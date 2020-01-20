Российский магазин придумал, как фотографироваться с книгами, чтобы все срочно захотели их прочитать
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, в прошлом году 47 % людей не прочитали ни одной книги. Санкт-петербургский магазин «Подписные издания» решил изменить эту грустную статистику. Чтобы заинтересовать будущих читателей, энтузиасты фотографируются в стиле любимых книг.
Нам в AdMe.ru понравилась инициатива магазина, поэтому мы решили показать их оригинальные косплеи и вам.
1. Галина Ершова, «Последний гений XX века. Юрий Кнорозов. Судьба ученого»
2. Флория Сигизмонди, «Есть солнце»
3. Келси Миллер, «Друзья. Больше, чем просто сериал»
4. Мэрилин Ялом, «История жены»
5. Даниэль Шпек, «Bella Германия»
6. Нильс Торсен, «Ларс фон Триер»
7. Наталья Акулова, «Чему я могу научиться у Сергея Королёва»
8. Александр Павлов, «Престижное удовольствие»
9. Паскаль Бонафу, «Свет и тень Рембрандта»
10. Марина Абрамович, «Пройти сквозь стены»
11. Джейн Остин, «Леди Сьюзан»
12. Александра Литвина, «Транссиб. Поезд отправляется!»
13. Ури Орлев, «Остров на Птичьей улице»
14. Сюзан Нейпир, «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»
15. Майя Туровская, «Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского»
16. Норберт Шнейдер, "Вермеер"
Какую из последних прочитанных вами книг вы бы могли посоветовать другим?