Пользователи сети назвали книги, после которых они поняли, что их мир уже никогда не будет прежним (Авторы AdMe.ru тоже поучаствовали)

«Принцесса Марса» Эдгара Берроуза. Если бы не она, то сейчас я, наверное, бомжевал бы в подвалах. Я прочитал ее в 15 лет, многие из моей компании обзавелись пагубными привычками. Прочитав ее, я открыл для себя средневековое оружие, пришел в военно-исторический клуб и начал заниматься исторической реконструкцией. © Александр Вишняков / thequestion

Для меня стала открытием книга Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Сначала она читалась с трудом, будто я жевала невкусную жвачку. При всей скучности лексики, она дико интриговала меня сюжетом, я никак не могла догадаться, что же происходит на самом деле. И вот, когда я поняла, тут меня накрыло. Девушка я впечатлительная, поэтому моя фантазия разыгралась не на шутку. А после прочтения книги я просто сидела за обеденным столом и рыдала. Очень долго размышляла над антиутопическим, ужасным, несправедливым сюжетом. И очень боюсь, что когда-нибудь человечество дойдет до такого. Так, как эта книга, меня не трогала ни одна. Даже самые жесткие из нашей отечественной литературы, например. Эта книга будто затрагивает все струны души, из которых начинает хлестать вода, как из прорвавшейся дамбы.