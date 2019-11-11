10 фотоклише, которые всем надоели

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=Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos=

Часто в рекламе для иллюстрирования общих тем используют типичные образы. Если вы видите фото рук на ноутбуке, текст наверняка будет о креативности и работе в интернете. Когда изображают хакера или программиста, он всегда в капюшоне и выглядит так, будто собирается украсть не только ваши данные, но и душу. А неправдоподобно счастливые женщины с кучей пакетов – вечный символ шопинга.

Этими иллюстрациями часто злоупотребляют, они преследуют вас повсюду: в рекламе, публикациях, соцсетях. При этом они никак не отображают тему, а только раздражают.

Фотобанк Depositphotos, в котором есть миллионы оригинальных изображений на любой вкус, подготовил топ-10 примеров фотоклише, чтобы с помощью юмора победить раздражение.

1. Веселые пожилые люди

Это легендарное клише в стоковой фотографии. Вряд ли вы сможете вспомнить, сколько раз видели такие снимки нереалистично счастливых пожилых людей.

Их всегда изображают суперэнергичными и беззаботными настолько, что они не могут сдержать улыбки, даже если это реклама обезболивающей мази или инвентаря для дачников. Конечно, речь не о том, что пенсионеры не способны радоваться. Но вряд ли такие фотографии могут иллюстрировать все товары для старшего поколения.

2. Хакер в капюшоне

Вы точно видели десятки версий избитого кадра с загадочным мужчиной в капюшоне, вокруг которого необъяснимым образом кружат цифры. Такое изображение хакера не имеет ничего общего с реальностью и лишь эксплуатирует стереотипный образ взломщиков из кино и сериалов.

Человек в капюшоне напоминает вора, призрака, злого демона – кого угодно, кто пришел украсть ваши деньги или душу, но никак не хакера.

3. Воображаемый нетворкинг

Вы часто рисуете на доске схемы, соединяя человечков? На многих стоковых фото нетворкинг иллюстрируют именно так.

В реальной жизни люди налаживают связи, обедая вместе, посещая мероприятия или общаясь за чашкой кофе. Но интернет переполнен изображениями с искаженным схематическим представлением о нетворкинге.

4. Несносный босс

Начнем с того, что не все боссы все время кричат на подчиненных.

Это стоковое фото – клише, возникшее на основе стереотипов. В реальности все далеко не так плохо: многие начальники приветливы и почти всегда гораздо приятнее в общении, чем здесь показано.

5. Смеющаяся женщина с салатом

Вы просто не могли не встретить в интернете фотографию смеющейся женщины с тарелкой салата. И вам наверняка было интересно, что же такого смешного мог сказать ей салат.

В описании на стоковых платформах говорится, что эта женщина на диете. Но здесь возникает следующий вопрос: что это за диета, которая заставляет так смеяться?

С этим клише давно пора попрощаться, ведь подобные фото не имеют ничего общего с современным представлением о здоровом образе жизни.

6. Абстрактные 3D-элементы

В начале 2000-х абстрактные 3D-элементы были мегапопулярными. На сайтах и в блогах использовали их, когда нужно было иллюстрировать сложные темы.

Сегодня такие абстрактные элементы выглядят нелепо. При этом многие не спешат от них отказываться.

7. Счастливые женщины во время шопинга

Как обычно вы себя чувствуете после многочасового похода по магазинам? Вы полны энергии и готовы радостно позировать с кучей тяжелых пакетов в руках, как эти женщины? Вряд ли. Скорее всего, вы устали и мечтаете просто присесть, выпить чашечку кофе и съесть что-нибудь вкусное.

8. Руки с ноутбуком

Кадр, на котором изображены руки на ноутбуке, много лет был топовой иллюстрацией, когда нужно было показать дизайнера, художника или программиста. Технологии, соцсети, любой вид креативной работы – это изображение выручало во многих случаях.

Но его использовали так часто, что оно уже давно потеряло актуальность. Хотите узнать насколько? Просто попробуйте поделиться таким снимком в инстаграме. Но не ждите много лайков. Информативность подобных фото близка к нулю.

9. Сложный выбор

Это фотоклише – одно из самых растиражированных. Оно иллюстрирует мифическое утверждение, что вы должны выбирать между хорошим и плохим. Например, между полезной и вредной пищей. Эта концепция передается настолько буквально, а топорная обработка и неестественные цвета так бросаются в глаза, что изображение будто возвращает нас в 90-е.

10. Большая счастливая семья

Компании так любят использовать образ большой счастливой семьи в рекламе товаров и услуг, что обращаются к этому стереотипу снова и снова. В следующий раз, когда вы его увидите, просто вспомните любой семейный праздник, когда родные просили вас улыбнуться на камеру.