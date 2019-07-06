«Сотворившая чудо». История слепоглухой писательницы, которая дала надежду миллионам людей

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Конец XIX века в США был эпохой прогресса и социальных реформ. Именно в это время в поместье «Зеленый плющ» в штате Алабама родилась Хелен Келлер — женщина, которая полностью перевернула представление о слепоглухих людях и доказала, что физические ограничения не помеха настоящему таланту и желанию познавать новое. Она дружила с Марком Твеном и Александром Беллом, вопреки всему сумела получить высшее образование и написать более 10 книг, а ее автобиографию до сих пор изучают в каждой американской школе.

Мы в AdMe.ru впечатлились трогательной и жизнеутверждающей историей Хелен Келлер и делимся ею с вами.

Детство

Хелен родилась в семье обедневшего издателя и ветерана Гражданской войны Артура Келлера и его второй жены Кейт Адамс. Девочка рано научилась говорить и ходить и, будучи любознательным и активным ребенком, все свободное время проводила в саду, окружавшем усадьбу. Позже, в книге «История моей жизни», Хелен Келлер опишет это время как радостное и беззаботное и отметит, что образы природы навсегда остались с ней и помогли в обучении.

Усадьба «Зеленый плющ».

Однако счастливое детство продлилось недолго. В 1882 году, в возрасте 19 месяцев, Хелен перенесла тяжелое воспаление мозга, которое, вероятно, было вызвано скарлатиной или краснухой. Болезнь едва не закончилась смертью ребенка. «Доктор определил сильный прилив крови к мозгу и желудку и думал, что я не выживу. Однако как-то ранним утром лихорадка оставила меня, так же внезапно и таинственно, как и появилась. Этим утром в семье царило бурное ликование. Никто, даже доктор, не знал, что я больше никогда не буду ни слышать, ни видеть».

Жизнь в темноте

Девочка с трудом привыкала объясняться лишь жестами. Благодаря матери, Хелен научилась отличать свою одежду от чужой, просить определенную еду, выражать согласие и недовольство. Несмотря на это, она понимала, что отличается от других людей, не может их слышать и разговаривать, и это приводило к приступам ярости. Нередко Хелен срывалась на няне, матери и младшей сестре Милдред. «Я чувствовала, как меня держат какие-то невидимые руки, и делала отчаянные усилия, чтобы освободиться. Я боролась. Не то чтобы эти барахтанья помогали, но дух сопротивления был во мне очень силен. Обычно я в конце концов разражалась слезами, все заканчивалось полным изнеможением. Если матушке случалось в этот момент быть рядом, я заползала в ее объятия, слишком несчастная, чтобы вспомнить причину пронесшейся бури. Спустя какое-то время потребность в новых способах общения с окружающими стала настолько неотложной, что вспышки гнева повторялись каждый день, а иногда каждый час».

Няня Хелен Келлер с детьми, 1893 год.

В те времена практически не существовало методов обучения для слепоглухих детей, поэтому большинство их сразу отправлялось в приют для инвалидов. Все изменилось, когда мать девочки прочитала в «Американских записках» Чарльза Диккенса историю поэтессы Лоры Бриджмен. Она была первым слепоглухим человеком, успешно окончившим школу. Ее адаптации в обществе способствовал учитель Самуэль Хауи, однако он умер еще до рождения Хелен Келлер. Родители не сдавались и по совету Александра Белла, изобретателя телефона, обратились в школу Перкинса для слепых, где когда-то училась Лора Бриджмен. Оттуда в дом Келлеров направили молодую учительницу Энн Салливан.

Хелен Келлер, Энн Салливан и Александр Грейам Белл.

Самый важный день

«Самый важный день моей жизни — тот, когда приехала ко мне моя учительница Энн Салливан. Я преисполняюсь изумления, когда думаю о безмерном контрасте между двумя жизнями, соединенными этим днем». Энн Салливан прибыла в усадьбу 7 марта 1887 года и первым делом попросила выделить себе и ученице отдельное помещение, так как обучение не могло проходить успешно возле слуг и сердобольной матери. Энн подарила Хелен куклу, а после изобразила это слово пальцами на ее руке. Так она рисовала по буквам каждое понятие, которое хотела объяснить девочке, используя для этого обыкновенный алфавит. Хелен легко повторяла буквы, но сложнее всего для нее было осознать, что именно обозначают определенные названия. Например, она путала между собой слова mug («кружка»), milk («молоко») и drink («пить»).

Хелен Келлер так вспоминает в автобиографии момент осознания: «Мы пошли по тропинке к колодцу, привлеченные ароматом жимолости, увивавшей его ограждение. Кто-то стоял там и качал воду. Моя учительница подставила мою руку под струю. Когда холодный поток ударил мне в ладонь, она вывела на другой ладони по буквам слово „в-о-д-а“, сначала медленно, а потом быстро. Я замерла, мое внимание было приковано к движению ее пальцев. Внезапно я ощутила неясный образ чего-то забытого... восторг возвращенной мысли. Мне как-то вдруг открылась таинственная суть языка. Я поняла, что „вода“ — это чудесная прохлада, льющаяся по моей ладони».

Кадр из фильма «Сотворившая чудо» (1962), в котором воспроизведена сцена, описанная выше.

Через месяц занятий с Энн Салливан девочка научилась отличать существительные от глаголов, еще чуть позже — составлять предложения, а спустя 3 месяца смогла написать другу письмо, используя шрифт Брайля. Проводя время в школе Перкинса, Хелен понемногу училась говорить, работая с преподавателем Сарой Фуллер. Несмотря на это, ее голос так и остался практически не понятным большинству людей.

Обучение в колледже

Окончив школу Райта — Хьюмасона для глухих, Хелен Келлер поступила в школу для девушек при Гарвардском университете. В 1896 году писатель Марк Твен и бизнесмен Генри Роджерс, вице-президент «Стандарт Ойл», встретили Хелен в доме писателя Лоуренса Хуттена. Твен был поражен одаренностью девушки и написал письмо жене Роджерса с просьбой проспонсировать Келлер. Она вспоминала, что писатель «относился к ней не как к уроду, а как к девушке-инвалиду, которая ищет способ обойти свои трудности». Генри Роджерс оплатил обучение в Колледже Рэдклифф, осуществив мечту всей ее жизни, и долгое время поддерживал Хелен стипендией. В благодарность девушка посвятила чете Роджерсов книгу «Мир, в котором я живу». «Я помню мой первый день учебы в Рэдклиффе. Я ждала его много лет. Что-то, бывшее гораздо сильнее уговоров друзей и молений моего собственного сердца, побуждало меня испытать себя мерками тех, кто видит и слышит. Я знала, что встречу немало препятствий, но пылко рвалась их преодолеть».

Учеба в колледже давалась слепоглухой девушке совсем не просто. Рэдклифф-колледж был самым престижным высшим учебным заведением для женщин в США того времени. Лекции приходилось печатать на машинке после занятий, а чтение учебников с помощью ручной азбуки занимало куда больше времени, чем у других студенток. Кроме этого, билеты к экзаменам были написаны американской версией шрифта Брайля, тогда как Хелен изучала английскую. Однако в 1904 году она окончила колледж с отличием и стала первым слепоглухим человеком, получившим степень бакалавра.

Убеждения

В колледже Хелен Келлер впервые заинтересовалась политикой и феминизмом. Она поддерживала все категории людей, чьи права ущемлялись, и ее взгляды сильно расходились с типично южными убеждениями отца. Келлер вступила в Социалистическую партию в 1905 году и оставалась ее членом до 1921 года, поддерживая кандидата в президенты Юджина Дебса. При этом журналисты, которые когда-то превозносили Хелен за упорство и ум, теперь подвергали ее дискриминации, заявляя, что вследствие инвалидности Келлер не может разбираться в политике. «Ее ошибки проистекают из явных ограничений ее развития», — писал редактор Brooklyn Eagle.

Позже Хелен Келлер присоединилась к организации «Индустриальные рабочие мира». Она написала несколько эссе и статей в поддержку рабочего класса и выступала за избирательное право для женщин. Также Келлер была противницей милитаризма и расизма, сторонницей суфражисток Эммелин Панкхерст и Маргарет Сэнгер, которые продвигали идею планирования семьи. После Первой мировой войны писательница практически полностью отошла от политики и вступила в Американский фонд слепых. Келлер ездила с выступлениями по всей стране и по миру вместе с матерью и учительницей, занимаясь просвещением и собирая средства.

Рабиндранат Тагор и Хелен Келлер.

Лекции Келлер были посвящены трудностям образования и устройства на работу слепых и глухих людей. Вместе с Джорджем Кесслером Хелен основала международную организацию, которая занималась изучением зрения.

В 1936 году умерла Энн Салливан. Келлер тяжело переживала утрату любимой наставницы, несмотря на поддержку секретаря Полли Томпсон. «Моя учительница так мне близка, что я не мыслю себя без нее. Мне трудно сказать, какая доля моего наслаждения всем прекрасным была в меня заложена природой, а какая пришла ко мне благодаря ее влиянию. Я чувствую, что душа ее неразделима с моей, все мои шаги по жизни отзываются в ней. Все лучшее во мне принадлежит ей: нет во мне ни таланта, ни вдохновения, ни радости, которые не пробудило бы во мне ее любящее прикосновение». С 1946-го по 1957 год Хелен Келлер посетила около 40 стран. Теплее всего ее встречали в Японии. Там писательница узнала историю пса Хатико и впечатлилась настолько, что захотела собаку такой же породы.

Келлер получила в подарок щенка по имени Камикадзэ-го, а после его смерти правительство страны подарило ей другого акита-ину — Кэндзан-го. Эти собаки были первыми акита-ину, ввезенными в США. В 1948 году писательница снова посетила Японию, а именно Хиросиму и Нагасаки, которые подверглись ядерной бомбардировке.

Хелен Келлер и Кэндзан-го. Перед тем как пес был доставлен в США и передан новой хозяйке, он прошел курс специальной дрессировки в полиции Токио.

Хелен и ее секретарь Полли Томпсон на встрече с президентом Дуайтом Эйзенхауэром.

В 1964 году Хелен Келлер получила высшую американскую награду — Президентскую медаль Свободы, но не присутствовала на церемонии из-за проблем со здоровьем, вызванных последствиями инсульта. Писательница умерла 1 июня 1968 года и была посмертно награждена японским орденом Священного сокровища 1 класса.

Наследие

Памятник Хелен Келлер в Капитолии США.

Первым литературным произведением Хелен Келлер стал рассказ «Царь-мороз», написанный в 1891 году в подарок Майклу Ананьосу, директору школы Перкинса. После публикации в журнале произведение сочли плагиатом на детскую сказку «Морозные феи» писательницы Маргарет Кэнби, по которой Келлер в детстве учила ручную азбуку. Инцидент списали на криптомнезию — феномен ложной памяти, при котором стираются границы между своими и чужими мыслями. Хелен Келлер всю жизнь боялась повторения этого случая. Наиболее известными произведениями писательницы признаны «История моей жизни», «Мир, в котором я живу» и «Моя религия». Также она опубликовала множество эссе на политические и социальные темы. «Одним словом, литература — моя утопия, моя страна блаженства. Здесь я не чувствую себя обездоленной. Барьеры, которые встают между мной и людьми, не отделяют меня от благословенного сладостного общения с друзьями-книгами. Они говорят со мной без смущения и неловкости. Все, чему я научилась, и то, чему учили меня, кажется до нелепости незначительным в сравнении с „необозримой любовью и небесной благодатью“ книг». Пьеса-экранизация автобиографии Хелен Келлер «Сотворившая чудо», написанная Уильямом Гибсоном, получила премию «Тони». А в 2003 году была выпущена памятная монета в 25 центов с изображением писательницы.