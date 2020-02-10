В феврале исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Вот 11 неизбитых фактов о нем

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10 февраля 1890 года в Москве появился на свет один из крупнейших поэтов XX века — Борис Пастернак. Он мог стать талантливым музыкантом или философом, но тяга к слову победила в нем все остальное и определила его личность. «Пастернак — это сплошное настежь», — писала Марина Цветаева. Стихи поэта бьют наотмашь, а с портретных фотоснимков смотрит на потомков пронзительный взгляд. Борис Пастернак стал вторым после Бунина русским писателем, удостоившимся Нобелевской премии по литературе, но большой успех обернулся суровой травлей.

В феврале (в котором «достать чернил и плакать»), накануне 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака мы в AdMe.ru вспоминаем факты о жизни и творчестве величайшего поэта и прозаика.

Мог именоваться по-другому

Борис и его брат Александр. Портрет кисти отца, Леонида Пастернака.

Борис Леонидович Пастернак родился в еврейской семье. Оказывается, поэт мог быть нам известен как Борис Аврумович или (даже Исаакович) Постернак. Дело в том, что его отца — живописца Леонида Осиповича Пастернака — по документам звали Аврум Ицхок-Лейб (еще один вариант — Исаак). А фамилия деда писателя писалась через букву «О» — Иосиф Кивович Постернак.

Написал сонату, но отказался от карьеры музыканта

Семья Бориса Пастернака была творческой. Двери их дома всегда были открыты для творческой интеллигенции. Здесь бывали известные художники Исаак Левитан, Василий Поленов, Михаил Нестеров, Николай Ге. В доме собирались композиторы и устраивались музыкальные вечера, на которых бывали Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. Под влиянием последнего в 13 лет будущий поэт увлекся музыкой. Пастернак занимался ею 6 лет. Сохранились даже 3 его произведения: две прелюдии и соната для фортепиано. После окончания гимназии Пастернак готовился к экзаменам в Московскую консерваторию. Однако после колебаний отказался от карьеры музыканта — «вырвал вон из себя музыку, как расстаются с самым драгоценным».

Отказался от диплома

В 1908 году Борис Пастернак поступил на юридический факультет Московского университета, а потом перевелся на историко-филологическое отделение. В 1913 году он окончил университет с дипломом 1-й степени, вот только за документом так и не явился.

Мог стать немецким философом

Летом 1912 года будущий литератор отправился в Германию, где в Марбургском университете изучал философию. Его преподавателем был глава неокантианской школы, немецко-еврейский философ Герман Коген. Разглядев в Пастернаке талант, учитель настоятельно советовал ему продолжить карьеру философа в Германии.

Служил гувернером

1915 году Борис Пастернак устроился на работу в семью Морица Филиппа, хозяина галантерейного магазина, — он был гувернером его сына, «славного и привязчивого мальчика». Тот впоследствии вспоминал, что поэт очень увлекательно рассказывал предметы и всегда старался все объяснить ученику просто и ясно, будь то физика, история или литература.

Вел роман по переписке с Мариной Цветаевой

В 1922 году Пастернак прочел «Версты» Марины Цветаевой и пришел в восторг. Он написал поэтессе в Прагу о своих впечатлениях, и Марина, которая всегда чувствовала себя одинокой, ответила. Так начался долгий эпистолярный роман, духовный союз и безграничная любовь двух гениальных людей. «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно...» — уверял Пастернак в одном из писем к Марине. А она писала о нем пылкие, полные боли и нежности стихи: Придешь без стука ты на помощь, Как ангел дочери моей. Ты все, что с нами было, помнишь, Мой самый близкий из людей... Длилась эта переписка вплоть до 1935 года, и за это время Борис и Марина ни разу не встретились. Он был женат, она — замужем, и их роман то затухал, то вспыхивал с новой силой. Их встреча состоялась в 1935 году в Париже на конгрессе писателей, но стала, по словам Марины, «невстречей». Цветаева всегда мучилась от неустроенности, ее семья страдала от бедности и даже нищеты. Пастернак же в то время был обласкан вниманием и почетом, был поглощен своей новой женой. Зал рукоплескал ему стоя, а Марина была всего лишь скромным свидетелем этого успеха. Когда они оказались рядом, стало ясно, что говорить им, собственно, не о чем. Несвоевременность всегда драматична.

Заступился за Ахматову

В 1934 году в доме поэта раздался неожиданный звонок. На проводе был Иосиф Сталин. Что именно говорил генсек поэту, до сих пор доподлинно неизвестно. Но суть в том, что, когда Сталин спросил Пастернака об опальном Осипе Мандельштаме, Борис Леонидович лишь что-то промямлил. Такой ответ не понравился звонившему, и он упрекнул поэта в том, что тот плохо отстаивает своих друзей. Пастернак корил себя за эту историю. Однако год спустя ему вновь выпала возможность заступиться за друга — на сей раз за Анну Ахматову. Он писал Сталину с просьбой освободить мужа и сына поэтессы. Через несколько дней их отпустили.

Подрался с Есениным

Сергей Есенин не любил стихи Бориса Пастернака. Однажды в редакции журнала «Красная новь» поэты не на шутку сцепились и подрались. Точная причина драки неизвестна, а вот как все происходило, живописал Валентин Катаев: «Королевич [Есенин] совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата [Пастернака] за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат — по ходячему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба, и на его лошадь, — с пылающим лицом, в развевающемся пиджаке с оторванными пуговицами с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось».

Влюбился в Грузию

Паоло Яшвили и другие видные деятели искусства Грузии. Тбилиси, 1923 год.

Первый интерес к Грузии у Пастернака проявился в 1917 году — тогда он написал стихотворение «Памяти демона». В 1930 году в Москву приехал грузинский поэт Паоло Яшвили. Они познакомились с Пастернаком, и через год тот вместе с близкими приехал в Тифлис по приглашению Яшвили. Там писатель сблизился со многими деятелями искусства. Их дружба длилась долгие годы на протяжении всей жизни. Три месяца Пастернак провел в Грузии, сроднился с ее самобытной культурой, увлекся историей и прикипел душой к этому месту. Позже он станет писать восторженные стихи об этой кавказской стране, организовывать вечера грузинской поэзии, переводить произведения грузинских литераторов. Писатель даже считал Грузию своей второй родиной, это место было близко ему по духу и стало одним из главных в его жизни. «...Вот окончусь я, останется жизнь моя,... и что в ней было главного, основного? Пример отцовской деятельности, любовь к музыке и А. Н. Скрябину, две-три новых ноты в моем творчестве, русская ночь в деревне, революция, Грузия», — писал Пастернак вдове поэта Тициана Табидзе.

Отказался от Нобелевской премии

С телеграммой о вручении Нобелевской премии.

В 1955 году, после 10 лет упорного труда, Пастернак достиг вершины своего творчества как писатель: родился роман «Доктор Живаго». Описание жизни русской интеллигенции на фоне драматических событий столетия принесло литератору Нобелевскую премию. Однако он был вынужден отправить в Шведскую академию письмо с отказом ее принять — «в силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу». Дело в том, что за «Доктора Живаго» Бориса Пастернака исключили из Союза писателей, раздавались даже требования высылки поэта из страны.

Борис Пастернак пишет благодарственное письмо в Нобелевский комитет.

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет, — писал Пастернак в своем стихотворении «Нобелевская премия». Но он до последнего верил в то, что однажды справедливость восторжествует. И закончил свое стихотворение строками: Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра. Травля поэта в воспоминаниях получила название «Не читал, но осуждаю!» и превратилась в крылатое выражение. Прошло более 60 лет, а эта фраза, увы, до сих сохраняет свою актуальность.

Жители СССР познакомились с творчеством Пастернака благодаря смелости Эльдара Рязанова

Из-за продолжительной опалы, в которую попал Пастернак в конце 1950-х, его произведения на долгие годы оказались «нежелательными» и в школьных учебниках даже не упоминались вплоть до перестройки. Поэта посмертно восстановили в Союзе писателей лишь в 1987 году, Нобелевскую премию передали сыну Евгению спустя 31 год после ее присуждения — в 1989-м. Неудивительно, что широкая публика 60–70-х годов ничего не слышала о творчестве великого писателя. Однако, сами того не зная, в 1975 году все стали напевать строки, сочиненные в 1931 году поэтом Борисом Пастернаком. Благодаря Эльдару Рязанову, который всучил герою «Иронии судьбы» Жене Лукашину в руки гитару, пастернаковское стихотворение «Никого не будет в доме» «ушло в народ». Через 2 года Рязанов вновь обратится к творчеству поэта — в фильме «Служебный роман». Там Новосельцев дерзко декламирует Людмиле Прокофьевне: «Любить иных — тяжелый крест...»

Какие строки из Пастернака ваши любимые?