«Моя мама живет неправильно». Психолог рассказала, почему дети 90-х не понимают своих родителей

Каждое новое поколение обычно плохо понимает предыдущее. А вечный спор отцов и детей не прекратится до тех пор, пока будет продолжаться жизнь на Земле. Но все же иногда полезно на мгновение отставить свои взгляды и посмотреть на жизнь со стороны того, кто чуть старше. Особенно если этот человек — любимая мама.

Мы в AdMe.ru были не в силах пройти мимо текста психолога и блогера Елены Пастернак о том, что же делать, когда кажется, что наши родители живут неправильно.

— Моя мама живет неправильно. Я очень хочу ей помочь...

— Помочь как?

— Помочь начать правильно жить.

— А вы?

— Что я?

— Вы живете правильно?

— А при чем здесь я? Я же про маму! Реальный случай. Молодая красивая женщина в ярком платье и с кучей звенящих браслетов. Ее пожилая мама живет неправильно. Ведь у мамы есть все, даже путевку купили в санаторий. Но мама не хочет в санаторий.

— Она хочет на свою дачу полоть дурацкую картошку. Я ей миллион раз говорила: «Купи сколько надо, я тебе денег дам». И подруги у мамы такие же дурацкие, как и картошка. Только про внуков своих говорят.

— А о чем они должны говорить?

— Надо же думать о духовном росте.

— А вы?

— Опять про меня?

— Расскажите о себе.

— Ну, я окончила журфак.

— А ваша мама училась в университете?

— Нет.

— А папа?

— Я его никогда не видела.

— То есть мама растила вас одна?

— И бабушка.

— А как вы росли? Расскажите.

— Я маму всегда стеснялась. Мы очень бедно жили. Летом ездили на дачу.

— Полоть дурацкую картошку?

— И ягоды собирали в лесу. Все девочки ели. А мы собирали на продажу. И надо мной смеялись из-за того, что моя мама ягодами у дороги торгует. Я на море только в 10-м классе поехала.

— А что делали вы?

— А мне говорили «учись». Может быть, из-за того у меня проблемы с мужчинами, что меня не научили, как с ними общаться.

— Нет, проблемы у вас не из-за этого. А из-за того, что вы не видите того, как много ваша мама для вас сделала.

— Да что она для меня сделала?! Я все сама!

— Конечно сама. Кто оплатил ваше образование? Кто полол дурацкую картошку, чтобы у вас была еда? Кто собирал чернику и продавал, чтобы собрать вас в школу? Если я правильно посчитала, ваше детство — это 90-е. Я их хорошо помню. Когда денег не было совсем, когда люди выживали благодаря картошке.

— Вы только о материальном! А ведь есть же еще и духовное. Дружба! Доверие!

— Легко говорить о дружбе и доверии, когда у тебя все есть. Трудно, когда тебе нечем кормить ребенка. И ваша мама сделала все, что смогла. Она сделала ровно столько, сколько смогла. Она дала вам то, благодаря чему вы можете делать то, что делаете. Да, ей тяжело, да, она не понимает, как можно жить по-другому, но ее жизненная стратегия, судя по вам, оказалась успешной. А дальше — ваша задача.

— Какая?

— Подумайте.

Когда я училась в университете на психфаке, один из наших преподавателей сказал: «Родители всегда неправы, но у вас есть выбор, какую жизнь вы хотите прожить, и этот выбор у вас есть благодаря вашим родителям». У наших родителей была не самая простая жизнь. Я хорошо помню свое детство. Я помню, как мама и бабушка кипятили белье и стирали его вручную. Я помню, как мы жили, когда родителям по полгода не платили зарплату. И я помню зиму, когда у нас не было никакой еды, кроме картошки и консервированных овощей с дачи. Я помню, как плакала моя мама, когда в школе украли мою сменную обувь и не было денег, чтобы купить новую. У наших родителей слишком много сил уходило на то, чтобы у нас было время. Чтобы мы учились, чтобы наша жизнь была не такой, как у них. Да, они жили неправильно. По нашему мнению. Но наше «правильное» с отдыхом в санатории, с походами в музей, с путешествиями, с книгами и саморазвитием выросло на их картошке. И на этом картофельном поле среди своих таких же подруг они научились быть счастливыми. А наша задача — поливать свой огород и уважать то, что сделали другие. Для начала уважать. А потом благодарить. И только после этого начинается взрослость. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.