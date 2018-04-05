Сможете ли вы правильно ответить, чем на самом деле закончились 10 всем известных сказок?
Все мы выросли на старых и добрых сказках. Однако, повзрослев, мы узнали, что не все известные сказки заканчиваются так же весело, как в детских книжках с картинками. Проверьте, знаете ли вы изначальные сюжеты любимых сказок, которые нам всегда пересказывали в более радужных версиях.
AdMe.ru специально для этого теста подобрал 10 сказок, настоящие сюжеты которых знают немногие. Предупреждаем: некоторые моменты могут шокировать вашего внутреннего ребенка.
10. Рапунцель
9. Русалочка
8. Белоснежка
7. Спящая красавица
6. Золушка
5. Принцесса и лягушка
4. Синяя Борода
3. Гензель и Гретель
2. Румпельштильцхен
1. Красная Шапочка
Сколько правильных ответов у вас получилось? Напишите об этом в комментариях. Интересно, кто окажется настоящим знатоком сказок?
Фото на превью Disney