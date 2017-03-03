Рассказы в 6 слов, в которых заключена история длиною в жизнь

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История рассказа из 6 слов началась с Эрнеста Хемингуэя, который поспорил, что сможет написать самое короткое и трогательное произведение в прозе. Американский писатель выиграл, и в его рассказе было всего лишь 6 слов. Вот они: «Продаются детские ботинки. Неношеные» («For sale: baby shoes, never worn»).

С тех пор у этого «жанра» появилось множество последователей, некоторых AdMe.ru отыскал сегодня для вас. Уточнение: из-за адаптации перевода в некоторых рассказах может меняться количество слов.