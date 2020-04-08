Пользователи сети назвали книги, после которых они поняли, что их мир уже никогда не будет прежним (Авторы AdMe.ru тоже поучаствовали)
Что может изменить нас навсегда? Путешествия, сильные чувства, препятствия и их преодоление, многолетняя учеба — список можно продолжать. Но иногда достаточно всего одной книги, чтобы стать другим человеком, посмотреть на привычное под принципиально новым углом или искоренить вредные привычки.
Мы в AdMe.ru задались целью разобраться, какие произведения оказывают такое сильное влияние на личность. Поэтому тщательно изучили просторы всемирной сети и попросили наших авторов вспомнить знаковые для них книги.
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«Над пропастью во ржи». Я ненавидел эту книгу, как и все остальные, с кем я общался в то время в колледже. Это повлияло на мою жизнь в том смысле, что мне было о чем поговорить. © Ruby Frost / quora
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«Атлант расправил плечи» показал мне, что в гонке за материальными ценностями мы все проиграем.
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Друг по общежитию как-то дал почитать «Алхимика» Пауло Коэльо, и эта книга оказалась жемчужиной. Она все еще моя самая любимая у Коэльо. Надежды, амбиции, поиск целей и борьба — и все это в форме басни, поразительно! © Ashish Kalita / quora
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«Чтец» Бернхарда Шлинка. Книга поразила и безнадежно захватила меня с первых строк. Сначала автор будто бы дает почитать свой дневник юности, а читатель заглядывает в него и открывает для себя мир юноши, который впервые познает любовь. Затем все кардинально меняется. Мы оказываемся втянутыми во внутренний диалог взрослого, запутавшегося в моральной дилемме мужчины. Для меня эта книга стала открытием, жизненная позиция изменилась, и кажется, что я, как и главный герой, проверяю на правильность моральные устои каждый раз, когда с ними сталкиваюсь. Очень советую прочесть юношам. © Кристина Кошелева / thequestion
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Читал «Властелина колец», когда мне было 15. Книга изменила мою жизнь и открыла глаза на возможности большого мира. А еще заставила полюбить Pink Floyd. © Jay Bazzinotti / quora
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Меня потрясла книга Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Время всегда хорошее». Там рассказывается о двух разных временах, о судьбах двух человек, которые оказались в новом для себя времени. И о том, что в каждом времени, даже самом непонятном для себя, можно обрести счастье в жизни.
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Буду банальна, но — «Обломов». Это единственная книга из русской классики, над которой я плакала. И отличная прививка от прокрастинации. Даже не прививка — пинок! Когда начинаю откладывать дела на потом и всячески лениться, валяясь на кроватке, вспоминаю Обломова — и как ветром все сдувает.
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«Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки учит не работать за деньги (путь бедных), а заставить деньги работать на вас (путь богатых). © Rachiet Sharma / quora
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Хотя книга «О дивный новый мир» и была в обязательной школьной программе, она изменила мою точку зрения на то, как я должен жить. Тогда я понял, что жизнь — это не только удовольствия. © ShepherdDerrialBook / reddit
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«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги была одной из самых полезных книг, которые я когда-либо читал. Я расширил круг общения и при необходимости мог обратиться не менее чем к 200 человекам. Она помогла мне заботиться о других. Правда, позже мне стало трудно поддерживать связь со всеми друзьями и пришлось сократить количество связей до оптимального уровня. Когда дело доходит до эффективных способов общения с людьми, я по-прежнему применяю советы из этой книги. © omgomgdontshoot / reddit
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В свое время мой мир перевернул роман «Гроздья гнева». Просто потому, что в нем настолько правдиво показаны судьбы тысяч людей. То, через что им довелось пройти в поисках не просто лучшей жизни, а жизни как таковой, поражает. Сколько терпения, силы духа и надежды есть у человека, когда он всем сердцем хочет жить, трудиться и процветать в месте, где это невозможно. Книга научила меня тому, что счастье — в мелочах. И эти мелочи, благо, нам сейчас доступны. © Socalled Nuwanda / thequestion
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В университете нам дали задание — найти издание с красивыми иллюстрациями. Я пошла в библиотеку и выбрала «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт Дикамилло. Произведение оказалось небольшим, поэтому я решила прочитать его. История фарфоровой игрушки нашла свой отклик почти во всем. Истины, прописанные в ней, могут показаться банальными, но для того, кто выпустил колючки и оградился от всего, книга станет другом и скажет: «Я тебя понимаю, но давай попробуем сделать вот так, и тогда в твоей душе снова распустятся прекрасные бутоны».
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«Каменные дневники» Кэрол Шилдс изменили мою жизнь по одной простой причине. Это история жизни вымышленной героини Дейзи Гудвилл Флетт. В конце книги, после ее смерти, автор говорит, что за всю свою жизнь она не услышала слов: «Я люблю тебя, Дейзи». Хотя я ежедневно говорил своей жене, что люблю ее, я никогда не использовал ее имени, пока не прочитал эту книгу. © fanny / reddit
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Джек Лондон, «Мартин Иден». Книга мотивировала меня на освоение новой профессии, показала, что упорство может кого угодно сделать князем, а еще — что нужно более критично относиться к предмету обожания.
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После прочтения «Хроник заводной птицы» Мураками я взял себе длинные выходные, чтобы отправиться в пещеру, в которой я очутился однажды в молодости. Мне хотелось спуститься вниз и получить опыт, который описывается в книге. С приближением назначенного дня мои переживания становились все сильнее, я потерял сознание и просто перечитал книгу вместо того, чтобы спускаться в пещеру. © bullybullybully / reddit
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Мой внутренний мир перевернула «Поллианна». Прочитав книгу, я захотела быть похожей на девочку-оптимистку и научиться замечать радость вокруг себя. По счастливому стечению обстоятельств, именно в этот период я познакомилась с новым школьным психологом, стала ему помогать и проработала в себе те качества, которые были у любимой героини. Мне было 16 лет. После 11-го класса я поступила в университет на психолога.
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Еще одна из любимых книг — «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс. Конечно, я не встречала волшебную няню, но в сложных ситуациях стараюсь напоминать себе, что ветер обязательно переменится, а горькое лекарство всегда можно разбавить чем-то сладким.
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«Принцесса Марса» Эдгара Берроуза. Если бы не она, то сейчас я, наверное, бомжевал бы в подвалах. Я прочитал ее в 15 лет, многие из моей компании обзавелись пагубными привычками. Прочитав ее, я открыл для себя средневековое оружие, пришел в военно-исторический клуб и начал заниматься исторической реконструкцией. © Александр Вишняков / thequestion
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Для меня стала открытием книга Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Сначала она читалась с трудом, будто я жевала невкусную жвачку. При всей скучности лексики, она дико интриговала меня сюжетом, я никак не могла догадаться, что же происходит на самом деле. И вот, когда я поняла, тут меня накрыло. Девушка я впечатлительная, поэтому моя фантазия разыгралась не на шутку. А после прочтения книги я просто сидела за обеденным столом и рыдала. Очень долго размышляла над антиутопическим, ужасным, несправедливым сюжетом. И очень боюсь, что когда-нибудь человечество дойдет до такого. Так, как эта книга, меня не трогала ни одна. Даже самые жесткие из нашей отечественной литературы, например. Эта книга будто затрагивает все струны души, из которых начинает хлестать вода, как из прорвавшейся дамбы.
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Я не мог отложить «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. Прочитайте ее за раз, и вы останетесь в безмолвии до конца дня. Мне понадобилось 2 недели, чтобы «выздороветь» от нее. Никто не должен пропустить эту книгу: она одна из самых мощных в литературе. © i_suck_at_boxing / reddit
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Мне 31 год, курила я с 13 и примерно до 21–22 с разными перерывами. Бросала несколько раз, без уверенности, что это навсегда. Однажды за вечер прочитала книгу Аллена Карра, и помогло сразу, но только на полгода. Когда бросила в последний раз, уже точно знала, что ничто и никогда не заставит меня закурить снова. А помогла мне книга вообще и близко не о курении — «Врата „Грейвз“» Денниса Берджеса (о психушке, гипнотизере и загадочном убийстве). Прочитав ее, я вдруг ясно поняла суть никотиновой зависимости и почему я даже спустя полгода возвращалась к этому. И так же, как главные герои в книге расправились со злодеем, так и я быстро и безболезненно, не заставляя себя и не мучаясь, просто стала некурящим человеком.
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С книги «Сто лет одиночества» Маркеса у меня началась любовь. Было это в 2000 году. Я тогда продавала кассеты и диски в магазине, постоянно что-то читала во время рабочего дня. Полузнакомый парень просто принес эту книгу и положил передо мной на прилавок. Книга поразила. А парень привлек мое пристальное внимание. Начали встречаться. А потом как-то случайно замуж за него вышла в прошлом году.
А какая книга разделила вашу жизнь на «до» и «после»? Почему?
Фото на превью i_suck_at_boxing / reddit