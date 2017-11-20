Мы подготовили тест, который проверит вашу начитанность

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Никого не затруднит назвать любимую книгу, а сможете ли вы опознать персонажей известных произведений всего по одной фразе? Мы в AdMe.ru выбрали яркие, но не ставшие крылатыми фразы любимых персонажей, и предлагаем проверить, узнаете ли вы их.

«Если ты проживешь сто лет, я бы хотел прожить сто лет минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня прожить без тебя».

«Сражаться с драконом проще, чем приглашать девчонок на бал».

«Чего ты сейчас хочешь, — спросил он небрежно Джона, — приключений или чаю?»

«Я никогда не была строга и нетерпима. Мне просто некогда».

«Значит, твой друг должен умереть с голоду только потому, что ты не знаешь каких-то там старых теток, которые живут где-то у черта на рогах!»

«Он улыбнулся мне ласково, — нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободряющей силы, удается встретить четыре, ну — пять раз в жизни».

«— Как всегда, говоришь сплошными загадками!

— Загадками? Да нет, нет, что ты. Я просто разговариваю сам с собой. Так поступали когда-то древние: обращались к самому мудрому в собрании, минуя остальных».

«Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь».

«Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений».

«Моя бездонна щедрость, словно море,

Моя любовь, как море, глубока».