Почему культовые пары мировой литературы не эталон идеальной любви, а их отношения далеки от романтизма

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Любовь, подобная той, что описывают в книгах, — предел мечтаний любой девушки. Почти каждая хотя бы раз представляла себе, как танцует чарльстон в особняке Джея Гэтсби или гуляет по пшеничному полю под руку с мистером Дарси. Однако в реальной жизни встреча с подобным мужчиной может не иметь ничего общего с теми возвышенными чувствами, о которых пишут в романах. Более того, многие из любимых всеми героев совсем не предназначены для того, чтобы жить с ними «долго и счастливо».

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на главных любимцев женщин через призму психологии и разобраться, почему не стоит завидовать культовым парам из мира литературы.

Скарлетт О’Хара и Ретт Батлер («Унесенные ветром»)

Союз Ретта и Скарлетт кажется идеальным: они оба яркие, сильные и умеют выкручиваться из любых обстоятельств. Но если присмотреться, отношения этой пары похожи на катастрофу. Некоторые специалисты даже считают героев нарциссами, поскольку они не жалеют чувств других людей. Ради своих целей Скарлетт не щадит ни родственников, ни прислугу, ни поклонников. До тех пор, пока не встречает Эшли Уилкса, которому эта игра абсолютно не интересна. Столкнувшись с отказом, героиня решает, что Эшли — любовь всей ее жизни, начинает страдать и прикладывать все усилия для того, чтобы добиться желаемого. А все потому, что нарциссы категорически не переносят отказов. Недалеко ушел и Батлер, бросивший двух женщин и младенца прямо в поле в разгар войны. Именно в этот момент ему внезапно захотелось пойти в армию, и эгоистический порыв не заставил себя ждать. Кроме того, он обманом соблазнил Скарлетт, когда та была на грани жизни и смерти. Однако пожив с завоеванной наконец-то женщиной, он начинает обвинять ее в неудачном браке. Чего только стоит его фраза, идеально иллюстрирующая типичную позицию нарцисса: «Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать».

Элизабет Беннет и мистер Дарси («Гордость и предубеждение»)

Не все гладко и в самой, пожалуй, популярной паре из романов Джейн Остин — Элизабет Беннет и мистера Дарси. В отношении этого неприступного красавца можно применить термин «неггинг» (negging — от английского слова neg, сокращения от negative — «негативный», «отрицательный»), означающий эмоциональную манипуляцию, когда человек делает кому-то комплимент, но не положительный, а завуалированно негативный, чтобы подорвать уверенность в себе. «Она как будто мила. И все же не настолько хороша, чтобы нарушить мой душевный покой», — так Дарси характеризует Лиззи во время их первой встречи. В какой-то момент героиня раскрывает личность и характер Дарси, и их любовь все преодолевает. Здесь возникает очень опасный посыл: для того чтобы стать счастливой в отношениях, героине предстоит раскусить непростого Дарси и понять его. Кстати, у самой Элизабет очень идеалистичные представления о браке и отношениях: «Только сильное чувство заставит меня идти под венец», — признается она сестре.

Евгений Онегин и Татьяна Ларина («Евгений Онегин»)

Евгений — мрачный мизантроп и нарцисс, который любил только себя. Наивная, простая Татьяна почти мгновенно открывается возлюбленному и открыто заявляет о своих чувствах, однако Онегина больше привлекли ореол, создавшийся после замужества героини в высшем свете, и ее равнодушие в конце романа. Если бы она осталась прежней, можно с уверенностью сказать, что он снова бы прошел мимо. Кроме того, в Евгении есть и черты социопата. Он не испытывает ни малейшей жалости к Татьяне, которая мучается от любви к нему: «Начнете плакать: ваши слезы не тронут сердца моего, а будут лишь бесить его».

Хитклифф и Кэтрин Эрншо («Грозовой перевал»)

Отношения Кэтти и Хитклиффа со стороны кажутся примером неземной, пылкой, безумной любви, не знающей границ. Но если взглянуть на текст романа повнимательнее, то можно столкнуться с многочисленными несоответствиями в поступках героев. Например, Хитклифф, который воплощает столь притягательный образ мерзавца, на самом деле обыкновенный абьюзер. Он не стесняется применять силу, упивается местью и оправдывает себя необходимостью возместить ущерб, который был нанесен его гордости. Кэтрин же капризна, эгоистична и причиняет боль другим (хоть чаще ненамеренно, в отличие от своего возлюбленного). Однако героиня не выдерживает метаний между мужем и Хитклиффом, ее преследуют истерические припадки, а в конце романа она и вовсе теряет рассудок.

Джей Гэтсби и Дейзи Бьюкенен («Великий Гэтсби»)

Джей Гэтсби — необычный и загадочный человек, прагматик и простодушный идеалист, страстно влюбленный в замужнюю Дейзи. Автор показывает читателю общие черты между ней и ее супругом: они оба ломали людей, после чего сбегали от последствий. Но что на самом деле чувствовала эта женщина? Под венец ее повели чуть ли не силой: в день свадьбы у нее был нервный срыв, и к алтарю она шла, почти не понимая, что делает. Не стоит забывать, что Дейзи около 5 лет в браке, у них маленькая дочь и, конечно, ей есть что терять. Джей же весьма строго потребовал от нее отказаться от привычного образа жизни и перечеркнуть свое прошлое. Однако ему следовало подумать о том, что былой любви не вернешь, а Дейзи — о том, что адюльтер редко проходит без последствий. Кстати, автор романа, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, описывал свою героиню не слишком позитивно: «Дейзи похожа на взбитые сливки — такая же легкая, воздушная, сладкая. И... пустая: ей абсолютно нечего сказать миру».