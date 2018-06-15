«У меня нет возможности повидать мир, поэтому я пишу о путешествиях, которых никогда не было»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Меня зовут Таня. И я пишу о путешествиях, которых никогда не было. Сейчас у меня нет возможности повидать мир, но это не мешает мне представлять его во всех красках. В моей голове появляются рассказы-телепорты, которые хоть и на пару минут, но переносят меня и читателя в эти волшебные места».

Вот такое удивительное письмо получил AdMe.ru. Предлагаем вам прочитать эти маленькие произведения и не упускать из головы тот факт, что все рассказы (во что будет очень сложно поверить) выдуманные. Давайте погрузимся на несколько минут в состояние медитации и представим на себе каждое дуновение ветра, каждый аромат блюда и каждый шумный уголок этих солнечных городов из этих симулякров путешествий. И вы не поверите, как быстро все ваши собственные дорожные воспоминания и ожидание будущих приключений приобретут неимоверный вес. Полетели!

Сегодня ночью я прилетела в Грузию, в аэропорт Кутаиси

Из Харькова самые дешевые билеты. Через несколько часов добираюсь до Батуми к отважному @falay93. Неловкие объятия, пару шуток из разряда «чего тебе дома не сиделось» и «свалилось счастье на мою голову». Бросили вещи и срочно бежим за самыми вкусными хачапури в городе, которые делает грузинка лет 60 в небольшом семейном кафе через 2 квартала.



Солнце беспощадно, приходится прятаться в тени уютных ресторанчиков, обхожу стороной те, что созданы для туристического потока. Нахожу старые, слегка побитые временем, с клеенками на столах и коврами на стенах, но обязательно с историей.



Элизабет Гилберт рассказывала про 3 страны: Италию, Индию, Индонезию. Уверена, что побывай она сперва в Грузии, книга «Ешь, молись, люби» появилась бы раньше.

Эта страна трещит по швам от вкуснейшей еды, духовности и любви. Местное вино настолько вкусное, что приходится напоминать себе, что существует вода. Оно не бьет в голову, а запутывает плохие мысли, чтобы они не нашли дорогу ко мне. Тут начинаешь разговаривать жестами, песнями и сердцем.



Почти уверена, что золотое руно из греческих мифов до сих пор хранят в храме монахи. Я обязательно его найду, но только не сегодня. Сегодня я хочу сидеть за большим столом с людьми, которые говорят сердцем, зажмуриваться от удовольствия, пробуя свежий, пропитанный солнцем виноград, пить маленькими глотками красное сухое, много смеяться и танцевать. Отличный план на сегодня и на всю жизнь. Кажется, такую легкость бытия я смогу вынести.

На этот раз я отправилась в город, где самый большой процент сумасшедших, — в Иерусалим

А вы знали, что тут новые сутки начинаются с закатом солнца? Как по мне, это правильно: лучше начинать их с желания прогуляться по прохладным улицам или отправиться на поиски приключений на память или на свою голову, чем с желания убить все, что состоит из атомов, и кофе внутривенно.



В фильме «Царство небесное» герой прибывает в город и ждет просветления там, где распяли Христа. Я же жду чуда и просветления на террасе небольшого кафе с живой музыкой:



«Я ждала тебя, где же ты был?

Я ждал тебя здесь.

Я стою на горе.

Как многие до меня.

Как многие после меня.

Но сейчас я разговариваю с Богом».



И пусть мне кажется, что это слишком эксцентричный способ назначить встречу, мы расходимся хорошими друзьями и обещаем еще раз поговорить, только обязательно неожиданно. А сейчас я просто иду спать. Слушаю шелест утренних звезд, и в маленькой девочке постепенно укладывается огромное море...

Любой маньяк мог бы с легкостью заманить меня в Стамбул, если бы пообещал отвести на старый рынок

Есть у меня небольшая слабость перед древними шкатулками, старыми украшениями и традиционной керамикой. Стамбул — это идеальное место для тех, кто любит ходить по узким улочкам, копаться в горах хлама в поисках сокровища на рынках и наслаждаться ароматной и пряной турецкой едой с чашкой хорошо сваренного турецкого кофе. Город проникает и погружает, растворяет и меняет, делает частью себя или остается в тебе. Хочется привезти сюда самых любимых и близких людей, потому что как это вообще можно вынести самой, а?



Карри, кардамон, фенхель, сладкий дым кальяна, жареная курица, пряный соус для кебаба, оливковое масло, которое даже на Крите не пахнет так соблазнительно. Выбираю только древние лотки и стою только в огромных очередях с местными за фалафелем.



В этом городе я поняла, что моя история закончилась. Не в смысле «все кончено, зовите священника, и все тлен». Здесь закончилась история меня несчастливой, меня разваливающейся, одинокой и вечно замерзшей.

Говорите, Барселона — город творчества и вдохновения? Вздор!

Что? Описать туристический минимум?

Собор Святого Семейства — совершенство.

Гауди — гений.

Нигилизм — поза, а не доктрина. Готический квартал терялся среди причудливых теней, невообразимые арки и мостики бросали тени на стены здешних дворцов. Я была в зачарованном городе. В лабиринте легенды преследовали меня, как и желание попробовать все виды тапасов в городе.



Барселона — город приключений?

Ставьте все фишки на «да»! Все стереотипные возможности попасть в авантюру уже описал Вуди Аллен. Рецепт: красивые женщины + испанское вино + роковой мужчина + еще испанское вино + гипнотическая музыка гитары... Вуаля! Вы в восхитительной передряге.



Барселона — слишком эксцентричный город? Все не в себе, все из себя! Заповеди Барселоны гласят: трогай любимых за руки, кричи от избытка чувств, когда видишь своих людей. Ты — это любовь. Люби себя. Панически люби.

Барселона — колдунья, понимаете? Она проникает под кожу и завладевает твоей душой, а ты этого даже не замечаешь. А что нужно делать в городе, который крадет у тебя душу?

Напиться вина и идти танцевать! А если что не так, вините ведьму-Барселону.

Крит, ну что, заждался?

Беру машину, чтобы исколесить остров вдоль и поперек. Очевидно же, что мне нужно выбросить зеркало заднего вида. Там, куда я еду, не оглядываются назад.



Достопримечательности нельзя видеть сквозь призму их значимости в истории. Во дворце царя Кносса забываю все проштудированные книги по истории искусств. Голубые танцовщицы, перевернутые колонны, вот вы и перестали быть копией без оригинала. Понимаю Крит формами и цветом. Голубой, кирпичный, много белого... и очень вкусно!



Я пью тень вечера и откусываю кусочек мармеладного заката — необходимо выдержать увиденное и не закрывать глаза. Ведь путешествия — это не о том, сколько гигабайтов фотографий и килограммов сувениров ты привезешь с собой. Это о идеях и вдохновении, которые останутся, даже когда сойдет загар. Если ты заходишь в комнату, в которой ты самый умный, значит, ты не в той комнате. Если путешествие не сделало тебя чуть мудрее, не подкинуло парочку правильных мыслей — пора сменить туроператора.



Мой вывод за путешествие: у каждого есть чудесная роскошь — роскошь ломаться. Совсем расклеиться, свернуться в клубочек в углу комнаты, отрастить иголки и красить глаза тушью только для того, чтобы она драматично растекалась. А кто говорил, что это весело и увлекательно? Но иногда необходимо. Не надо никому ничего объяснять, если не хочется. Не надо выжимать себя до косточек, как виноград, чтобы остановить идею, которая тянется толстой нитью через все мысли: «С тобой что-то не так». Да все так. Абсолютно!

На самом деле я нахожусь на Шри-Ланке

Нос и щеки уже слегка загорели, а волосы пропитаны солью и кокосовым маслом. С утра медитация и 2 часа серфинга, в обед лангустины и книжки в мягком переплете. Вечером прогулка по колоритным местным магазинчикам и кафешкам. Ближе к ночи мы с Ярославой собираем в корзину фрукты, розовое вино и идем встречать закат на пляж. Нам кажется, что красивее ничего в жизни не бывает и не будет, но каждый раз это место удивляет все больше. Самое время строить планы на завтра. Думаю, махнем на скутерах к тому самому храму, о котором нам рассказывал тот продавец специй, вспомнила? Осознание момента здесь и сейчас и бесконечная благодарность за все, что когда-либо происходило со мной, — хорошее и плохое.

Сень, ну еще 5 минуточек, сейчас-сейчас принесу кашку...

А теперь наш вывод по поводу такого колоритного воображаемого путешествия. Как видите, не все могут позволить себе увидеть этот мир. Но если вы тот самый счастливчик, что выезжает за пределы своего дома, своего города, а уж тем более своей страны, то цените каждую секунду, проведенную на чужом клочке культуры. Запоминайте каждую эмоцию, каждый запах, каждое впечатление, которое поджидает нас за каждым последующим углом нового города. Ведь как сказал автор: «Путешествия — это не о том, сколько гигабайтов фотографий и килограммов сувениров ты привезешь с собой. Это о идеях и вдохновении, которые останутся, даже когда сойдет загар».