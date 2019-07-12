В очереди за любовью. Сказка, которая заставляет задуматься о том, чего мы хотим на самом деле

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ирина Константиновна Семина — психотерапевт и писатель, которая создает короткие рассказы под псевдонимом Эльфика . И это не просто истории, а настоящие волшебные сказки, в которых реальность переплетается с вымыслом. Кому-то они просто поднимают настроение, а кого-то заставляют по-настоящему задуматься о себе и окружающем мире.

AdMe.ru выбрал одну из сказок Ирины Константиновны об одном из главных чувств в жизни человека — о любви.

— Ой, девушка, а за чем очередь, что дают?

— Любовь.

— С ума сойти! Импортная?

— Да нет, наша, отечественная. Импортную редко завозят.

— А не китайская подделка случаем?

— Да не знаю я! Сама стою, волнуюсь. Видите, очередь какая!

— Не, девчонки, китайское — это на рынке. А здесь качество, гарантия — все имеется. Я уже брала, знаю.

— А чего тогда опять стоите?

— А мне та любовь не подошла. Вроде выбирала-выбирала, а дома пригляделась — ну не мое. Не мое! Ну я ее и сбагрила подруге за полцены. Сейчас вот получше подберу.

— Ну так кто последний?

— Здесь нет последних. Все первые. За любовью-то!

— Ну крайний кто? За кем буду?

— Да успокойся, подруга. Ты просто стой. Тут главное — в отдел попасть. Запускают только по пять человек одновременно. Тут порядок такой.

— Ой, а магазин до скольки? Мы успеем?

— А кто его знает? Я вот уже третий раз стою, два раза все никак очередь не доходила. В позапрошлом году стояла и в прошлом. Я уж психовать начала. Все с любовью, а я с пустыми руками... Кошмар!

— А ничего, быстро очередь движется... Смотрите, вон еще одна счастливая пошла, с фирменным пакетом! А почему одни женщины? Мужчинам, что ли, любовь не нужна?

— Да нет, просто они ее добывать предпочитают. На охоте. Или в спорте. А если покупать, то по дешевке, у дороги. Ну, вы понимаете.

— Не скажите! Есть и специальные салоны, для мужчин.

— Ну так там любовь одноразовая. Купил, попользовался, выбросил и забыл. А нам, женщинам, срок годности важен! И качество. Правда же, девчонки?

— А как же? Мне, например, ширпотреба не надо. Я достойна самого лучшего.

— Ой, ой, посмотрите на нее! Была бы достойна самого лучшего, ты бы не здесь стояла, а в бутике, сидишь в мягком креслице, а вокруг тебя продавцы вьются, наперебой лучшую любовь предлагают. Мировых брендов! А то и с доставкой на дом!

— А сама-то? Сама, говоришь, третий раз стоишь!

— Не ссорьтесь, девушки! Мы ведь все за одним товаром. За любовью!

— А она в какой упаковке? И вообще, она как продается: россыпью, на метры, на литры, на килограммы? Кто знает?

— Я, я знаю! Она готовая продукция. Вы продавцу скажете, какую любовь хотите, она вам подберет, даст примерить. Если не подойдет, можете другую попробовать. Ну, помните, как в «Бриллиантовой руке»? Он еще говорит: «А у вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами?» А она ему: «К сожалению, нет». А он ей: «Будем искать!»

— Ой, а мне бы хоть какую! Любую! Хоть самую завалященькую! Я без претензий...

— Девушка, девушка, вот вы, которая без претензий! Вас без очереди приглашают пройти!

— Ой, иду, уже бегу, пустите, посторонитесь, пожалуйста!

— Смотрите, какая гадюка пронырливая! Обманом в отдел проникла!

— Да нет, ей к выходу вынесут. Завалящую любовь тут без очереди выдают. Только мало кто просит. Это ж брак, неликвиды или модель устаревшая... Не завидуйте!

— Ну ладно, если брак, тогда не буду... То есть как брак? Сразу брак?

— Да нет, не в том смысле брак, что в ЗАГС, а в том, что фигня.

— А, ну раз фигня, то ладно. Фигни нам не надо. Фигни у нас и дома полно...

— А вот знаете, моя знакомая в секонд-хенде любовь купила.

— Да? Ну и как?

— Ну, как... Секонд-хенд и есть секонд-хенд. Видно, что с чужого плеча. Вроде на вид и симпатичная, но... Потрепанная какая-то. В общем, такое не по мне. А она ничего, пользуется. Пыль вытряхнет, дезодорантом освежит — и любовь как новенькая.