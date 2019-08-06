Психотерапевт с юмором рассказывает, что творится в головах у взрослых мальчиков и девочек

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Психотерапевт Аглая Датешидзе точно знает, что отношения никогда не бывают простыми. Люди влюбляются и разочаровываются, радуются и обижаются, восхищаются своей второй половиной, а потом обвиняют ее же в своих неудачах. В чем причина? Может быть, в том что в глубине души мы все еще нежные и ранимые мальчики и девочки.

AdMe.ru внимательно прочитал эти заметки и понял, что хотя бы одна подобная история есть у каждого. Доказательством этому служит бонус к статье: он составлен из рассказов, которые написали обычные пользователи.

Жил-был мальчик. Он искал девушку, которая идеально подходила бы под его настроение. А заодно — под галстук, штаны и рубашку. И чтобы готовила на придирчивый вкус: котлеты по-киевски, бигус и паштет печеночный. Нашел. Только оказалось, что девушке этой требовался кареглазый брюнет с татуировками. А наш мальчик весь из себя блондинистый. Не подходит.

Жила-была девочка (ну или мальчик, не суть). Бывало, она влюбится в какого-нибудь мальчика, улыбнется загадочно, поймает вдохновение, напишет книгу, опубликует, презентует, подпишет и в подарок любимому принесет, чтобы радовался. Мальчик сначала радуется, а потом удивленно спрашивает: «Подожди-подожди, а предыдущие 15 книг у тебя откуда?» А девочка только молчит и загадочно улыбается.

Жила-была девочка. И мучилась она пытливым умом. Бывало, придет к ней мальчик в любви признаваться, а она сядет рядом и давай его пытать: «А почему ты меня любишь? А почему именно меня выбрал? А что во мне тебе по пунктам нравится? А что, если...» Мальчик подумает-подумает и, не найдя ответа, отправляется восвояси. Да, пытка умом — это вам не шутки. P. S. Слава богу, нашелся один, который просто сказал: «Так получилось» и не парился. Но это повезло просто.

Жил-был мальчик. И была у него жена. Однажды он по наивности решил уточнить у нее, зачем ей столько денег на платьишко и не стоит ли ей подумать. Уточнил. В итоге пришлось выделить средства на платьишко, компенсацию морального ущерба, посещение психолога, отпуск в Греции и на шоколадку с вафелькой. Теперь мальчик думает, прежде чем уточнять.

Жила-была девочка. Однажды она сидела в горящем доме и ждала принца, который, по плану, должен был предложить ей руку и сердце, стоя на одном колене. Но вместо принца приехал пожарный, который тоже встал на одно колено и протянул девочке руку помощи, ибо огонь уже к самым тапкам ее подбирался. А девочка решила, что это ей руку с сердцем предлагают, и принялась чинно раздумывать, соглашаться или нет. Тогда пожарный для экономии времени вырубил девочку брандспойтом по голове и на свет божий вытащил. Положил на травку очухиваться, а сам дальше поехал других горящих девочек спасать. Вот и вся любовь, как говорится. P. S. Кстати, девочка потом в него еще долго была влюблена. Такой мужчина... Ясный, мощный, эффективный.

Жил-был мальчик. Однажды мама привела его в детский сад. И так мальчику в саду понравилось, что он решил остаться там навсегда. Желательно вместе с мамой. И что будет дальше, его не интересовало. Главное — поплотнее дверь закрыть. А чтобы снаружи его не беспокоили, мальчик повесил на дверь табличку «Слишком крутой для тебя». Только вот почему-то под эту табличку женщины табунами ломятся и в дверь барабанят. Ведь, что будет дальше, и правда мало кого интересует.

Жила-была девочка. Однажды она все перепутала и у нее снесло крышу от любви к одному мальчику. Ну как снесло... Мальчик-то ей всего лишь на остановке «привет» сказал, а дальше она уже сама в голове все докрутила. Много ли надо девочке, чтобы снести себе крышу? А надо было все наоборот — мальчику крышу снести по старой схеме. Перепутала, в общем.

Жили-были мальчик и девочка. И был у них дом вроде бы один на двоих. Только это оказались два разных дома. Для девочки это было место, где она может поставить свои баночки, разложить платьишки и цветочки аккуратненько в вазу поставить, а потом чаек ароматный на веранде в халатике попивать. А для мальчика это было место, где он наконец может пахучие носки снять и штаны заодно. Девочка возмущалась, конечно, а потом вспоминала, что он и за дом, и за чай, и за баночки платит. А халатик на 8 Марта подарил. И оба, кстати, этот дом очень любили. И друг друга тоже.

Жила-была девочка. И никак у нее отношения с людьми не складывались. Пошла она как-то к ведьме за приворотным зельем. А ведьма посмотрела опытным взглядом на девочку и намешала ей вместо приворотного обычное успокоительное. И все у нашей девочки сразу сложилось.

Жила-была девочка. Она была принцесса в розовом платье и, как водится, без памяти влюбилась в свинопаса. Ведь у того такие сильные руки! Свинопас, конечно, сгреб ее в охапку, испачкав розовое коричневым, и прижал к стенке сарая, что было девочке весьма приятно. Но через пять минут отпустил со словами: «Мне работать надо». А на вопрос: «Почему так мало» — сказал, что свиньи сами себя не почистят, а деньги на дороге не валяются. Вот и вся любовь. И платье розовое теперь выкинуть придется... Или, может, оставить, чтобы напоминало? Или, может, пойти свинопасу ужин готовить, чтобы у него времени побольше оставалось? Как много в жизни вопросов.

Жил-был мальчик. Он был удобный, пока ему было удобно. А дальше — не был.

Жила-была девочка. Она строго говорила своему мужу: «Я тебе не мать». А потом давала еще парочку советов тем же тоном.

Жил-был мальчик. Он не любил людей. Особенно девочек. Все они какие-то странные и нелогичные: то им пить, то им писать, то им платье новое, то у них несчастная любовь. Поэтому устроился мальчик работать директором женской гимназии (женским тренером, гинекологом, парикмахером — подставьте нужное). Надо же что-то с ними делать, с этими девочками.

Жила-была девочка. Когда она отправлялась на свидание, перед выходом всегда уборку в доме делала, белье новое стелила, посуду мыла и пол пылесосила. Потому что, в отличие от всего остального, собственная чистая квартира не разочарует никогда.

Жил-был мальчик. И была у него шоколадка с морской солью. Развернул как-то мальчик свою шоколадку, чтобы полакомиться, а мимо девочка прошла и улыбнулась. Тогда мальчик, не долго думая, отдал ей всю шоколадку, а себе только один кусочек оставил... Съела девочка шоколадку, икнула и пошла дальше. Мальчик остался в недоумении, а девочка до сих пор его обвиняет, что он ей сладкую жизнь не устроил и на море не отвез. А за неотданный кусочек так и вообще ненавидит.

Жила-была девочка. Однажды она пришла к своей бабке и попросила у той совет на все случаи жизни. Тогда бабка не задумываясь произнесла: «Не хочешь проблем — не ходи в гарем (ну или в любовницы, в женский коллектив или на ведический тренинг, а также на психфак и филфак, но это уже объяснение для недогадливых)». И правда совет на все случаи жизни.

Бонус: мини-рассказы от пользователей, которые вдохновились историями о девочках и мальчиках

Жила-была девочка. Она всегда знала, что в жизни самое главное — это удачно выйти замуж. Причем и туда, и обратно. (Светлана Котоусова)

Жила-была девочка. Она всегда проверяла отношения со своим мальчиком длительными расставаниями и гордилась тем, что те были крепки и вечны, как классика. Но однажды пришлось их проверить длительной близостью. И вот тут начался хардкор и андеграунд. (Вера Шахова)

Жил-был мальчик. Он занимался легкой атлетикой и быстро бегал. Как-то встретил девочку и говорит ей: «Давай побегаем вместе». И они побежали. Мальчик убежал вперед, а девочка сильно отстала, обиделась и пошла по своим делам. Мальчик очень разозлился: как она могла уйти, они же договорились бегать? Странный был мальчик. (Владимир Баландин)

Жила-была девочка. Очень она любила чистоту и порядок. Все-то у нее было вымыто, вычищено, простерилизовано и антисептиком обработано. А однажды влюбился в нее прекрасный принц, но ничего у них не вышло, так как принц не был готов к стерилизации. (Анна Левина)

Жил-был мальчик. Однажды он понял, что хочет серьезных отношений и решил найти себе девушку. Но не везло ему вовсе. По всему интернету искал себе девушку. И посты писал о знакомстве, и перерыл десятки страниц в поисках своей девушки. Но все без толку. То слишком маленькая, то слишком высокая, то попа не накачана, то талия не стройная, то слишком умная, то слишком глупая, аж поговорить не о чем... В отчаянии он даже лайки некоторым девушкам ставил, но ни одна ему не писала сообщений. Печалился мальчик, и ничего ему больше не оставалось, как сесть на диван перед теликом, напиться пива и проклинать весь женский род. (Антонина Вахрушева)

Жила-была девочка, которая очень любила полную ясность в отношениях. Вносить ясность в отношения ей иногда удавалось. Но было неясно, остались ли отношения после этого. (Вера Шахова)