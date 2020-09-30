Почему все так носятся с классической литературой, а современную считают полным шлаком

Больной вопрос для большинства людей: читать классику или не читать? С одной стороны, она как будто безнадежно устарела. С другой — способна привить нам высокие идеалы, которых, как предполагается, в современной литературе нет. Писателей, творящих здесь и сейчас, обвиняют в том, что у их книг непродуманный сюжет, они содержат неправдоподобные отношения, картонные диалоги и так далее. Проблема в том, что обвинения основаны на книгах, которые у всех на слуху: «50 оттенков серого», «Сумерки», «Голодные игры» и прочие бестселлеры. Но ведь современная литература этим не ограничивается.

Редакция AdMe.ru попыталась разобраться, стоит ли классическая литература такого благоговейного отношения, а современная — презрения.

Классическая литература не дает современному человеку то, что ему нужно

За редким исключением, наши родители, мы и наши дети проходим по школьному курсу литературы одни и те же литературные произведения. Времена между тем меняются: сейчас людей волнует совсем не то, что волновало несколько десятков лет назад. Классика начинает казаться скучной, потому что мы не узнаем реалии, описанные в ней. Подчас нам вообще трудно понять, о чем идет речь, поскольку у нас нет подобного опыта. И наоборот, современная литература отражает реальность, в которой мы живем, поэтому многие тянутся к ней. Конечно, есть и вечные темы: отношения между родителями и детьми, между возлюбленными, любовь к Родине, природе, братьям нашим меньшим и так далее. Однако даже эти вещи меняются: мы теперь не обращаемся к родителям на вы, не поем серенады под окном, да и кошки с собаками для нас — это больше не дворовая живность, а члены семьи. Всего этого в классической литературе мы не видим.

Основной потребитель книг — женщина. А основной адресат классики — мужчина

Женщины считаются главными читателями художественной литературы. По статистике, мужчины предпочитают научно-популярные жанры и вообще читают реже. Это обусловлено в том числе отношением к самой литературе: прекрасная половина человечества воспринимает книги как отдушину, а сильный пол читает их как инструкцию по сборке мебели. Поскольку мы склонны вдохновляться книгами или искать в них поддержку, то не удивительно, что многие делают выбор в пользу современной литературы: в классических романах главный герой, как правило, мужчина;

даже если это женщина, то она изображается как бы дополнением к мужчине и во всем зависит от него;

сильных женских характеров в классике практически нет. Согласитесь, что довольно трудно воспринимать такие тексты как советчиков, наставников или просто отдушину. Современные книги, наоборот, предлагают нам обилие сильных женских характеров: чего стоит один только нашумевший роман «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд или «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной (его, кстати, тоже успели экранизировать).

Классические романы и рассказы написаны тяжелым языком, а современные тексты, как правило, предельно простые

С одной стороны, язык классической литературы чрезвычайно тяжел. Вспомните предложения Л.Н. Толстого длиной в целую страницу! Но эти тексты трудно читать и по другой причине: в них мы встречаем много слов, значение которых понять уже не можем. Это и названия предметов, которых сейчас не существует, и профессий, которых больше нет, и просто какие-то словечки, которые были модными во времена создания книги, а после канули в небытие. Например, современный человек понятия не имеет, что желтый билет выдавали дамам, которые занимались древнейшим ремеслом, а турнюр — это накладка, приподнимавшая юбку и крепившаяся сзади на уровне поясницы. С другой стороны, язык классики очень богат: здесь вам и утонченный синтаксис, и необычные сравнения, и разнообразные метафоры, которых в современной литературе почти не встретишь. К тому же классическая литература способна пополнить ваш словарный запас, что тоже является неоспоримым преимуществом.

Раньше литературой занимались «посвященные», а сейчас писателем может стать любой из нас

Теперь не нужно даже договариваться с издателем о публикации книги — все можно сделать за деньги. Такая свобода ведет к огромному числу издаваемых текстов. Как следствие этого, на рынке представлено невообразимое количество литературы, большую часть которой смело можно назвать графоманской. К тому же у многих современных писателей есть негласное правило: писать надо только о том, что ты сам пережил. Личный опыт человека — это интересно и волнующе. Но когда все книги написаны об этом самом опыте, обычно трагическом (потеря родителей, любимых; борьба с различными зависимостями и тому подобное), хочется чего-нибудь фантастического, романтического, разностороннего. Поскольку как ни крути, а опыт у людей более или менее схожий.

В действительности и сейчас выходят прекрасные романы, а в прошлом было множество плохих, просто они потерялись в веках и не дошли до нас

Действительно ли современная литература так плоха, как все думают? Строго говоря, это зависит от того, что вы читаете. Если среди тысяч романов, вышедших в этом году, вам попалось два-три жуткого содержания и качества, это вовсе не означает, что оставшиеся тысячи такие же. Проблема в том, что трудно найти тот самый алмаз в куче мусора. Обычно мы выбираем книгу, исходя из разных подборок и отзывов в интернет-магазинах. Но ситуация такова, что в подборки попадают в основном те книги, чьи авторы позаботились о рекламе. Но ведь есть множество прекрасных писателей, у которых нет на это денег. В прошлом рынок книг был, разумеется, меньшего масштаба, но и тогда выходили такие романы и повести, что их невозможно было читать. Они не выдержали испытание временем и попросту не дошли до сегодняшнего дня. Вот почему нам кажется, что классическая литература вся сплошь изысканная и качественная, а современная похвастать этим не может.