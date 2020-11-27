Почему одни называют Пауло Коэльо гением, а другие думают, что его читают только глупые девочки

Бразильский писатель Пауло Коэльо прославился на весь мир своим романом «Алхимик». Он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса: на книжной ярмарке в Германии Коэльо подписал 53 экземпляра «Алхимика» и все эти экземпляры были напечатаны на разных языках.

Редакция AdMe.ru разобралась в феномене необычайной популярности автора и попыталась понять, почему одни его ненавидят, а другие, наоборот, обожают.

Славу Коэльо принесла одна-единственная книга

Книгой, открывшей Коэльо мир большой литературы, стал роман «Алхимик». Интересно, что сначала он стал бестселлером во Франции, а уже потом во всем мире. «Алхимик» пробыл в списке бестселлеров целых 8 лет. Его перевели на 81 язык. Но этот роман — лишь одно из нескольких десятков опубликованных произведений Коэльо. В сумме писатель продал порядка 350 млн экземпляров своих книг. Между прочим, это столько же, сколько удалось продать и королю ужасов — Стивену Кингу.

В 2017 году Коэльо присудили 2-е место в списке самых влиятельных писателей мира. Он уступил первенство лишь Джоан Роулинг. Несмотря на, казалось бы, всеобщее признание, автора нещадно критикуют как специалисты по художественной литературе, так и обычные читатели.

Коэльо считают гениальным за рубежом, а в родной стране многие называют «автором книг по самопомощи»

Книга по самопомощи — такое произведение, которое пытается повлиять на реальную жизнь своего читателя. Иначе говоря, это всевозможные мотивационные тексты. Именно так воспринимают книги Коэльо на его родине — в Бразилии. Интересна и демографическая разница среди читателей. Если за рубежом писателя любят в основном молодые люди, то в Бразилии его почитатели, как правило, — тетушки и бабушки, которым нравится публиковать в соцсетях различные вдохновляющие открытки с цитатами. Усредненное мнение бразильцев о своем уже легендарном писателе таково: его книги — это литература по саморазвитию, завернутая в обертку художественной литературы. Такие тексты легко читать и переваривать, они не требуют от вас каких-то умственно затратных действий — они просто вдохновляют. Еще одна причина неприятия Коэльо на родине — это «слабое» владение португальским языком, чего, конечно, не видят фанаты из других стран. Помимо скудости языка, Коэльо допускает много грамматических ошибок, которые придают португальскому оттенок разговорного. Дело в том, что в Бразилии к литературному языку относятся весьма серьезно и любые отклонения от него воспринимают болезненно. Это мнение настолько укоренилось в стране, что многие на автомате не любят Коэльо, хотя не прочли ни одной его книги, чтобы иметь возможность судить.

Писателя обвиняют еще и в поверхностности суждений

Критики говорят, что у Коэльо все персонажи плоские, а повороты сюжета клишированные. Его сравнивают с Гете, Флобером, даже Пушкиным — и сравнение идет не в пользу бразильца. Обычные читатели отзываются о книгах Коэльо так: «Вероника решает умереть» — худшая книга, которую я когда-либо читала. После 60 страниц мечтала только об одном: чтобы главная героиня поскорее уже совершила то, что задумала, и книга бы закончилась. Но хуже всего то, что автор сделал вторую главу о самом себе. Он вообразил себя персонажем романа и объяснил, зачем написал эту книгу, — вот это вообще все разрушило. © Liz / goodreads

Персонажи не развиваются. Сюжет идет медленно и лениво. Сам автор одержим своим интеллектом и скромностью. В книге была одна глава, где главный герой сидит в гостиной с другими персонажами и они спрашивают его о жизни, о Боге, о чем-то еще. А он им дает псевдоинтеллектуальные ответы — и каждый по-своему их принимает. Тут я сказал себе: «К черту!» Это была первая книга, которую я бросил, не дочитав до конца. © Patasa / reddit

Я из Бразилии. Только что прочитал «Алхимика», потому что его автор — самый известный наш писатель за рубежом. Какая катастрофа эта книга! Это же просто псевдомотивация. Там же одни эти вдохновляющие цитаты типа «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мне было стыдно узнать, что это считают вершиной бразильской литературы. © f0rbidden / reddit

Насмотревшись отзывов о том, как прекрасен «Алхимик», я сдалась и начала читать. Все искала то место, которое поразит меня. И не нашла. Чувство было такое, что читаю книгу для детей. Язык очень простой, сюжет тоже. После 4 прочитанных книг Коэльо я полностью отказалась от его произведений. © Marashly / goodreads Многие думают, что Коэльо в своих книгах претендует на раскрытие каких-то великих философских истин, вместо того чтобы позиционировать свои творения как просто развлекательные. А люди без широкого литературного бэкграунда из-за этого воспринимают его как гения и считают, что он изменил их жизнь и мировоззрение. Говоря иначе, все обвинения основаны на том, что Коэльо — это продаваемый писатель, а не гений литературы, которого никто не покупает.

Несмотря на критику, у него миллионы поклонников

Фанатов Коэльо восхищает его бунтарский дух: в детстве писатель никогда не следовал правилам и отрицал то, что все считали традиционным. Под давлением родителей он поступил в колледж на инженера, но позже бросил учебу, чтобы писать. Его даже считали сумасшедшим и поместили в психбольницу. Трижды он пытался сбежать оттуда, а потом родители смирились с «ненормальностью» сына и забрали его домой. Согласитесь, такая биография не может не интриговать. Может, в этом отчасти и кроется секрет популярности писателя? Посмотрите, что пишут его фанаты: Вам необходимо прочитать «11 минут». Это очень тонкая грань между пошлостью и чувственностью, которую может провести только Коэльо. После этой книги вы будете просто одержимы им. © Rashmi Rao / quora

Вдохновляюще, красиво, провокационно — я обожаю «Ведьму из Портобелло»! «Алхимик» был прекрасен, но и этот роман не менее хорош. Столько сложных эмоций и ситуаций, выраженных очень красивым поэтическим языком. © rebecca / amazon

Купила «11 минут» по ошибке. Думала, Коэльо будет для меня чересчур интеллектуальным и глубокомысленным. Но нет. В этой книге мне открылась истина, как если бы кто-то просто отворил дверь. Планирую перечитать роман еще раз. © Irene / amazon

«Алхимик» — легкая и короткая книга. Это значит, что люди, которые редко читают, вряд ли бросят ее через несколько страниц. К тому же, если вам не понравился философский роман, может, вы просто не доросли до него. © AtActionPark- / reddit