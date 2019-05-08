В перерывах между боями с нацистами Экзюпери придумал «Маленького принца». Как оказалось, это не сказка, а суровая правда его жизни

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Все дети умеют видеть сказку в обыденности. К сожалению, с годами большинство утрачивает эту способность. Но есть те, кто, как и маленький Антуан, которому было достаточно старого велосипеда, проволоки и нескольких простыней, чтобы собрать самолет, и через десятки лет могут создать свой воображаемый мир. Найти таких взрослых нелегко, но есть один точный тест: покажите им рисунок шляпы. Если они смогут разглядеть на нем не просто головной убор, а удава, который проглотил слона, то поздравляем: перед вами взрослый, который не забыл, что когда-то был маленьким.

Летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери никогда не расставался с воспоминаниями о своем детстве. Именно поэтому у него получилось придумать сказку, которую сегодня любят миллионы. Мы в AdMe.ru считаем «Маленького принца» одним из самых сильных произведений мировой литературы и, внимательно изучив биографию его автора, убедились в том, что только он мог написать эту книгу.

Маленький принц

«На этом свете меня огорчает только одно — то, что нужно становиться взрослым». Антуан де Сент-Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года во французском городе Лионе. Он был одним из пятерых детей страхового инспектора Жана-Марка и его супруги Мари. Хотя первые годы жизни писателя и омрачила ранняя смерть отца, детство он вспоминал с теплотой. Это было время мечтаний, открытий и наивности, которое он сохранил в сердце навсегда. Именно о себе в детстве думал Экзюпери, когда создавал образ Маленького принца. Жизнь Тонио (таким было его домашнее прозвище) изменилась в 12 лет. Тогда мальчик впервые полетел на самолете. Он сразу влюбился в небо и решил, что обязательно станет летчиком. Так и случилось.

Летать Экзюпери научился в армии, где он записался в авиационный полк. Тогда, вдохновленный полетами, Антуан начал писать. Свой первый роман «Южный почтовый» он придумал во время работы пилотом, который должен был доставлять почту на северное побережье Африки. Всю жизнь Тонио сопровождали эти две страсти — авиация и литература.

Роза

«Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, — этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым». Антуан де Сент-Экзюпери

В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери познакомился со своей будущей женой — Консуэло. Она стала прототипом Розы в его сказке «Маленький принц». Это были парадоксальные отношения. Близкий друг писателя рассказывал: «Между ними были и страсть, и нежность, и взаимное восхищение. Но я никогда раньше не видел, чтобы двое, которые так любят друг друга, были столь несчастливы в браке». Биографы Экзюпери описывали Антуана как верного и доброго мужа, а его жене приписывали капризность и даже равнодушие. Сама Консуэло в мемуарах «Воспоминания Розы» предстает перед читателями влюбленной женщиной, которая была готова прощать своему партнеру измены и ждать его дома. Наверное, лучше всего свой брак описал сам писатель с помощью своих героев: хотя Маленькому принцу и не нравились некоторые привычки его Розы, но дороже и любимее цветка не было на целом свете.

Пустыня

Экзюпери мечтал пролететь на самолете от Парижа до Вьетнама. Но когда удалось накопить достаточно денег и отправиться в путь, этот полет чуть не стоил Антуану жизни. На полпути, посреди пустыни, его самолет разбился. Писатель чудом остался жив — его нашли и спасли местные кочевники-бедуины. Нетрудно узнать в этой истории сюжет сказки «Маленький принц». К пилоту, который совершил вынужденную посадку в Сахаре, в начале этой прекрасной истории подошел загадочный мальчик и попросил: «Пожалуйста... нарисуй мне барашка!» И эта встреча была нужна им обоим.

Возвращение домой

Свое самое известное произведение, сказку «Маленький принц», Экзюпери начал писать в 1940 году, в перерыве между боями с нацистами. Друзья отговаривали Антуана от участия в войне, но писатель был непреклонен. «Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю, — под угрозой», — говорил он. И впервые образ Маленького принца появился в письме автора своему другу Леону Верту, которому впоследствии он и посвятил сказку, ставшей любимой для миллионов людей. Воспоминания о детстве помогли Экзюпери пережить самое темное время, и тогда, когда мир вокруг рушился, ему было важно напомнить себе и всем людям на планете: «Глаза слепы. Искать надо сердцем».

После поражения Франции в войне писатель выехал в США. Там он дописал «Маленького принца». Но Экзюпери не мог жить в чужой стране: его звали небо и любовь к родине. В 1943 году он был снова зачислен в боевую часть. Прежде чем вернуться на войну, писатель навестил своего друга — журналиста Сильвию Гамильтон Рейнхардт, передал ей рукопись «Маленького принца» и сказал: «Хотел бы я, чтобы у меня было что-то великолепное, чтобы вы запомнили меня, но это все, что у меня есть». Многие исследователи творчества писателя считают, что именно Сильвия стала прототипом Лиса. В 1944 году Антуан де Сент-Экзюпери отправился в разведывательный полет, из которого так и не вернулся. Долгое время о его гибели ничего не было известно. Казалось, он, подобно Маленькому принцу, просто вернулся домой — на свою планету. В 1988 году в море близ Марселя рыбак нашел браслет, на котором были выгравированы имена французского писателя и его жены Консуэло.