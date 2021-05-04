8 персонажей, чью внешность никакая экранизация не покажет так ярко, как пара строк из книги

Писатели редко изображают своих персонажей с недостатками, если только не хотят выставить их в комичном свете. Но когда такое происходит, за особенностями внешности можно прочесть многое: веяния моды, авторский замысел, отношение к герою или даже обстоятельства жизни самого писателя.

Этой статьей AdMe.ru решил показать, что даже очень колоритная внешность может быть привлекательной. Думаем, следующие описания литературных персонажей убедят вас, что все каноны красоты условны, а сама красота в глазах смотрящего. А бонус откроет один из известных рассказов с новой стороны.

Маргарита, «Мастер и Маргарита»

Булгаков свою героиню описывает как красивую женщину с несколькими морщинками — чертами печали из-за расставания с Мастером. Впрочем, Маргарита мгновенно возвращает своей коже девичью молодость благодаря чудодейственному крему Азазелло. Но есть в ее описании один любопытный момент: Булгаков называет ее «косящей на один глаз ведьмой». По-видимому, этот маленький недостаток в глазах писателя выглядел весьма привлекательно: у Елены Сергеевны Булгаковой, его жены, также был «косящий разрез глаз». Этот же момент в описании роднит Маргариту и с другим персонажем булгаковского романа — кривоглазым Азазелло. Возможно, не только страстная любовь к Мастеру и решительность Маргариты стали причиной того, что ее выбрали на бал к Воланду, — в самой этой «ведьме» было что-то демоническое.

Лиза Болконская, «Война и мир»

Хотя эту героиню Лев Толстой и пытается показать красивой, но отсутствие к ней симпатии со стороны писателя проявляется в описании. Например, одной из ее особенностей было беличье выражение лица. Вот как пишет об этом писатель.

«Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха...» Лев Толстой, «Война и мир»

Еще одной особенностью Лизы Болконской были волосы над верхней губой. Но писатель, всячески подчеркивая, что она была признанной красавицей, преподносит это как достоинство.

«Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой». Лев Толстой, «Война и мир»

Это наводит на мысль, что у Лизы Болконской была десневая улыбка, но в то время это не мешало ей быть очаровательной для окружающих. Впрочем, как и современным звездам, имеющим эту изюминку.

Татьяна Ларина, «Евгений Онегин»

Вспоминая о пушкинской Татьяне, в первую очередь приходит в голову то красноречие и эмоциональность, с которыми она написала Онегину письмо. Однако, если бы мы попытались с ней заговорить, то нам бы она показалась косноязычной: подобно другим дворянкам, она предпочитала общаться на французском языке. Вот как об этом говорит сам поэт:

Она по-русски плохо знала, Журналов наших не читала, И выражалася с трудом На языке своем родном. Александр Пушкин, «Евгений Онегин»

Что касается внешности, то тут Пушкин дает тоже не слишком лестное описание своей героини, утверждая, что она дика, боязлива, и к тому же ее отличает «и бледный цвет, и вид унылый». Не исключено, что Татьяна, согласно моде начала XIX века, хотела выглядеть чахоточно-бледной, худощавой и хрупкой.

Пышка Ги де Мопассана

Новелла о женщине сомнительной с точки зрения общества морали, которая жертвует своими принципами для блага других, показывает внешность героини с не самой приятной стороны. Вот как описывает Пышку автор:

«Маленькая, круглая, как шар, заплывшая жиром, с пухлыми, перехваченными в суставах пальцами, напоминавшими связку коротеньких сосисок, с тугой и лоснящейся кожей, с огромной грудью, выступающей под платьем, она тем не менее была весьма привлекательна и пользовалась большим успехом благодаря своей привлекательной свежести». Ги де Мопассан, «Пышка»

Своей героине писатель дает в оригинале малоприятное прозвище Boule de Suif — буквально «шар сала». Мопассан упоминает и приятные черты внешности у Пышки: черные и густые ресницы, красивые глаза, маленький, «словно созданный для поцелуя», ротик. Однако они не перевешиваются малоприятным описанием выше. Чтобы понять, зачем автор делает свою главную героиню такой неприглядной, нужно учесть, что новелла Мопассана построена на контрасте. Напускной патриотизм респектабельных дам и мужчин противопоставляется искреннему патриотизму Пышки.

Если Пышка проявляет щедрость и готовность делиться едой с попутчиками, те не готовы ответить ей тем же.

А ее внешний вид должен был, вероятно, усилить контраст между Пышкой и ее благонравными спутниками — монахинями, дамами, падающими в голодный обморок. Хотя тело Пышки и не знает никаких ограничений, душа ее несравненно добрее и благороднее.

Джейн Эйр

Шарлотта Бронте для себя сразу решила, что создаст героиню, совершенно непривлекательную внешне, но которая захватит читателя своими личными качествами и умом. Ее сестры были убеждены, что никому не будет интересен некрасивый персонаж. Но Шарлотта решила не идти на уступки публике. Так и родилась Джейн Эйр. В отношении своей героини Шарлотта Бронте была беспощадна. Вот какое описание маленькой Джейн Эйр она вкладывает в уста мисс Эббот:

«Будь она милой, красивой девочкой, ее можно было бы и пожалеть за то, что у ней никого нет на белом свете. Но кто станет жалеть этакую противную маленькую жабу!» Шарлотта Бронте, «Джейн Эйр»

Зато Джейн уже с детства проявляет невиданную решительность и умение противостоять обидчикам. Все это полностью соответствует замыслу писательницы: создать морально сильную героиню, которая, не обладая красотой и находясь в тяжелых жизненных обстоятельствах, смогла добиться успеха без чьей-либо помощи.

Эдвард Рочестер

Создавая главного героя, Шарлотта Бронте проявила последовательность и не стала приукрашивать и его. В книге она неоднократно подчеркивает, что Рочестер некрасив.

«Я сразу же узнала в нем вчерашнего незнакомца — это были те же черные густые брови, тот же массивный угловатый лоб, казавшийся квадратным в рамке темных волос, зачесанных набок. Я узнала его резко очерченный нос, скорее характерный, чем красивый, раздувающиеся ноздри, говорившие о желчности натуры, жесткие очертания губ и подбородка — да, все это носило, несомненно, отпечаток угрюмости». Шарлотта Бронте, «Джейн Эйр»

Особенно малопривлекательный образ вырисовывается, когда Эдвард Рочестер теряет зрение.

«На нем был отпечаток отчаяния и угрюмых дум; он напоминал раненого и посаженного на цепь дикого зверя или хищную птицу, нарушать мрачное уединение которой опасно». Шарлотта Бронте, «Джейн Эйр»

Но в книге эта мрачность, даже некоторая озлобленность находят оправдание: Рочестер обременен сошедшей с ума женой. Что касается Джейн Эйр, то она, наблюдая день за днем за этим неординарным человеком, начинает испытывать к нему симпатию и находить по-своему привлекательным, что в очередной раз подчеркивает, что нет одного для всех рецепта красоты.

Гумберт Гумберт, «Лолита»

«У меня имеются все те черты , чистая линия нижней челюсти, мускулистая кисть руки, глубокий голос, широкие плечи. Кроме того, я, говорят, похож на какого-то актера... Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом». Владимир Набоков, «Лолита»

Так Набоков описывает своего героя с его собственных слов. И это двойственное описание (с одной стороны, похож на актера, а с другой — чудовище) в полной мере раскрывает персонаж, в котором, как утверждает Станислав Лем, уместились доктор Джекилл и мистер Хайд — и плохое, и хорошее.

Сирано де Бержерак

В пьесе Ростана, которая строится на комплексах героя из-за своего огромного носа, нет прямых описаний этого «уродства», лишь ирония, с которой сам Сирано де Бержерак подшучивает над своим носом.

Предупредительный: «Смотрите вы за носом — Иль перевесит он, и прямо головой Ударитесь вы вдруг о камни мостовой». Тон нежный: «Милый нос! Он не боится света? Чтоб он не потерял пленительного цвета От солнца жаркого весны, Вы зонтичек ему бы заказать должны». Эдмон Ростан, «Сирано де Бержерак»

В пьесе верно подмечено одно обстоятельство: порой других людей гораздо меньше отталкивают наши внешние недостатки, чем нас самих. Это сам Сирано готов вызывать на дуэль любого, кто, как ему покажется, косо посмотрит на его нос. Сам Сирано считает себя недостойным Роксаны — девушки, в которую влюблен, — и помогает другому завоевать ее сердце. Хотя, как показывает конец пьесы, имел все шансы покорить ее своим талантом и умом.

Бонус: аристократка Михаила Зощенко

Читая у Зощенко: «Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый», — мы воспринимаем образ аристократки исключительно как сатирический. Но на самом деле такая аристократка с зубом золоченым и в чулках фильдекосовых — образец изящества для начала XX века. В то время трусы и майка активно перекочевали в спорт, и лишь чулки нельзя было открыто демонстрировать на публике. Так они стали последним оплотом женской чувственности. Ценности и «запретности» этому предмету гардероба придавал и дефицит: в отличие от остальных предметов гардероба, чулки самим сшить было нельзя, а фабрика «Красная заря» не успевала обеспечивать ими женщин. А те самые чулки из фильдекоса — тонкой пряжи, шелковистой на ощупь, — были дефицитом из дефицита. Лучше были только чулки фильдеперсовые и шелковые, но последние вообще можно было получить только из-за границы. Что касается золотых зубов, то другого способа протезирования, кроме как металлами, не знали даже в крупных городах. И он считался далеко не худшим способом вложения средств. Так что аристократка Зощенко была по меркам своего времени изящной, хорошо одетой женщиной, знающей себе цену и то, что «которые без денег — не ездют с дамами».