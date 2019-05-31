Почему Конан Дойл возненавидел Шерлока и решил избавиться от него на пике славы

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Недавние опросы показали: каждый 5-й британец считает, что Шерлок Холмс был реальным человеком. Книги про похождения детектива и его помощника доктора Ватсона остаются суперпопулярными даже спустя 130 лет после выхода. Однако недавно ученые обнаружили письма Артура Конана Дойла, в которых он признается, что испытывает отвращение от одного только имени Шерлок. Оказывается, в отношениях автора и его героя все было не так уж и гладко.

AdMe.ru выяснил, почему автор убил легендарного детектива и каковы были последствия этого решения.

Детство и юность автора

Маленький Артур (6 лет) с отцом Чарльзом Дойлом.

Будущий писатель родился в неблагополучной (хоть и уважаемой) семье — его отец был алкоголиком и быстро спустил свое состояние. Когда Артуру было 9 лет, богатые родственники сжалились над мальчиком и устроили его в иезуитскую школу-интернат, а потом и в медицинский университет Эдинбурга. Артур был не самым прилежным студентом, потому что главной его страстью стала литература. Молодой человек даже опубликовал пару рассказов в университетском журнале. В 1881 году юноша получил диплом бакалавра медицины и открыл частный кабинет. Однако пациенты не спешили на прием к молодому доктору: таких, как он, были сотни. А нет пациентов — нет денег. Артур занимался нелюбимой работой целых 5 лет. За это время он успел жениться, написал большой роман и много рассказов. Только признания они ему не принесли. Конан Дойл остался бы автором для узкого круга ценителей, если бы не придумал своего главного персонажа.

Как появился Шерлок Холмс

В 1886 году Артур Конан Дойл за каких-то три недели написал повесть «Этюд в багровых тонах». Главные герои произведения сыщик Шеридан Хоуп и доктор Ормонд Сэкер расследуют сразу два убийства. Вы, наверное, уже догадались: именно эти джентльмены позже получили другие имена — Шерлок Холмс и Джон Ватсон. Лондонское издательство выкупило права на «Этюд» за смешную сумму в £ 25. Однако Шерлок в одночасье стал хитом, а его автор наконец бросил медицину и засел за написание книг. Прототипом для Холмса стал коллега Дойла доктор Джозеф Белл, который мог угадать род занятий и привычки пациентов по малейшим деталям. Напыщенные критики отнеслись к книге с пренебрежением: ну что взять с бульварного чтива? Писатель и сам был не в восторге от парочки Холмс / Ватсон и рассматривал их только как способ заработка. Однако он совершил переворот в литературе сам того не ведая. Сегодня у нас есть Супермен и Бэтмен, которые могут выбраться из любой передряги, а для викторианской Англии такой персонаж был настоящей находкой. Читатели полюбили Шерлока за сверхъестественную способность распутывать сложные дела, и даже непростой характер сыщика не смог на это повлиять. К тому же журнал с рассказами о Холмсе могли купить даже бедняки. Истории про сыщика стали по-настоящему народной литературой. Шерлок Холмс принес своему создателю славу и деньги, но фактически разорвал его пополам.

Писатель начинает ненавидеть свое детище

Дойл написал серию рассказов о Холмсе для журнала The Strand. В результате журнал стал разлетаться как горячие пирожки, а автор получил кучу денег. За 4–5 страниц ему платили сумму, которую простые служащие получали за год упорной работы. Только вот Конан Дойл хотел быть «серьезным» автором. Он писал исторические пьесы и романы, а Шерлок Холмс нагло крал внимание читателей. Скорее всего, Дойлу было просто обидно — своим лучшим произведением он считал рыцарский роман «Белый отряд», однако тот не получил и десятой доли известности Шерлока. Целых два года писатель корпел над рассказами и повестями про сыщика с Бейкер-стрит. Но в конце концов он сам начал тяготиться своим персонажем. Шерлок был чисто коммерческим проектом, который приносил писателю стабильный доход, но не давал никакого морального удовлетворения. Герой чуть не съел своего создателя, и одно упоминание имени сыщика приводило Дойла в дикую ярость.

«Думаю, если бы я не имел никаких дел с Холмсом, который затмевает мои лучшие произведения, мое положение в литературе было бы куда более внушительным». Артур Конан Дойл

Смерть сыщика с Бейкер-стрит

В 1891 году Конан Дойл задумал прикончить Шерлока Холмса. Неприязнь была настолько сильной, что своими переживаниями писатель поделился с матерью. «Я хочу убить Холмса ... извести его навсегда. Он отвлекает меня от куда лучших вещей». Как-то писатель отправился со своей женой в Альпы и набрел там на местную достопримечательность — Райхенбахский водопад. Так он нашел идеальное место для смерти народного любимца. Однако кроме места убийства писателю нужно было придумать еще подходящего злодея. По этой детали можно оценить всю силу ненависти Дойла к Холмсу: величайший преступный ум в истории литературы, Профессор Мориарти появился в рассказе только для того, чтобы покончить со знаменитым сыщиком. Мориарти справился с поставленной задачей, и в рассказе «Последнее дело Холмса» враги исчезают в пучинах водопада.

«Я принял такую большую дозу [Шерлока Холмса], что испытываю к нему такие же чувства, как к паштету из фуа-гра, которого когда-то съел слишком много, и от одного его названия у меня до сих пор тошнотворное чувство». Артур Конан Дойл

Бегство писателя на войну и воскрешение Шерлока Холмса

Читатели замерли — они считали, что автор совершил какой-то хитрый ход и трудится над новым романом. Никто не мог поверить, что великолепный Шерлок Холмс действительно погиб. Конан Дойл почувствовал всю мощь народного негодования: он начал получать письма с мольбами и угрозами, люди требовали воскресить героя. Издатели, которые потеряли внушительный кусок прибыли, бомбардировали автора телеграммами. По легенде, «фанаты» детектива надевали траурные повязки и выходили на митинги в защиту любимого героя. Однако писателя никто не смог пронять. Он полностью отдался работе над «серьезными» произведениями и даже вернулся к медицинской практике. В качестве полевого хирурга он побывал на Англо-бурской войне, позже участвовал в выборах, получил рыцарское звание и сделал еще кучу важных вещей. Но Шерлок как призрак постоянно преследовал своего родителя. Упрямый Артур написал «Собаку Баскервилей», которая переносит читателя во времена, когда Шерлок был жив. Повесть получилась суперуспешной и Артур Конан Дойл стал самым высокооплачиваемым писателем в истории мировой литературы. Если бы 120 лет назад существовало слово «бестселлер», то книги и рассказы о Шерлоке заслужили бы это звание.

Шерлок Холмс становится легендой

Шерлок Холмс вернулся только потому, что Конан Дойл к концу жизни увлекся спиритуализмом. Писатель потерял в Первой мировой войне брата и сына и стал верить, что с душами умерших можно общаться с помощью медиумов. Это увлечение влетало ему в копеечку: нужно было устраивать слеты членов общества, приглашать туда ясновидящих, печатать специальную литературу. И тут Шерлок оказался как нельзя кстати: за рассказы о сыщике издатели были готовы платить огромные деньги — $ 1,5 млн (по современному курсу). За всю свою карьеру Конан Дойл написал 4 повести и 56 рассказов о сыщике и его верном друге. Он искренне считал эти книги несерьезными и до конца жизни не мог понять, почему ими восхищается публика. По злой иронии Шерлок Холмс остается одним из самых популярных персонажей в мировой литературе даже спустя 100 лет. У него даже есть своя строчка в Книге рекордов Гиннесса: количество фильмов, сериалов и мультиков про дуэт Холмс / Ватсон уже перевалило за две сотни.

Увы, Артур Конан Дойл не знал, какая слава ждет произведение, которое он считал посредственным. Многие достойные книги автора так и остались в тени Шерлока Холмса. А вы читали исторические романы писателя или знакомы только с детективами?