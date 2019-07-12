В очереди за любовью. Сказка, которая заставляет задуматься о том, чего мы хотим на самом деле
Ирина Константиновна Семина — психотерапевт и писатель, которая создает короткие рассказы под псевдонимом Эльфика. И это не просто истории, а настоящие волшебные сказки, в которых реальность переплетается с вымыслом. Кому-то они просто поднимают настроение, а кого-то заставляют по-настоящему задуматься о себе и окружающем мире.
AdMe.ru выбрал одну из сказок Ирины Константиновны об одном из главных чувств в жизни человека — о любви.
— Ой, девушка, а за чем очередь, что дают?
— Любовь.
— С ума сойти! Импортная?
— Да нет, наша, отечественная. Импортную редко завозят.
— А не китайская подделка случаем?
— Да не знаю я! Сама стою, волнуюсь. Видите, очередь какая!
— Не, девчонки, китайское — это на рынке. А здесь качество, гарантия — все имеется. Я уже брала, знаю.
— А чего тогда опять стоите?
— А мне та любовь не подошла. Вроде выбирала-выбирала, а дома пригляделась — ну не мое. Не мое! Ну я ее и сбагрила подруге за полцены. Сейчас вот получше подберу.
— Ну так кто последний?
— Здесь нет последних. Все первые. За любовью-то!
— Ну крайний кто? За кем буду?
— Да успокойся, подруга. Ты просто стой. Тут главное — в отдел попасть. Запускают только по пять человек одновременно. Тут порядок такой.
— Ой, а магазин до скольки? Мы успеем?
— А кто его знает? Я вот уже третий раз стою, два раза все никак очередь не доходила. В позапрошлом году стояла и в прошлом. Я уж психовать начала. Все с любовью, а я с пустыми руками... Кошмар!
— А ничего, быстро очередь движется... Смотрите, вон еще одна счастливая пошла, с фирменным пакетом! А почему одни женщины? Мужчинам, что ли, любовь не нужна?
— Да нет, просто они ее добывать предпочитают. На охоте. Или в спорте. А если покупать, то по дешевке, у дороги. Ну, вы понимаете.
— Не скажите! Есть и специальные салоны, для мужчин.
— Ну так там любовь одноразовая. Купил, попользовался, выбросил и забыл. А нам, женщинам, срок годности важен! И качество. Правда же, девчонки?
— А как же? Мне, например, ширпотреба не надо. Я достойна самого лучшего.
— Ой, ой, посмотрите на нее! Была бы достойна самого лучшего, ты бы не здесь стояла, а в бутике, сидишь в мягком креслице, а вокруг тебя продавцы вьются, наперебой лучшую любовь предлагают. Мировых брендов! А то и с доставкой на дом!
— А сама-то? Сама, говоришь, третий раз стоишь!
— Не ссорьтесь, девушки! Мы ведь все за одним товаром. За любовью!
— А она в какой упаковке? И вообще, она как продается: россыпью, на метры, на литры, на килограммы? Кто знает?
— Я, я знаю! Она готовая продукция. Вы продавцу скажете, какую любовь хотите, она вам подберет, даст примерить. Если не подойдет, можете другую попробовать. Ну, помните, как в «Бриллиантовой руке»? Он еще говорит: «А у вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами?» А она ему: «К сожалению, нет». А он ей: «Будем искать!»
— Ой, а мне бы хоть какую! Любую! Хоть самую завалященькую! Я без претензий...
— Девушка, девушка, вот вы, которая без претензий! Вас без очереди приглашают пройти!
— Ой, иду, уже бегу, пустите, посторонитесь, пожалуйста!
— Смотрите, какая гадюка пронырливая! Обманом в отдел проникла!
— Да нет, ей к выходу вынесут. Завалящую любовь тут без очереди выдают. Только мало кто просит. Это ж брак, неликвиды или модель устаревшая... Не завидуйте!
— Ну ладно, если брак, тогда не буду... То есть как брак? Сразу брак?
— Да нет, не в том смысле брак, что в ЗАГС, а в том, что фигня.
— А, ну раз фигня, то ладно. Фигни нам не надо. Фигни у нас и дома полно...
— А вот знаете, моя знакомая в секонд-хенде любовь купила.
— Да? Ну и как?
— Ну, как... Секонд-хенд и есть секонд-хенд. Видно, что с чужого плеча. Вроде на вид и симпатичная, но... Потрепанная какая-то. В общем, такое не по мне. А она ничего, пользуется. Пыль вытряхнет, дезодорантом освежит — и любовь как новенькая.
— А моя соседка из-за границы любовь привезла.
— Ух ты! И что?
— Сначала мы все обзавидовались! Вот честно! Какая красивая — спасу нет! Букеты, конфеты, банкеты... Так гламурненько! А потом, как позолота слезла, как-то любовь товарный вид потеряла. Пошли слезы, угрозы, наркозы...
— А потом? Сейчас-то как?
— Ой, и не спрашивайте! Кончилась любовь. Наверное, батарейка села. Сейчас детей делят...
— Ужас какой! Нет уж, лучше наша, российского производства. Тут хоть надежда есть... Закон о правах потребителей!
— Ой, продвигаемся! Сейчас запускать будут!
— Следующую пятерку покупателей просим пройти в отдел. Наши продавцы-консультанты помогут вам выбрать подходящую любовь. Прошу вас!
— Ой, мамочки! Сколько любви! Глаза разбегаются!
— Вам какую показать?
— Мне? Ой, какую же... Господи, да какую! Не знаю я! Ну, вечную!
— Вечной нам давно не поставляют. Эксклюзивная модель, ручная сборка. Это вам в другом месте поискать надо. В антикварном, может... Или в Художественном фонде.
— Нет, я уж у вас! В кои-то веки повезло, отстояла очередь... От добра добра не ищут! А какие еще есть?
— Разные. Вы опишите, а я покажу.
— Ну не знаю я! Ну, пусть будет страстная, яркая такая, безумная, чтобы страсти в клочья!
— Да, имеется. Вот, примерьте!
— Ой! Что это вы мне дали? Какой-то балахон невообразимый... Расцветка дикая совершенно. Это вот что висит?
— Как что? «Страсти в клочья». Вы ж просили. И ярко! А что невообразимый, так вам же безумную надо было? Куда уж безумнее.
— Нет, погодите! Что-то мне эта модель не нравится. Я еще подумаю. А что это вон та девушка примеряет?
— Модель «девочка-припевочка». Глупенькая, беспомощная, беззащитная. Мужчинам-папикам очень нравится.
— А если и мне такую же?
— Вы что? Она до 46-го размера. А у вас — 54-й. Какая же вы «девочка-припевочка»? Она на вас по шву расползется!
— Нет, по шву не надо... Так, а вот это у вас что? Брючный костюм?
— Да, причем с жилетом. Модель «боевая подруга». Партнерство, равноправие, общие интересы, дружеские отношения, разные кошельки. Вот здесь имеется съемный карман для общего бизнеса, легко делится на два кармана в случае необходимости.
— Ну, как-то разные кошельки мне не нравятся... Я хочу, чтоб он сам меня содержал!
— Модель «содержанка», к сожалению, кончилась. На нее спрос большой. Не успеваем завозить, все разбирают.
— Ну вот! Всегда все хорошее передо мной кончается!
— Да не расстраивайтесь вы так, у нас большой выбор! Могу предложить вам вот эту модель: чистая, нежная, возвышенная, неземная, называется «романтика». Стихи, прогулки при луне, звезды в подарок, песни под гитару у костра...
— Симпатичненькая. Но какая-то не такая. Уж очень воздушная. Для девочек. У меня возраст уж не тот — при луне под гитару. Хочется чего-то более земного. И в подарок чтоб не звезды, а что-то посущественнее.
— Хорошо. Желание клиента — закон. Главное, чтоб клиент сам знал, чего желает.
— А что это вон тот продавец показывает?
— «Повелительница мужчины». Черная кожа, заклепки, полумаска, высокие сапоги, шпоры. В комплект входят плетка, ошейник, намордник, арапник. Показать?
— Нет! Не надо! Такая любовь не для меня. Ужас какой-то вообще. Неужели кто-то берет?
— Берут... Еще как... Тоже ходовая модель. А почему вы вот от этой модели так упорно отворачиваетесь?
— От этой? Да не знаю даже... Как-то глаз на ней не останавливается. Простенькая она совсем. И цвет не запоминающийся.
— Зато для жизни — великолепный вариант. Модель называется «равновесие». Понимание, спокойный ровный свет, никаких всплесков, ничего за рамками, дети, внуки, вечера с вязанием у камина.
— Я ж и говорю, простенько! Скучновато.
— Да, никаких изысков, зато сколько вкуса! Между прочим, самый длительный срок носки. Почти «вечная», вы ж хотели!
— Ну, «вечная», оно, конечно... Хотелось бы! Но хочется и всплесков, и пожара страстей, и яркости чувств.
— Ну, нельзя же в одной модели разные стили соединить! Тут уж или-или... Даже не знаю, что вам еще предложить. Может, вы уже подумали? Обрисуйте поточнее, какой любви вам хочется?
— Да! Я подумала. Подберите мне такую любовь, чтобы и страсть была, и нежность, и стабильность чувств, и понимание, и ревность, но в меру, и доверие, и привязанность, и свобода, и хороший задел для будущей семьи, финансовый в том числе. И чтобы сидело идеально. По размерчику.
— Извините... Такой модели у нас нет.
— Как нет? А где ж люди такую любовь приобретают?
— А это хендмейд, ручная работа. Есть мастера, не перевелись еще... У них поучиться можно. Но на продажу такую не делают. Только для себя!
— А я как же? А мне?
— Рекомендую попробовать самостоятельно. Сейчас, слава богу, пособий в любом книжном магазине целые полки. Подберите литературу — и вперед! Пробовать.
— А если не получится?
— У вас получится. Вы талантливая, я же вижу. Во всяком случае, так у вас появляется шанс! А в отделах готовой любви вы такого не найдете. И не ведитесь на подделки — их сейчас знаете сколько? Обещают все сокровища мира, а развернете дома — сплошное разочарование.
— Знаете, так жалко, что для меня ничего не нашлось! Так хочется любви!
— Я понимаю. Но ваши запросы... Вы же хотите Идеальную Любовь! А это всегда произведение искусства. Штучный товар! Плоды многолетнего труда. А может, все-таки модель «равновесие»? Хорошая модель, надежная, качественная!
— Нет... Не знаю. Мне подумать надо. Я потом приду.
— Как угодно. До свидания. Спасибо, что заглянули. Пригласите следующую пятерку! Любовь на все вкусы, разных цветов и размеров! Для тех, кому некогда собственноручно сотворить себе эксклюзивную модель... Милости просим!
Эту и другие сказки Эльфики вы можете найти в книге «В ожидании любви».
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru