Почему всю жизнь Данте любил лишь одну девушку, а жил с другой, которой не посвятил и строчки

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Данте Алигьери родился в переполненной эмоциями Италии, поэтому неудивительно, что безоглядно влюбился он уже в 9 лет. Но, в отличие от других людей, не забыл имя первой возлюбленной, а посвятил ей все свое творчество и в 56 умер, так и не перестав восхвалять свою избранницу. Парадоксально, что в жены он выбрал совсем другую женщину и детей предпочел иметь именно от нелюбимой. К чему это привело?

Мы в AdMe.ru подробно изучили историю любви великого итальянского поэта, чтобы наконец ответить на вопрос, почему любят одних, а женятся на других. И ответ вас удивит.

Первая встреча Данте с любовью всей жизни произошла, когда ему было 9 лет

Теплым майским днем в итальянском городе Флоренции мальчик по имени Дуранте дельи Алигьери в дверях церкви столкнулся с соседкой. Малютка впоследствии стал известен миру как Данте, а миг свидания с любовью подарил человечеству его талант. Встреча с 8-летней Беатриче Портинари — так звали ту самую девочку — сразила 9-летнего Данте наповал. Алое платье, которое Биче надела в тот день, поэт воспевал на протяжении всей жизни. Саму же избранницу он считал не менее чем дочерью Бога, ангелом, случайно спустившимся с небес. Однако если она и была божественным созданием, то у этого «бога» были имя и фамилия, причем довольно известные среди флорентийцев. Отцом Беатриче оказался богатый и знатный горожанин, живший неподалеку. Сам же Данте родился в обыкновенной семье, что для Италии того времени уже давало первый повод для трудностей в любви. Но, несмотря на величину чувства, которое едва умещалось в маленьком человеке, история любви этих двух сердец не будет насыщенной событиями.

Вторая встреча влюбленных случилась через 9 лет

Шли годы, и Беатриче расцветала, становясь завидной невестой. Данте же продолжал быть участником ее жизни только как наблюдатель: будучи соседями, они виделись лишь издалека. Вторая встреча случилась только через 9 лет после первой. В этот раз Беатриче предстала перед влюбленным юношей в белом одеянии, что в затуманенном любовью рассудке 18-летнего Данте моментально дало подтверждение ее ангельскому происхождению. Однако заговорить с избранницей поэт не попытался — событие настолько вывело из равновесия, что единственное, что смог сделать юноша, — это, потупив взгляд, уступить девушке путь. В тот день Данте написал свой первый сонет. Этот и почти все последующие стихи будут посвящены Биче — любви всей его жизни.

Последняя же встреча пары закончилась довольно неожиданно

Несмотря на встречи раз в несколько лет, Данте постоянно интересовался жизнью любимой через знакомых. Аналогичным образом поступала и Беатриче. Но это зарождало лишь слухи и домыслы. Поступки взрослеющего Данте, переданные через несколько уст, заставляли Биче ревновать. Такие действия очеловечивали избранницу в глазах влюбленного поэта, что не вязалось с образом ангела. Поэтому при следующей встрече, на венчании общих знакомых, Беатриче не ответила на поклон Данте. Юноша настолько жаждал встречи, что, преисполненный чувств, не связал и двух слов. При виде этого подруги Биче стали подшучивать над волнением гостя, засмеялась и она. В тот вечер Данте, осознавший безуспешность попыток, поклялся больше не искать свиданий с Беатриче. Слово он сдержал: это была их последняя встреча.

В 21 год Беатриче вышла замуж, но это было не самое печальное

В 21 год Беатриче вышла замуж за богатого синьора Симона де Барди. Событие ранило Данте, но не убило: он заранее смирился с разлучницей-судьбой еще в ту последнюю встречу. Юному поэту достаточно было видеть возлюбленную издалека, ходить по одним улицам, дышать одним воздухом. Но судьба с ними еще не наигралась. Неожиданно, в 24 года, Беатриче умерла. А вот это сломало Данте. Для него, не знавшего другой жизни, кроме той, где владычицей мыслей и чувств была Беатриче, даже Всемирный потоп не смог бы стать значительнее ее потери. Тогда 25-летний Данте поклялся обессмертить имя Биче и посвятить творчество только ей. Возлюбленная, ушедшая так рано, стала проводницей Данте по жизни, о которой живой человек не может знать, той, что после конца. Беатриче стала причиной создания «Божественной комедии», на века растянув историю любви, у которой при жизни не было слишком много шансов. Поэт до последнего дня любил одну женщину, но поступал как... иногда поступают и далекие от искусства люди.

Вскоре Данте встретил жену, имя которой никто не запомнил

Через несколько лет после смерти Биче в жизни Данте появилась женщина, которая почти сравнилась в сердце поэта с первой любовью. Однако исход этих отношений снова не был счастливым: Данте обуревали ощущение измены и предательства по отношению к памяти о Беатриче, и роман закончился. Следующей избраннице, по имени Пьетра, творец даже посвятил стихи, но но описывали они обычную, человеческую страсть. Никакие последующие события в жизни поэта и близко не стояли к чувству к Беатриче, что не убила даже сама смерть. Спустя годы после потери любви жизни, в 33 года, Данте женился. В это время он продолжал творить, вдохновляясь, тем не менее, образом Беатриче. Что на этот счет думала Джемма ди Мането Донати, ставшая поэту законной супругой и родившая 3 детей, история умалчивает. Их брак был не результатом любви, а договоренности между семьями, а сама супруга для Данте не стала музой даже на мгновение. Поэтому, когда в 37 лет Данте изгнали из Флоренции, жена и дети за ним не последовали, оставшись в городе. Позже дети присоединились к отцу, однако с женой дороги больше не пересеклись.

Так почему Данте не женился на той, которую любил?

До конца дней поэт отождествлял образ Беатриче с божеством, недостижимым идеалом. Парадоксально, что, живя с чувством, разрывающим изнутри, Данте так и не попытался сделать шаг навстречу счастью, а женился по обещанию, которое дал еще в 12 лет. Историки полагают: попроси творец руки Беатриче, она бы согласилась. Почему же он не решился? Думаем, что причина этого одна: Данте не нуждался в счастье настолько, насколько нуждался в музе. Как пишет Роберт Киркпатрик, влюбленный был настолько же далек от своей избранницы, как создатель далек от своего шедевра. Поэт не стремился к обладанию и даже сам об этом догадывался: его любовь была идеальной для того, чтобы упиваться, воспевать, но не проживать. Такая невозможная любовь по-настоящему не происходит, а поэтому и не умирает. До последнего дня Беатриче жила в жилах Данте и продолжила после, увековеченная в строках произведений. Несчастная любовь подходит для стихосложения, поэтому поэты склонны игнорировать действия, ведущие к счастью, чтобы оставаться с причиной писать стихи.

А вы как считаете, лучше тихое семейное счастье или захватывающий роман, полный эмоций и переживаний?