Рассказы в 6 слов, в которых заключена история длиною в жизнь
История рассказа из 6 слов началась с Эрнеста Хемингуэя, который поспорил, что сможет написать самое короткое и трогательное произведение в прозе. Американский писатель выиграл, и в его рассказе было всего лишь 6 слов. Вот они: «Продаются детские ботинки. Неношеные» («For sale: baby shoes, never worn»).
С тех пор у этого «жанра» появилось множество последователей, некоторых AdMe.ru отыскал сегодня для вас. Уточнение: из-за адаптации перевода в некоторых рассказах может меняться количество слов.
Фото на превью Рixabay
По материалам sixwordstories, 6 слов. рассказы.