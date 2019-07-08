Великие писатели, которые были далеки от образа идеального мужа (Чего стоили только выходки Булгакова)

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Талант нередко идет вразрез с человеческими качествами и моральными принципами. Супругам одаренных личностей порой приходилось терпеть скверный характер, измены и различные причуды во имя любви.

AdMe.ru изучил биографии гениальных писателей и выяснил, какими мужьями и кавалерами они были.

Булгаков заставлял жену искать ему новые дозы морфия, а однажды угрожал револьвером

Татьяна Лаппа — первая жена Михаила Булгакова. Когда они поженились, вскоре началась Первая мировая война, и писателя отправили на фронт. Супруга последовала за мужем, стала работать сестрой милосердия. Однажды, чтобы не заразиться дифтерией, он сделал себе болезненную вакцину. А перенести боль ему помог морфий, и впоследствии писатель быстро пристрастился к нему. В ломках Булгаков был опасен: заставлял жену добывать наркотик, угрожал револьвером. Татьяна в ответ на это начала постепенно снижать дозу, разбавляя морфий водой.

Когда Михаил заболел тифом, Лаппа его выходила, продав все свои украшения, чтобы купить любимому еды.

Жена помогала, пока писатель работал над «Белой гвардией». Постепенно к Михаилу Булгакову пришли успех и слава. Как следствие, появились многочисленные поклонницы.

Позже он откровенно признается жене, что по работе ему необходимо встречаться с женщинами, а ее ревность этому мешает, поэтому удобнее будет развестись.

Супруги разошлись, а Михаил женился снова. Татьяна так и не простила писателя. Она пережила его на 42 года, дожив до 90 лет. И все же Булгакову были не чужды любовь и забота, он очень дорожил своей семьей, у него была тесная связь с нею. Поэтому произведение «Белая гвардия» о дружной семье Турбиных автобиографичное. Исследователи нашли прототипы каждого из героев романа. Всех друзей юности он запечатлел на страницах своей книги.

Александр Блок по-своему понимал супружескую верность и не гнушался изменять жене

Любовь Менделеева — дочь великого химика, которая в своих мемуарах подробно описала отношения с поэтом. Чувства друг к другу у них возникли еще в подростковом возрасте. У Блока была специфичная любовь: он грезил культом прекрасной дамы. В его стихах женщина была возведена на недосягаемый пьедестал. Поэтому, когда они поженились, поэт наотрез отказался от любовных утех с супругой. Первую брачную ночь Любовь прорыдала от стыда и унижения. История с супружеским воздержанием длилась около 2 лет! Однако жене все-таки удалось «переломить» поэта.

Блок объяснял свое воздержание тем, что не хочет опорочить его светлое чувство к жене. Поэтому предпочитал изменять ей — даже с женщинами легкого поведения. Александр писал: «В моей жизни было всего две женщины — Люба и все остальные».

Поэт не мог стать отцом, так как в юности переболел сифилисом. Любовь Дмитриевна страдала от того, что у них не может быть детей, и одновременно ей было жаль мужа.

Блок постоянно нуждался в новой влюбленности, а она мечтала о крепкой семье, и мечтам не суждено было сбыться. В конце концов Любовь Менделеева взяла такой же курс, как и муж: они изменяли друг другу, не скрывая этого факта. В итоге получались «многоугольные» отношения, которые становились предметом частых ссор.

Когда началась Первая мировая, Любовь уехала на фронт санитаркой, разорвав отношения. Поэт очень скучал по жене, стал глушить тоску в вине и беспорядочных связях.

Блок умер молодым, а Менделеева так и не вышла замуж второй раз.

Откровенные дневники, похоть, рождение 13 детей и своеобразная мораль Льва Толстого

Когда они поженились, Толстому было 34, а Софье Берс — 18, у него уже был богатый опыт, о котором ей предстояло узнать из его дневников. В порыве честности писатель решил дать ей их почитать. Софья была шокирована, что муж соблазнял служанок и пользовался услугами девушек древнейшей профессии. Лев Николаевич осуждал даже похотливые мысли, но при этом у него было 13 детей от Софьи. Жену нередко обвинял в том, что она не может побороть его сладострастное желание.

Писатель полностью взвалил на плечи Софьи быт, финансовые вопросы, семейные хлопоты.

Однажды Толстой устроил скандал, накричал на жену и разбил посуду. У беременной Берс произошел выкидыш.

Неизвестно, по своей воле или нет, но Софья 7 раз от руки переписывала «Войну и мир»! А писатель «в ответ» считал ее постоянным источником раздражения.

Супруга Толстого обоснованно беспокоилась из-за решения писателя отказаться от прав на собственность, наследства и даже доходов от книг. Софья пришла в дикую ярость, когда Лев Николаевич стал раздавать деньги мешками.

Была и попытка самоубийства: жена писателя планировала броситься под поезд, совсем как Анна Каренина. Тем не менее в браке они прожили 48 лет. Хотя конец был печальным: писатель сбежал из дома якобы из-за тотального контроля жены. Умер он в доме начальника станции Астапово. По общему решению детей и врачей Софью не пускали к Толстому, зайти к умирающему мужу разрешили, лишь когда тот был уже без сознания. Вопреки трудностям в отношениях, в них определенно была любовь. И записи из дневников это доказывают: «Люблю его ужасно — и это чувство только мной и владеет, всю меня обхватило... — пишет Софья Андреевна. — Все больше его узнаю, и все он мне милее. С каждым днем думаю, что так я еще его никогда не любила. И все больше. Ничего, кроме его и его интересов, для меня не существует». Толстой тоже делал записи в дневнике: «Неимоверное счастье. Не может быть, чтобы это кончилось жизнью... Я люблю ее еще больше. Она прелесть».

Любовь и ревность довели жену Экзюпери до психлечебницы

История любви этой пары началась в Аргентине, где их представил друг другу общий знакомый. Консуэло Сунсин в свои 26 лет была уже дважды вдовой, а Антуан де Сент-Экзюпери влюбился в девушку с первого взгляда. Через неделю он предложил красавице руку и сердце. Из-за отношений с Антуаном Консуэло потеряла большую пенсию, льготы и часть недвижимости, которые ей полагались как вдове гватемальского дипломата. С женитьбой писатель тянул, ссылаясь то на отсутствие в Аргентине своих родных, то на удаленность от Парижа. Но свадьба все-таки состоялась.

У Антуана была вереница бесчисленных любовниц. Консуэло тоже стала изменять супругу. Но начала сильно нервничать, когда поняла, что в глазах супруга отходит на второй план, а на первый — любовницы. Ссоры и скандалы стали неотъемлемой частью их жизни. Экзюпери старался держать Консуэло на расстоянии, от чего она приходила в бешенство.

Ревность овладела ею полностью, появились неврозы, и в итоге после очередной ссоры с писателем она оказалась в психиатрической клинике. Был еще один раз, когда Консуэло проходила лечение в психлечебнице, — после того как узнала, что супруг чуть не погиб после крушения самолета. В дополнение к непростым отношениям Сунсин обнаружила, что у Экзюпери есть постоянная любовница, его муза, о которой говорит весь Париж.

Бесконечные расставания и измены выматывали обоих, особенно Консуэло, которая ощущала себя одинокой. Но Экзюпери однажды поведал ей свои взгляды на брак: «Вы моя жена, моя дорогая жена, я дорожу вами каждую секунду своей жизни. Надо, чтобы вы смогли понять меня, как мать понимает сына. Мне нужна именно такая любовь». Давать оценку чужим отношениям не самое благородное занятие, но их общие знакомые описывали их как абсолютно несовместимых людей, которых, однако, как магнитом тянуло друг к другу. Об Антуане его друзья отзывались как о человеке нежной души и романтике, а его жену, напротив, называли циничной и равнодушной особой.

Невыполненные обещания и 5-летняя любовная переписка Кафки

У Франца Кафки была весьма любопытная и странная любовная история с Фелицией Бауэр — любовь по переписке, которая длилась около 5 лет. Первое письмо Кафка написал Фелиции 20 сентября 1912 года. Затем последовало второе, третье... Фелиция не осталась равнодушной. Кафка писал: «...Даже если бы все три заместителя директора стояли сейчас над моим столом, заглядывали мне через плечо, я все равно ответил бы Вам незамедлительно, ибо Ваше письмо упало на меня как дар небес...»

Он дважды делал девушке предложение, получал согласие, но жениться так и не решался. Общение посредством писем было очень важно для Кафки. Он создавал свои лучшие произведения, а она мечтала о семье. Впоследствии их откровенная переписка привлечет внимание не только филологов, но и юных романтичных особ.

Помимо того что Фелиции надоело пребывать в утомительном ожидании, был еще один эпизод. Франц увлекся подругой своей невесты, Гретой Блох, и писал Фелиции, что рассчитывает на жизнь втроем.

Обе девушки обвинили его во вранье. Естественно, с Фелицией они расстались. А она вышла замуж и уехала в США.

Достоевский вымогал у жены деньги, а затем проигрывал их в рулетку

Писатель был игроком и постоянно вымогал деньги у своей жены Анны Сниткиной. Достоевский полагал, что знает метод, как выиграть, но в конечном итоге все терял.

Когда Федор Михайлович в очередной раз спускал все деньги в рулетку, то тут же старался их найти во что бы то ни стало, лишь бы продолжить игру. Анна всячески оправдывала мужа, хотя его игорная зависимость выматывала ее. Нередко он мог заложить какую-нибудь вещь и тут же проиграть все полученные средства.

Как-то Достоевский так проигрался, что у него не было денег на билет домой (дело происходило в Германии). Писатель попросил жену выслать деньги, которые впоследствии тоже проиграл. Домой он добирался целый месяц.

Сниткина стойко выносила невзгоды и проблемы, хотя это было непросто. И в итоге ее терпение, поддержка и любовь помогли писателю избавиться от этой зависимости. Стоит отметить, что Анна была поклонницей творчества супруга еще до знакомства, может, почитание его таланта и придавало ей сил. Достоевский как будто в знак благодарности посвятил жене свой последний роман «Братья Карамазовы». Все страдания, которые супруги пережили вместе, только сблизили их, заставляли ценить и лучше понимать друг друга. Они стали единым целым, прочной семьей, что помогло им в дальнейшей жизни.