Почему «нелюбимым» детям бесполезно обижаться на своих родителей

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«Часто я слышу, да и сама периодически стенаю, что родители многого не дали: любви, поддержки, денег, ласки, присутствия и далее по списку. А список „хотелок“ у современного человека, утопающего в перепотреблении, бесконечен», — пишет психотерапевт Аглая Датешидзе.

«Но вот если посмотреть на родителей как на реальных людей, а не вымышленных гигантов — что именно они могли дать? Мой отец родился в 1946-м году, сразу после войны. Если бы я появилась у него в 20, мне было бы сейчас 52 и я попала бы совсем в другую мясорубку. Но мне повезло, я поздний ребенок, дитя 90-х и далее. Хотя и там сложностей хватало. Тепла и заботы в отце не было, потому что его не научили. А вот критики, умения видеть патологию, способности расщеплять и калечить своим вниманием — хоть отбавляй. Но он рано ушел из семьи и не дал мне этого отравленного внимания, которого я так жаждала. И хорошо, что не дал, потому что костей бы не собрала. Зато в соседней музыкальной школе был чудесный преподаватель баяна, теплый и понимающий, папа двух дочек. Я пришла к нему в класс и на 5 лет втихаря «удочерилась». На баяне я так и не играю, но каким должен быть папа, поняла основательно. А потом были еще учителя биологии, математики, истории, литературы, айкидо, заведующий кафедрой, старшие коллеги, авторы мудрых книг и десяток массажистов. И все они составили мозаичный образ, который хорошо работает.

В защиту моего папы могу сказать, что все ценное и здоровое он мне отдал беспрепятственно: умение говорить, писать, трудолюбие, любовь к стихам, вкус к литературе, любовь к эстетике. В эти моменты он был и есть прекрасен, и вдохновение льется из него водопадом. И я его люблю. Многие родители не дали детям достаточно. Особенно те, которые сами недополучили. Но что они могли, например, дать? Незрелую картину мира, зависимость, напрочь больные отношения с родом, трудоголизм, апатию, депрессию, неуважение к своему телу, бесчувственность и еще список тем — по году терапии каждая. Все это стояло у родителей в тех местах, где должны были бы быть любовь к себе, интерес, призвание, умение переживать, спокойствие, присутствие. Но этого там не было. Поэтому и не дали ничего. Здоровое не сложно давать. А вот отравленное разными неосознанными способами задерживается... Представьте, что ваш ребенок просит пить, а у вас есть только отравленная вода, приносящая страдания. Каков выбор: поить или не поить? В любом случае будет неприятно: либо жажда, либо болезнь. Поэтому многие родители подсознательно выбирают отправлять детей в мир «дырявыми», нуждающимися и голодными, нежели «наливать» в них свою патологию. Они всеми правдами и неправдами уходят из контакта, пропадают из семьи, отмораживаются, отвергают, отправляя детей на поиски съедобного в другое место. Грустно, но спасибо им за это.

Приятным, любимым, изобильным, доставляющим радость легко делиться. Это естественный процесс, приносящий радость. Больным делиться больно для обеих сторон. Поэтому предлагаю вам посмотреть на своих родителей и представить себе, что было бы с вами, если они бы вам все отдали. Отдали не то, что вам нужно, а то, что у них есть. Как бы вам тогда жилось бы? А возможно, у вас есть брат или сестра, которым много дали и еще вдогонку нагрузили. Список может быть такой: деньги, квартира, ожидания, контроль, манипуляции, развал семьи, ответственность за чужие судьбы, эмоциональное супружество, обязанность быть эмоциональной пищей для родителей. Как сложилась их судьба? Родителю, который собирается что-то дать ребенку, стоит сначала проверить это на свежесть и здоровое начало. И если здоровья там нет, эти дары стоит нести терапевту, а не детям. А детям пока что-то может дать другой, более здоровый в этом «месте» взрослый. Для того и нужно тщательно подобранное социальное окружение. А от родительства не убудет. Эта такая связь, которую уже ничем не разорвешь. Главное, знать, чем не наполнить. И делать это внимательно. Удачи!"