «долепливают» их самостоятельно или используют муляж. А чтобы с готового десерта красиво стекал джем, под него подкладывают тонкий слой полиэтилена.

Супы и хлопья

Во время съемки рекламы супов (как и хлопьев) главная проблема в том, что ингредиенты тонут и ничего не видно. Поэтому на дно тарелки помещается слой желатина, а уже сверху наливают тонкий слой бульона или воды и аккуратно выкладывают ингредиенты. Для рекламы хлопьев используют не молоко, а клей ПВА или солнцезащитный крем для верхнего слоя: он более плотный, выглядит как молоко, при этом в нем полезный завтрак не размокает и долго сохраняет аппетитный вид.

Лапша

Лапшу для рекламы отваривают недолго, всего 2–3 минуты, иначе та теряет форму. Если предстоит съемка крупным планом, лапшу в тарелке выкладывают аккуратно с помощью пинцета — так создаются идеальные блюда.

Курица

Курица на фото и видео должна выглядеть безупречно. Но, если ее приготовить, она скукожится, потеряет форму и будет приплюснутой сбоку. Чтобы избежать этой проблемы, фотографы используют несколько хитростей. Иногда курицу подсушивают строительным феном, чтобы она приобрела золотистую корочку, но осталась сырой внутри. Так мясо не деформируется и будет выглядеть сочно и аппетитно. Иногда птица и вовсе остается сырой, ее набивают бумажными полотенцами для плотности и эффекта наполненности, а сверху покрывают специальными красителями, автозагаром или кремом для обуви, чтобы сделать золотистой.

Пельмени

Пельмени, которые в рекламе выглядят так аппетитно, приносят много горя фуд-стилистам. Каждый пельмешек для рекламы приходится лепить вручную, чтобы они выглядели идеально. При этом мясо в них добавлять нельзя: фарш будет просвечивать темными пятнами — его заменяют тестом. Именно поэтому пельмени имеют такой идеальный цвет. При необходимости их увлажняют прямо в процессе съемки. Вместо сметаны используют проверенное средство — клей ПВА. Он эффектно выглядит, густо льется и не расслаивается от температуры, как сметана.

Пиво

У идеального пива красивая белая пена наверху. Чтобы сохранить ее и снять рекламу напитка, пока она не опала, в пиво добавляют моющие средства и аккуратно взбивают венчиком.

Каша

В кашу для съемок часто добавляют желатин — так она загустевает, и можно сделать те самые красивые завитки, известные всем, кто хоть раз видел рекламу. Иногда в качестве загустителя используют муку или крахмал.

Мясо

Если нужно снять жареное мясо, его обычно обжаривают всего чуть-чуть, до появления аппетитной корочки, или «запечатывают» паяльной лампой. Так что мясо в рекламе всегда почти сырое. Чтобы придать ему больше цвета, продукт окрашивают йодом или мазутом. А красивые следы от решетки либо рисуют специальным маркером, либо создают вручную: разогревают шампур и аккуратно прикладывают к стейку. В качестве заверщающего штриха наносят лак для волос, чтобы добавить сочности и создать впечатление стекающего масла.

Картофель фри

Чтобы картофель выглядел аккуратно, его фиксируют с помощью зубочисток. Каждый кусочек насаживают на зубочистку, а вся конструкция держится на губке для посуды: так получаются стройные ряды, которых иначе добиться просто невозможно. Вот как выглядит результат кропотливой работы против реального фото порции картошки фри.

Пар

Отдельного внимания заслуживает аппетитный пар, поднимающийся от блюд. Естественно, что горячая еда остается такой недолго. На какие только хитрости не идут фотографы, чтобы создать красивый пар! Для этого используют паровые пушки, благовония и другие хитрости. Но самым распространенным вариантом остается разогретый в микроволновке влажный спонж из ваты или тампон: их помещают за едой и снимают красивый эффект.

Холодные напитки

Самая большая проблема при съемке прохладительных напитков — это лед, который очень быстро тает. Именно поэтому в рекламе всегда используют искусственные кубики льда, как правило акриловые или силиконовые. А стакан выглядит запотевшим не потому, что напиток холодный. На самом деле это смесь воды и глицерина, которой покрывают посуду для того, чтобы создать ощущение прохлады. Отдельного внимания требует шампанское: его для съемок делают из воды, соевого соуса и шипучих таблеток для красивых пузырьков.

Сэндвичи и гамбургеры

Съемка сэндвича тоже может стать большой проблемой. «Многоэтажные» аппетитные бургеры не держатся просто так. На самом деле каждый слой аккуратно выкладывается фотографом. Для придания объема используют вату или спонжи для макияжа, а ингредиенты фиксируют зубочистками, чтобы вся эта структура держалась. Сыр выглядит идеально потому, что его нагревают только по углам, чтобы он аккуратно расплавился, но не превратился в бесформенную массу. Котлеты блестят, ведь их смазывают сверху или поливают лаком для волос. Масло для жарки не используют, потому что оно почти мгновенно впитывается. Видите эти идеальные семечки кунжута на булках для гамбургера? На самом деле таких булочек не существует в природе. Просто при подготовке к съемке какой-то очень усидчивый человек приклеивает каждое семечко на свое место с помощью пинцета и невероятного терпения. Да, мы серьезно.

Салаты

Салаты и овощи, которые вы видите в рекламе, тоже не совсем приготовлены. Это полуфабрикаты, которые осторожно выкладывают на тарелку, а потом для блеска покрывают лаком для волос или глицерином.

Десерты

Многослойные красивые десерты, как правило, снимают с помощь картона. Между слоями прокладывают плотный картон, а потом уже сверху заполняют пробелы кремом.

Вот как выглядит результат:

Такая хитрость хороша для любых многослойных продуктов.

Крем, кстати, тоже ненастоящий. Как и мороженое, он быстро тает из-за осветительных приборов, так что фотографы обычно используют крем для бритья: он сохраняет необходимую плотность и не растекается.

Тако и другая мексиканская еда

Фарш, который вы видите в рекламе тако, — это на самом деле косметические губки, клей и красители. Фарш тяжело снимать: тако с ним размокают, теряют форму. Именно поэтому чаще всего фотографы просто прокрашивают спонжи для макияжа и выкладывают их внутрь. Вместо помидоров, как правило, используют красный перец из-за его более яркого цвета. А тортильи так аккуратно лежат рядом чаще всего потому, что их склеили между собой.

Мексиканская еда, конечно, очень вкусная, но далеко не самая фотогеничная. Это настоящая головная боль для фотографов. Например, чтобы придать энчиладе объем и красоту, используется картофельно пюре (им же, кстати, начиняют пироги и даже мясо — для аппетитности). Потом только по краям лепешки добавляются овощи, а сыр плавят тепловой пушкой, чтобы он зажарился, но не растекся слишком сильно.

Кофе

Кофе никогда не выглядит хорошо на фото, поэтому его тоже заменяют соевым соусом, иногда добавляя желатин для консистенции и более «гладкого» вида. Когда нужно снимать капучино, молочная пена обычно настоящая. Но, чтобы сохранить красивые пузырьки на пене, туда добавляют моющее средство. А иногда даже вручную выкладывают эти пузырьки из моющего средства по краю кружки.

Бонус: шокирующие секреты пищевой индустрии

Как видите, результаты съемки всегда выглядят аппетитно, но, если вы попадете на площадку, лучше там ничего не пробовать. Один фотограф заметил: «Я использовал крем для бритья вместо взбитых сливок. Результат выглядел потрясающе, но женщина, которая решила попробовать кусочек торта, осталась очень недовольна». А какие хитрости для фуд-съемки знаете или используете вы?