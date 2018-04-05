Сможете ли вы правильно ответить, чем на самом деле закончились 10 всем известных сказок?

Все мы выросли на старых и добрых сказках. Однако, повзрослев, мы узнали, что не все известные сказки заканчиваются так же весело, как в детских книжках с картинками. Проверьте, знаете ли вы изначальные сюжеты любимых сказок, которые нам всегда пересказывали в более радужных версиях.

AdMe.ru специально для этого теста подобрал 10 сказок, настоящие сюжеты которых знают немногие. Предупреждаем: некоторые моменты могут шокировать вашего внутреннего ребенка.

10. Рапунцель

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© Disney  

9. Русалочка

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© Disney  

8. Белоснежка

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© Disney  

7. Спящая красавица

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© Disney   © Disney  

6. Золушка

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© Disney  

5. Принцесса и лягушка

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© Disney  

4. Синяя Борода

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© Star-Film  

3. Гензель и Гретель

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© Broomstick Entertainment  

2. Румпельштильцхен

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© DreamWorks Animation  

1. Красная Шапочка

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© Warner Bros. Pictures  

Сколько правильных ответов у вас получилось? Напишите об этом в комментариях. Интересно, кто окажется настоящим знатоком сказок?

Фото на превью Disney

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