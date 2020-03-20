Фанаты уже 20 лет спорят о сильнейшем волшебнике поттерианы. Мы решили поставить точку и собрали рейтинг из 15 таких магов

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Есть ли волшебники сильнее Дамблдора, Волан-де-Морта и Геллерта Грин-де-Вальда? Не исключено. Поклонники историй о Гарри Поттере годами спорят об этом, а Джоан Роулинг только подбрасывает дров в огонь, добавляя информацию через фильмы про фантастических тварей и свои сайты. Каким бы взрослым и серьезным вы ни были, вы наверняка с удовольствием вспомните книги и фильмы и с любопытством прочтете этот список.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили информацию о десятках магов, появлявшихся в книгах и фильмах о волшебном мире, а также мнения фанатов, и выбрали 15 сильнейших, взяв такие критерии, как школьная успеваемость, спортивные и рабочие достижения, победы в сражениях с сильными соперниками, наличие уникальных талантов и изобретений, а также влияние на жизнь магического общества в целом.

15. Амелия Сьюзен Боунс

Тетя Сьюзен Боунс была сильной волшебницей и не менее сильным руководителем. Она была главой Отдела магического правопорядка и членом Визенгамота. Именно благодаря ей Гарри оправдали во время слушания в Министерстве магии — Амелия внимательно выслушала всех и вынесла справедливый вердикт. При ней отдел работал очень эффективно, поэтому, чтобы ослабить Министерство, пожиратели смерти убили Боунс и заменили своим человеком. Министр магии Корнелиус Фадж позже сказал, что убийство совершил сам Волан-де-Морт из уважения к сильному врагу.

14. Беллатриса Лестрейндж

Беллатрису не зря так боялись — даже после многолетнего заточения в Азкабане она не растеряла ни силы, ни мастерства, и это показатель еще и огромной силы духа. Помимо боевой магии, она хорошо владеет окклюменцией, которой потом учит своего племянника Драко, и умеет обращаться с холодным оружием — редкий для волшебницы случай.

13. Гермиона Грейнджер

Гермиона с первого появления демонстрирует блестящий ум, отличную память и умение логически мыслить. Она лучшая ученица на своем курсе, если не считать полеты на метле и прорицания. Гермиона часто помогает остальным персонажам и со временем учится думать не только быстро, но и творчески. После окончания школы она стала работать в Министерстве магии и в итоге заняла пост министра. При этом ее магическая сила скорее на среднем уровне, и в сражениях она уступает большинству включенных в этот рейтинг. Также нам ничего не известно о ее изобретениях. Поэтому только 13-е место.

12. Криденс Бэрбоун

Хотя Криденс почти не обучался магии, он с самого начала продемонстрировал огромную силу и невероятный потенциал. Как именно? Обскуры обычно доживают до 10 лет, а Криденс предстает перед зрителями почти взрослым. Более того, он понемногу учится управлять своими возможностями и делает это успешно. Судя по тому, что фильмы рассказывают об обскурах, случай совершенно уникальный со всех сторон. Даже немного страшно представить, что Криденс может натворить под руководством Грин-де-Вальда. Но пока нам неизвестно, каковы пределы силы Криденса и какой след в истории волшебного мира он оставит, так что сейчас он находится в конце рейтинга.

11. Аластор Грюм

Конечно, каждый, кто смотрел или читал четвертую часть истории о Гарри Поттере, ждет в списке сильнейших волшебников Аластора Грюма. Он потомственный мракоборец, лично поймавший половину пленников Азкабана, то есть множество опасных темных волшебников. Репутация Грюма — совершенно заслуженная — такова, что сам Волан-де-Морт считал его лучшим мракоборцем. К слову, в школе Грюм тоже демонстрировал блестящие успехи и окончил Хогвартс с отличными оценками. Но он провел почти год в собственном сундуке, проиграв Барти Краучу — младшему, а потом погиб во время операции «Семь Поттеров». Это ухудшает позицию Грюма в списке.

10. Бартемиус Крауч — старший

Один из наиболее недооцененных персонажей. Он продвинулся по службе в годы первой войны с Волан-де-Мортом, став начальником Департамента по магическому законодательству. Беспощадно боролся с теми, кто поддержал Волан-де-Морта, был умелым боевым магом и при этом очень умным, дотошным человеком, который крайне ответственно подходил к своей работе. Например, когда волшебникам было велено прийти в магловской одежде, только Крауч справился с задачей, причем так, что его можно было принять за обычного клерка. Обладал сильной волей — смог перебороть заклятие Империус, наложенное самим Темным Лордом. Знал больше сотни языков, в том числе нечеловеческих. Сириус Блэк так и сказал о нем: «Очень сильный волшебник, ему почти нет равных в волшебстве... и в жажде власти».

9. Северус Снегг

Все таланты Северуса Снегга полностью раскрыты в книгах и фильмах: он одаренный зельевар, способный создавать новые эликсиры, талантливый легилимент и окклюмент, мысленную защиту которого не смог пробить сам Волан-де-Морт, опасный дуэлянт, который знает свои сильные стороны и умеет правильно их использовать. Наверняка вы и сами сможете дополнить это перечисление, ведь профессор Снегг — один из популярнейших персонажей историй о Мальчике-Который-Выжил.

8. Гораций Слизнорт

Слизнорт выглядит как безобидный старик, но он признанный мастер зелий, а также очень силен в ментальной магии, настолько, что даже смог исправить собственные воспоминания. Во время битвы за Хогвартс привел подкрепление, сражался с самим Волан-де-Мортом и остался цел и невредим. После окончания войны многие узнали об этом и изменили к лучшему свое отношение к слизеринцам. Кроме того, он квалифицированный преподаватель, который выучил таких талантливых зельеваров, как Снегг и Волан-де-Морт. Стоит отметить и его способности в трансфигурации — редкий волшебник может превратить в неодушевленный предмет и обратно самого себя. Слизнорт же делает это с легкостью.

7. Филиус Флитвик

Флитвик обязательно должен присутствовать в этом списке. Этого волшебника прямо называли сильнейшим мастером заклинаний из ныне живущих, хотя на тот момент и Дамблдору, и Волан-де-Морту было далеко до смерти. Уже это подтверждает невероятное мастерство декана Когтеврана. Кроме того, Златопуст Локонс утверждал, что Флитвик лучше всех разбирается в приворотных зельях, а Локонс, как известно, предпочитал хвалить только себя, так что этот комплимент особенно ценен. Да еще на фоне того, что Локонс знал и Слизнорта, и Снегга. К тому же Флитвик в молодости стал чемпионом дуэльного клуба и не растерял навыки до старости — во время битвы за Хогвартс пожилой учитель сразил Антонина Долохова.

6. Ньют Саламандер

Во-первых, Ньют обладает обширными знаниями в магозоологии и искусен в обращении даже с самыми опасными существами. Во-вторых, он написал несколько научно-популярных книг, ставших бестселлерами. В-третьих, благодаря ему был принят закон, запретивший выводить в Британии новых магических чудовищ. Кроме того, труды Ньюта повлияли на то, что волшебники стали в целом лучше и бережнее относиться к животным, а фильмы убедительно доказывают, что опытный магозоолог — это еще и боец, который не уступит любому мракоборцу в скорости реакции и владении палочкой.

5. Серафина Пиквери

Американские волшебники учатся в магической школе Ильверморни. Там тоже есть 4 факультета, но детей по ним распределяет не шляпа, а статуи 4 фантастических существ, символов факультетов. Когда новый ученик становится между статуями, одна из них подает знак, что выбирает ребенка, — все происходит примерно как в шоу «Голос», вся школа при этом выступает в качестве зрителей. Намного реже ученика выбирают сразу 2 или 3 статуи. Очень редко — все 4. Именно такой избранной, единственной в своем поколении, стала Серафина Пиквери. И неудивительно, ведь она добилась огромных успехов в учебе. После выпуска Серафина не уронила планки и в итоге стала президентом Магического конгресса Соединенных Штатов Америки. Этот пост — аналог английского министра магии. В фильмах Серафина показана сильной, опытной и умной волшебницей.

4. Томас Реддл

Один из страшнейших темных магов в истории волшебного мира, он с детства демонстрировал блестящие интеллектуальные и магические способности. Например, еще в раннем детстве, до начала обучения, Том мог двигать предметы, не трогая их, и управлял животными. Во время учебы в Хогвартсе был лучшим учеником школы и старостой, его награды стоят там до сих пор. Змееуст, наследник Салазара Слизерина, мастер темных искусств, очень хитрый, предусмотрительный преступник, сильный дуэлянт — нельзя не признать, что Темный Лорд тоже обязательно должен быть в этом списке. При этом по силе и влиянию он уступает первой тройке рейтинга.

3. Геллерт Грин-де-Вальд

Великий темный волшебник, ужасные деяния которого коснулись многих стран. В отличие от Волан-де-Морта, от которого пострадала только Британия, Грин-де-Вальд творил зло по всему миру. Например, болгарин Виктор Крам упоминает, что его дед был уничтожен именно этим злым магом, а в фильмах Геллерт появляется и в США, и в Европе. Известно, что во время учебы в Дурмстранге Геллерт демонстрировал блестящий ум и отличные способности в магии.

2. Николас Фламель

Сначала мы узнаем с карточки от шоколадной лягушки, что Фламель работал с Дамблдором над новыми способами применения драконьей крови. Позднее оказывается, что Николас еще и создатель единственного в мире философского камня, то есть гениальный алхимик. В кино мы видим его как волшебника, который, несмотря на возраст, с легкостью берет руководство более молодыми волшебниками в свои руки и помогает им спасти Париж от разрушения. Кроме всего прочего, Фламель занимался благотворительностью: на его пожертвование был построен роскошный замок для академии Шармбатон. Во дворе замка работает фонтан, вода из которого лечит и омолаживает.

1. Альбус Дамблдор

Без него ни один рейтинг такого рода не будет полным. Выдающийся маг, единственный, кого по-настоящему боялись Грин-де-Вальд и Волан-де-Морт. Во время учебы в Хогвартсе был лучшим по всем показателям, выиграл все награды, какие были, уже тогда начал блестящую научную карьеру, публиковался в крупных журналах, например «Трансфигурация сегодня», «Проблемы чароведения» и «Практика зельеварения», позже вместе с Николасом Фламелем открыл 12 способов применения крови дракона. Победил сильнейшего в истории темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, единственный, кого боялся Волан-де-Морт. Был президентом Международной конфедерации магов и председателем Визенгамота. Без сомнения, выигрывает по всем пунктам.