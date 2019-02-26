Почему произведения одного из самых известных писателей невозможно экранизировать

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Уговорить перенести произведения этого американского классика на экран пытались Леонардо Ди Каприо, Джек Николсон, Тоби Магуайр, Терренс Малик, Джим Джармуш, Стивен Спилберг и многие другие. Со смертью писателя в 2010 году история решилась окончательно: экранизацию романа, которая могла бы стать одной из самых культовых и кассовых в истории кино, мы не увидим никогда. И это роман «Над пропастью во ржи».

В год 100-летия его автора AdMe.ru решил выяснить, почему Джером Сэлинджер — чуть ли не единственный классик, который наотрез отказался от любых предложений снять кино по своим книгам.

В 2019 году были рассекречены неизданные произведения Сэлинджера за 50 лет. Вскоре они увидят мир

Со времен оглушительно успешного романа «Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер вел отшельнический образ жизни: он не давал интервью, жил за 2-метровым забором в маленьком провинциальном городке и практически никогда не появлялся на публике. Такое затворничество породило миф о «сейфе Сэлинджера»: многие полагали, что все эти годы, вплоть до самой смерти в 2010 году, гений неустанно писал. Речь идет минимум о 15 книгах, которые он хранил в несгораемом шкафу в своем кабинете. Это оказалось правдой — информацию подтвердил сын писателя Мэтт Сэлинджер в своем интервью The Guardian. Как оказалось, его отец действительно более 50 лет писал «в стол». Речь идет о невероятном числе рукописей, который Сэлинджер-отец завещал собрать воедино и опубликовать. Это потребует много времени. Вероятно, далеко не один год, но тем не менее вскоре нас ждет сенсационное в литературном смысле открытие.

Но разрешения на экранизацию так и нет. И вот почему

Сам автор аргументировал это в своем письме.

Я повторяю это снова и снова, но никто, похоже, со мной не согласен: «Над пропастью во ржи» — это очень «литературный» роман. Да, там содержатся готовые «киносцены», глупо было бы с этим спорить, но для меня вся ценность книги сосредоточена в голосе рассказчика и его бесчисленных тонкостях; мне более всего важна его разборчивость в своих читателях и слушателях, важны его отступления, посвященные бензиновым радугам в лужах, важно его мировоззрение, его отношение к чемоданам воловьей кожи и пустым коробкам из-под зубной пасты — одним словом, я дорожу его мыслями. Его нельзя без потерь разлучить с повествованием от первого лица. [...] А ведь я еще не упомянул, насколько рискованно привлечение, прости Господи, актеров! [...] Холдена Колфилда, по моему сверхпредвзятому мнению, сыграть невозможно в принципе. Вам не хватит просто Чувствительного, Умного, Талантливого Юного Актера в Двустороннем Пальто. Для этого вам понадобится человек поистине загадочный, а если у какого-то молодого человека и есть в душе загадка, то как распорядиться ею, он наверняка не знает. И никакой режиссер, уверяю вас, ему в этом не поможет. Джером Сэлинджер

Тем не менее образ Холдена Колфилда тайно пытаются отобразить в разных киногероях

Это Джеймс Дин в «Бунтаре без причины».

Это Роршах в «Хранителях».

Это Роберт Де Ниро в «Таксисте».

Это Джейк Джилленхол в «Хорошей девочке». Список можно продолжать.