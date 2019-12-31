Теплый рассказ, который обнажает всю суть истинного материнства

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Порой мы даже не задумываемся, а ведь «мама — это самая дорогая роскошь в мире». Эти слова принадлежат Омару Хайяму, их вынесла в качестве эпиграфа к своему рассказу «Настоящая мама» Наталья Шашлова. Эта история о детдомовском мальчике, который до последнего надеялся на чудо, и оно произошло.

Мы в AdMe.ru убеждены, что волшебство — одна из составляющих нашей жизни, тем более что впереди такой сказочный праздник, как Новый год. Поэтому нам хочется верить, что этот трогательный эпизод сможет произойти в любом детском доме.

— Алло, это бюро находок? — спросил детский голосок.

— Да, малыш. Ты что-то потерял?

— Я маму потерял. Она не у вас?

— А какая она, твоя мама?

— Она красивая и добрая. И еще она очень любит кошек.

— Да, как раз вчера мы нашли одну маму, может быть, это твоя. Ты откуда звонишь?

— Из детского дома № 3.

— Хорошо, мы отправим твою маму к тебе в детский дом. Жди.

Она вошла в его комнату, самая красивая и добрая, а в руках у нее была настоящая живая кошка.

— Мама! — закричал малыш и бросился к ней. Он обнял ее с такой силой, что его пальчики побелели. — Мамочка моя!

Артем проснулся от собственного крика. Такие сны снились ему практически каждую ночь. Он засунул руку под подушку и достал оттуда фотографию девушки. Эту фотографию он нашел год назад на улице во время прогулки. Теперь он всегда хранил ее у себя под подушкой и верил, что это его мама. В темноте Артем долго вглядывался в ее красивое лицо и незаметно для себя уснул.

Утром заведующая детским домом Ангелина Ивановна, как обычно, обходила комнаты с воспитанниками, чтобы пожелать всем доброго утра и погладить каждого малыша по голове. На полу около Артемкиной кроватки она увидела фотографию, которая ночью выпала из его рук. Подняв ее, Ангелина Ивановна спросила мальчика:

— Артемушка, откуда у тебя эта фотография?

— Нашел на улице.

— А кто это?

— Моя мама, — улыбнулся малыш и добавил: — Она очень красивая, добрая и любит кошек.

Заведующая сразу узнала эту девушку. Первый раз она приходила в детский дом в прошлом году с группой волонтеров. Наверное, тогда и потеряла здесь свою фотографию. С тех пор эта девушка начала обивать пороги разных учреждений в надежде добиться разрешения на усыновление ребенка. Но, по мнению местных бюрократов, у нее был один существенный недостаток: она была не замужем.

— Ну что же, — произнесла Ангелина Ивановна, — раз она твоя мама, то это полностью меняет дело.