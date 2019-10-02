10 человек, которых мы каждый день видим в рекламе, но в обычной жизни вряд ли узнаем

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Каждый день на экранах телевизоров мы видим одни и те же лица, казалось бы, обычных людей, которые рекламируют разнообразные товары и услуги. Часто мы запоминаем их даже быстрее, чем новых певцов и актеров. Но на самом деле в съемках участвуют артисты, которые порой ловко скрываются за профессиональным гримом.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки рекламных роликов и узнали всех актеров, которые в них снимались. Оказалось, что в реальной жизни они выглядят не так, как на экране.

1. Здравствуйте, Антон (Orbit)

Версия этой рекламы в России немного отличается от оригинального английского ролика. На самом деле место действия происходит в колледже во время родительского дня, главного героя зовут Том (в русской версии — Антон). Только на российских экранах молодой человек предстает перед зрителями в футболке, а в других странах герой появляется с обнаженным торсом.

В рекламе жевательной резинки участвовал 27-летний английский актер Грег Остин. После выхода ролика в эфир прошло несколько лет, и за это время парень заметно подкачался, снялся в сериале «Класс» и ведет свой видеоблог под названием «Величайшая трата времени», а также имеет более 11 тыс. подписчиков в инстаграме.

2. Скитлстрянка (Skittles)

Эту странную девушку из ролика про конфеты, которая подхватила необычное заболевание, зовут Хизер Коул. Родилась она в Калифорнии и уже успела сыграть несколько эпизодических ролей в американских сериалах и фильмах, но слава пришла к ней после того, как она «заразилась скитлстрянкой».

3. Полковник Сандерс (KFC)

В российских рекламных роликах популярной сети быстрого питания образ полковника Сандерса воплотил актер Анатолий Гущин, который знаком отечественному зрителю по ролям в многочисленных сериалах.

А вот в США на роль полковника в рекламе пригласили известную американскую кантри-певицу и актрису Рибу Макинтайр, которая многим киноманам знакома по фильму «Дрожь земли». Женщина в образе мужчины, по мнению авторов ролика, должна была привлечь дополнительное внимание к рекламе. Сама певица призналась, что является фанатом куриных крылышек, поэтому с радостью решилась на этот эксперимент.

4. Танцор-уборщик (Cillit Bang)

Роль невероятно энергичного уборщика в рекламе чистящего средства исполнил 35-летний американец Даниэль Клауд Кампос. Он известен не только как человек из рекламы, но и как профессиональный хореограф, который ставил танцы для Мадонны, для актеров фильма «Шаг вперед» и для труппы Cirque du Soleil. Также Даниэль был замечен в клипе Шакиры.

5. Мужичайшие ароматы (Old Spice)

Актер, который снялся в рекламе дезодорантов, Айзая Мустафа, был известным игроком в американский футбол. Но после выхода на экраны серии оригинальных роликов о средствах защиты от пота для мужчин популярность Мустафы возросла в десятки раз и его стали приглашать для работы в кино. Например, недавно он сыграл Майка Хэнлона в фильме «Оно-2».

Еще один герой необычных рекламных роликов — Терри Крюс, который также начал карьеру в американском футболе, но очень скоро им заинтересовались режиссеры фильмов и сериалов. Сегодня на счету 51-летнего актера около 150 кинолент, а съемки в рекламе лишь добавили Терри популярности.

6. Несокрушимый (Paco Rabanne)

Лицом известного аромата от испанского модельера является 36-летний австралийский игрок в регби Ник Янгквест. Сегодня он не занимается профессиональным спортом и сконцентрировал свои силы на модельной карьере и благотворительных проектах.

7. Танец, который сводит с ума (Kenzo)

Невероятно странный танец в этой рекламе нового женского аромата исполнила начинающая звезда Голливуда Маргарет Куэлли, дочь актрисы Энди Макдауэлл. Этот ролик — отсылка к клипу музыканта Fatboy Slim «Weapon of Choice», в котором в похожей манере танцует актер Кристофер Уокен. Многие зрители могли видеть девушку в одном из последних фильмов Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

8. Все в восторге от тебя (Maybelline)

В рекламе известной марки косметических средств снялась 28-летняя американская модель Эмили Ди Донато. До съемок в телевизионных роликах она успела поработать с Ральфом Лореном и Джорджо Армани.

9. Спасибо за завтрак, мам (Nutella)

Энн Скоуби сыграла заботливую и милую маму в рекламе шоколадной пасты. Некоторым зрителям она могла запомниться ролями в таких боевиках, как «Макс Пэйн — 2: Падение Макса Пэйна», «Месть кибера» и «Звездные бои насмерть».

Создатели рекламы уделили внимание деталям и для каждой страны нарисовали отдельный плакат для героини ролика.

10. Живи смелее (Libresse)

В рекламе женских гигиенических средств снялась Лонне Ван Ден Кибум из Нидерландов. Перед зрителями она предстала в образе служащей на корабле в ослепительно белоснежной форме. На самом деле Лонне действительно работает на судне, только выглядит не так стильно, поскольку ее должность связана с обслуживанием двигателей и другой техники в море. Поэтому в реальной жизни, судя по ее страничке в социальных сетях, она одевается очень просто и скромно.

Бонус: молодые дедушки (Tele2)

Роль седовласого бородача в рекламе мобильного оператора исполняли 2 разных человека, и им еще нет и 40 лет. Константин Самоуков был первым, кто примерил бороду в новогодней рекламе нового тарифного плана. Актер уже был популярен и известен фанатам российских сериалов, которых на счету Константина более четырех десятков, но в рекламе его не узнали даже близкие друзья.

Сегодня привлекательного старца в рекламном ролике играет актер и модель Олег Назаров, который также снимался в нескольких других промороликах, например о бальзаме после бритья. А некоторые поклонники шоу «Замуж за Бузову» также могли заметить Олега в качестве одного из претендентов на руку и сердце популярной телеведущей и певицы.