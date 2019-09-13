Жизнь и карьера Агаты Кристи, которая была не только писателем, но и композитором и археологом (А ее муж был младше нее на 13 лет)

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За свою долгую творческую жизнь Агата Кристи написала 60 детективных романов и 19 сборников рассказов, а также 6 психологических романов, которые публиковала под псевдонимом Мэри Уэстмакотт. Она не только стала одним из самых известных писателей в мире, но и одним из самых печатаемых: книги Кристи занимают 3-е место по количеству переизданий, уступая только Библии и произведениям Уильяма Шекспира. Она прожила долгую и насыщенную жизнь, которая сама по себе достойна отдельного романа.

Ко дню рождения знаменитой писательницы AdMe.ru публикует ее биографию.

Ранние годы

Агата Кристи в детстве, точная дата съемки неизвестна.

Агата Мэри Кларисса Миллер родилась 15 сентября 1890 года в небольшом английском городе Торки у американца Фредерика Миллера и его супруги-ирландки Клары, носившей в девичестве фамилию Бомер. Она была 3-м ребенком супругов, у которых уже подрастали дочь Маргарет и сын Луи. Позже в автобиографии Кристи писала, что в ранние годы, которые она проводила то в родном доме в Девоне, то в гостях у бабушки и тети в Южном Лондоне, была окружена сильными и независимыми женщинами. Несмотря на то что ее старшая сестра ходила в школу, Агата находилась на домашнем обучении: считается, что ее мать, будучи хорошей рассказчицей и желая самой знакомить дочь с литературой, до 8 лет не учила ее чтению и письму. Но девочка, обладающая природной любознательностью, научилась читать без чьей-либо помощи и глотала книги одну за другой, а в 10 лет уже написала свое первое стихотворение «Первоцвет». Помимо прочего будущую писательницу обучали игре на фортепиано, которая удавалась ей настолько хорошо, что Кристи могла бы стать профессиональным музыкантом — и только лишь боязнь сцены помешала сделать это. Детство Агаты, по ее собственным словам, закончилось, когда ей было 11 лет: в 1901 году умер от сердечного приступа отец, и семья оказалась в сложном финансовом положении. Подростка отправили в городскую школу, однако учеба там не сложилась, и ее отослали в пансион в Париж, где девочка и пробыла до 1910 года.

Первая мировая война и первое замужество

Агата и Арчибальд Кристи, 1919 год.

20-летняя Агата вернулась в Торки и узнала, что Клара болеет. Чтобы помочь ей преодолеть недуг, мать и дочь отправились в Каир — место, где в то время нередко отдыхали богатые англичане. Три месяца в египетской столице они прожили в отеле. Агата часто посещала светские мероприятия — как утверждают некоторые биографы, в неудачных попытках найти себе супруга. По возвращении домой девушка занялась музыкой и литературой — помимо коротких рассказов она создала несколько музыкальных произведений. Тогда же она написала и свой первый роман «Снег в пустыне», созданный под впечатлением от Египта, однако издатели отказались его печатать. Один из друзей семьи посоветовал ей литературного агента. Тот тоже отклонил ее дебютную работу, однако предложил взяться за написание еще одного романа. В 1912 году Агата познакомилась со своим будущим мужем — летчиком Арчибальдом Кристи, под чьей фамилией она и прославилась на весь мир. Накануне Рождества 1914 года пара поженилась, однако после небольшого медового месяца молодожены расстались: Арчи отбыл во Францию, где велись боевые действия, а миссис Кристи на добровольных началах присоединилась к Красному Кресту. Она работала медсестрой в военном госпитале в родной Англии, проведя там в общей сложности около 3 400 часов. Поэтому настоящая семейная жизнь супругов началась только в конце Первой мировой, когда Арчибальд прибыл на службу в Лондон.

Первый роман и рождение дочери

Агата Кристи с дочерью, около 1923 года.

Еще в 1916 году Агата Кристи начала писать роман, которому суждено было стать первым в ее долгой карьере — «Загадочное происшествие в Стайлз». Главным персонажем его стал Эркюль Пуаро — небольшого роста бельгиец, который будет «сопровождать» Кристи на протяжении всей ее жизни. Существует легенда, согласно которой это произведение Агата написала благодаря пари. Она поспорила со своей сестрой Маргарет, тоже проявлявшей интерес к писательству и имевшей на тот момент публикации, что сможет создать что-то стоящее. Роман был отвергнут 6 издателями, и только 7-й, Джон Лейн из The Bodley Head, согласился его напечатать, но с 2 условиями: автор должна была изменить финал произведения и заключить контракт еще на 5 книг. В 1920 году «Загадочное происшествие в Стайлз» оказалось на прилавках книжных магазинов. Примерно за год до «рождения» Эркюля Пуаро миссис Кристи стала матерью: на свет появилась ее единственная дочь Розалинда. Вскоре из-под пера Кристи вышел 2-й роман, героями которого была семейная пара детективов Томми и Таппенс, а затем и 3-й — «Убийство на поле для гольфа», где вновь перед читателями предстал бельгийский сыщик. Интересно, что благодаря работе в аптеке в первые годы после войны, где писательница многое узнала о ядах, в ее книгах убийства часто совершаются посредством отравления — любители творчества англичанки насчитали 83 таких придуманных преступления. В 1923 году супруги, оставив дочку с матерью и сестрой Агаты, отправились в путешествие по британским колониям. Кристи продолжала творить и, чтобы разорвать кабальный, по ее мнению, контракт, нашла другого издателя. Однако поездка не только принесла литературный успех, но, и как выяснилось позже, стала началом конца супружеской жизни миссис и мистера Кристи.

Исчезновение Агаты Кристи

Агата Кристи в 1923 году.

В 1926 году Арчибальд попросил развода. Он рассказал, что во время путешествия в Южной Африке познакомился с некоей Нэнси Нил и влюбился в нее. Пара крупно поссорилась, и Арчи ушел, чтобы провести выходные с подругой. Несколько часов спустя миссис Кристи оставила ребенка со служанкой, села в автомобиль и уехала из семейного поместья, — которое они, к слову, назвали Стайлз в честь первого романа Агаты, — в неизвестном направлении. Утром машина была найдена в нескольких милях от дома. В ней обнаружили верхнюю одежду и просроченные водительские права. Был объявлен общенациональный розыск, продолжавшийся 11 дней, в котором приняло участие более 1 000 полицейских и 15 000 добровольцев. Агату Кристи нашли в одном из отелей Йоркшира, где она зарегистрировалась под именем Тереза Нил из Кейптауна, взяв фамилию любовницы Арчи. По заверению очевидцев, она была растеряна, ничего не помнила и не узнавала собственного мужа. В то время многие думали, что она разыграла пьесу с исчезновением чтобы заставить полицию подозревать супруга в ее убийстве. Однако вряд ли это правда: в том же году умерла Клара Миллер, мать писательницы, и Агата была очень подавлена ее смертью. Современные врачи считают, что и это потрясение, и супружеская измена повлияли на ее психику, спровоцировав амнезию. Сама же писательница никогда и никому не рассказывала о том, где она была и что делала, так что события тех дней так и останутся навсегда загадкой.



В 1928 году супруги развелись. Арчибальд женился на новой возлюбленной, а Агата с Розалиндой отправилась на Канарские острова, чтобы дописать «Тайну синего поезда» — произведения, которое из-за многочисленных волнений никак ей не давалось. Примерно тогда же на свет появился первый из ее 6 психологических романов, написанных под псевдонимом Мэри Уэстмакотт. Настоящее имя автора долгие годы никому не было известно, и лишь спустя почти 20 лет американская журналистка раскрыла секрет Агаты Кристи.

Второй брак

Макс Маллоуэн и Агата Кристи, 1933 год.

В 1930 году, путешествуя по Ближнему Востоку, Агата Кристи встретила археолога Макса Маллоуэна, который был моложе нее на 13 лет. В том же году они поженились. Этот брак оказался счастливым для писательницы, и она прожила в нем до самой своей смерти. Супруги много времени проводили в археологических экспедициях в Ираке и Сирии. В это время на свет появилось одно из ее наиболее известных произведений — «Убийство в Восточном экспрессе», которое было написано в одном из номеров стамбульского отеля Pera Palace Hotel. В комнате № 411, где проживала знаменитый мастер детективов, сегодня устроен мемориальный музей. Кристи освоила мастерство фотографа и запечатлевала на пленку то, что находил муж, собственноручно очищала черепки и изделия из слоновой кости. Существует легенда, будто она протирала их собственным кремом для лица. Чтобы лучше разбираться в археологии, она прочла много книг по истории древних времен и начала изучать вымершие языки. Более того, именно Агата уговорила супруга раскопать курган, благодаря находкам в котором он получил признание среди ученых коллег. Этот опыт нашел отражение и в ее творчестве — в нескольких романах действие происходит на раскопках. В течение Второй мировой войны Маллоуэн находился в Каире, где работал в военном ведомстве. Сама Агата Кристи оставалась в Лондоне и подрабатывала волонтером в госпитале, продолжая писать. В 1943 году она стала бабушкой: у дочери Розалинды родился сын Мэтью.

Последние годы

В 1952 году на сцене лондонского театра Ambassador была представлена пьеса «Мышеловка» — постановка, которая до сих пор входит в репертуар театральных коллективов Лондона и является одной из визитных карточек столицы Великобритании. Пьеса сегодня считается хрестоматийной и включена в список литературы, обязательный для тех, кто изучает английский язык. 4 года спустя писательнице вручили орден Британской империи, а в 1971 году присвоили титул дамы-командора. 3 годами ранее того же был удостоен и ее муж за заслуги в археологии — так сэр Макс Маллоуэн и Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн стали одной из редких пар, по отдельности удостоившихся столь высокой чести. Здоровье Агаты Кристи начало ухудшаться, однако писать она не бросила. Последним изданным при ее жизни романом был «Занавес». В нем рассказывалось о завершающем более чем 50-летнюю «карьеру» расследовании Эркюля Пуаро — персонажа, которого сама Кристи возненавидела практически сразу же, как только придумала (!), и называла «мерзким и напыщенным». На самом деле заключительное произведение о бельгийском сыщике было написано раньше, но автор никак не решалась его издать, поскольку публика очень любила детектива. А сама смерть мсье Пуаро стала настоящим событием: после выхода романа The New York Times опубликовала его некролог — единственный за всю историю газеты, посвященный вымышленному герою.

Агата Кристи в 1971 году.

Последний выход в свет Агаты Кристи состоялся в 1974 году на премьере фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Когда журналисты решили узнать мнение писательницы об экранизации, Кристи сказала, что ей понравилось все, за исключением усов Эркюля Пуаро, которого сыграл Альберт Финни: автор посчитала, что они недостаточно роскошны. Агата Кларисса Миллер Кристи Маллоуэн умерла 12 января 1976 года в возрасте 85 лет, не перенеся простуды, и 3 дня спустя была погребена на кладбище в деревне Чолси, графство Оксфордшир. Ее муж, Макс Маллоуэн, скончался 2 года спустя и был похоронен рядом с супругой, с которой прожил 45 лет.

«Одна индийская корреспондентка, интервьюировавшая меня (и, надо признать, задавшая массу глупых вопросов), спросила: „Публиковали ли вы когда-либо книгу, которую считали откровенно плохой?“ Я с возмущением ответила: „Нет!“ Ни одна книга не вышла точно такой, как была задумана, был мой ответ, и я никогда не была удовлетворена, но, если бы моя книга оказалась действительно плохой, я бы никогда ее не опубликовала». Агата Кристи. Автобиография