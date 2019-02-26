Почему произведения одного из самых известных писателей невозможно экранизировать
Уговорить перенести произведения этого американского классика на экран пытались Леонардо Ди Каприо, Джек Николсон, Тоби Магуайр, Терренс Малик, Джим Джармуш, Стивен Спилберг и многие другие. Со смертью писателя в 2010 году история решилась окончательно: экранизацию романа, которая могла бы стать одной из самых культовых и кассовых в истории кино, мы не увидим никогда. И это роман «Над пропастью во ржи».
В год 100-летия его автора AdMe.ru решил выяснить, почему Джером Сэлинджер — чуть ли не единственный классик, который наотрез отказался от любых предложений снять кино по своим книгам.
В 2019 году были рассекречены неизданные произведения Сэлинджера за 50 лет. Вскоре они увидят мир
Со времен оглушительно успешного романа «Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер вел отшельнический образ жизни: он не давал интервью, жил за 2-метровым забором в маленьком провинциальном городке и практически никогда не появлялся на публике.
Такое затворничество породило миф о «сейфе Сэлинджера»: многие полагали, что все эти годы, вплоть до самой смерти в 2010 году, гений неустанно писал. Речь идет минимум о 15 книгах, которые он хранил в несгораемом шкафу в своем кабинете.
Это оказалось правдой — информацию подтвердил сын писателя Мэтт Сэлинджер в своем интервью The Guardian. Как оказалось, его отец действительно более 50 лет писал «в стол». Речь идет о невероятном числе рукописей, который Сэлинджер-отец завещал собрать воедино и опубликовать. Это потребует много времени. Вероятно, далеко не один год, но тем не менее вскоре нас ждет сенсационное в литературном смысле открытие.
Но разрешения на экранизацию так и нет. И вот почему
Сам автор аргументировал это в своем письме.
Я повторяю это снова и снова, но никто, похоже, со мной не согласен: «Над пропастью во ржи» — это очень «литературный» роман. Да, там содержатся готовые «киносцены», глупо было бы с этим спорить, но для меня вся ценность книги сосредоточена в голосе рассказчика и его бесчисленных тонкостях; мне более всего важна его разборчивость в своих читателях и слушателях, важны его отступления, посвященные бензиновым радугам в лужах, важно его мировоззрение, его отношение к чемоданам воловьей кожи и пустым коробкам из-под зубной пасты — одним словом, я дорожу его мыслями. Его нельзя без потерь разлучить с повествованием от первого лица.
[...] А ведь я еще не упомянул, насколько рискованно привлечение, прости Господи, актеров! [...] Холдена Колфилда, по моему сверхпредвзятому мнению, сыграть невозможно в принципе. Вам не хватит просто Чувствительного, Умного, Талантливого Юного Актера в Двустороннем Пальто. Для этого вам понадобится человек поистине загадочный, а если у какого-то молодого человека и есть в душе загадка, то как распорядиться ею, он наверняка не знает. И никакой режиссер, уверяю вас, ему в этом не поможет.
Тем не менее образ Холдена Колфилда тайно пытаются отобразить в разных киногероях
Это Джеймс Дин в «Бунтаре без причины».
Это Роршах в «Хранителях».
Это Роберт Де Ниро в «Таксисте».
Это Джейк Джилленхол в «Хорошей девочке». Список можно продолжать.
Как вы в целом относитесь к такой воле писателя как представителя своей профессии? Это предательство по отношению к зрителям или, наоборот, сохранение настоящей литературы?
Фото на превью Watchmen / Warner Bros., Taxi Driver / Columbia Pictures