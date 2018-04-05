Сможете ли вы правильно ответить, чем на самом деле закончились 10 всем известных сказок?

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы выросли на старых и добрых сказках. Однако, повзрослев, мы узнали, что не все известные сказки заканчиваются так же весело, как в детских книжках с картинками. Проверьте, знаете ли вы изначальные сюжеты любимых сказок, которые нам всегда пересказывали в более радужных версиях.