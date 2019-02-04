Писательница издала книгу-исповедь, в которой просит прощения за свою аферу. Мы прощаем с первой страницы

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К нарушению закона известную некогда американскую писательницу подтолкнули безысходность, нужда и отчаяние. Она подделала, изменила и украла в общей сложности более 400 писем знаменитостей, за что была преследуема спецслужбами и получила наказание. Но этого писательнице показалось недостаточно для искупления вины, поэтому она написала книгу-признание.

Редакция AdMe.ru впечатлилась биографией американского литератора и рассказывает ее историю.

Ли Израэль (Lee Israel) — американская писательница, родилась и выросла в Бруклине. Здесь же окончила колледж и начала работать внештатным автором в различных американских журналах. Слава пришла к ней в 1980 году, когда ее книга-биография журналистки Дороти Килгаллен (Dorothy Kilgallen) вошла в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс». А вот изданная в 1985 году биография косметического магната Эсте Лаудер (Estée Lauder) положила конец карьере Израэль. Позже она поняла, что совершила ошибку. Дело в том, что Ли собиралась очернить репутацию Лаудер и разоблачить пикантные подробности ее жизни. За прекращение работы над этой книгой, по признанию писательницы, основатель косметического бренда неоднократно предлагала ей деньги. Не получив согласия, Эсте Лаудер решила опередить Ли и выпустила автобиографию за месяц до релиза ее книги. Поэтому работа Израэль не была принята критиками и потерпела коммерческую неудачу, оставив писательницу без денег и работы.

Первому преступлению помог произойти случай. Для работы над своей следующей книгой — биографией американской актрисы Фанни Брайс (Fanny Brice) — Ли отправилась в библиотеку. В качестве биографа она имела доступ к архивным документам, в том числе и к письмам знаменитостей. И как признается сама Израэль: «Не следовало давать мне эти документы в зоне без присмотра. На бумаге одного из писем оставалось свободное пространство после подписи „С уважением, Фанни Брайс“, я добавила пару острых предложений». Самыми известными людьми, чьи письма подделывала Ли, были Дороти Паркер, Эрнест Хемингуэй, актриса Луиза Брукс и другие.

Письмо Ли Израэль от лица Дороти Паркер: «Дорогой Джошуа, Алан сказал мне написать и извиниться. Так что я делаю это сейчас, пока он одевается для нашего ужина с индейкой. У меня похмелье. Уверена, я, должно быть, наговорила ужасных вещей. Чтобы обезопасить себя на будущее, я подумываю разослать маленькие письма со словами „Сможете ли вы меня простить? Дороти“. Сможешь ли ты меня простить? Дороти».

Первое письмо-подделку она продала за $ 40. Позже Ли писала письма-фальшивки целиком, и их продажа приносила до $ 100 за штуку. Также она промышляла тем, что выносила из библиотек письма-оригиналы, заменяя их своими копиями. Всего же за свою «карьеру» фальсификатора Ли Израэль подделала и украла более 400 писем. «Она была блистательна», — говорил о ней агент ФБР, назначенный ведущим следователем на дело Израэль. Ее осудили на 5 лет условно, с 6-месячным отбыванием срока под домашним арестом.

В 2008 году Израэль издала собственные мемуары, которые она назвала строчкой из письма Дороти Паркер «Can уou ever forgive me?» («Сможете ли вы меня простить?»). Она подробно описала, как ее карьера писателя закончилась, едва начавшись, как к ней пришла идея начать зарабатывать на жизнь подделкой писем, где она доставала бумагу и сколько у нее было печатных машинок. В книгу также вошли снимки ее «работ». Ли Израэль умерла в 2014 году в Нью-Йорке.

В 2018 году вышел фильм с одноименным названием, рассказывающий незаурядную историю американской писательницы. Главную роль в этой драме сыграла Мелисса Маккарти, более известная своими комедийными работами. В результате актриса получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. Примечательно, что муж актрисы был привлечен в этот проект до нее и порекомендовал жену в качестве исполнительницы главной роли (изначально на нее претендовала Джулианна Мур). Также фильм поборется за «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Ричард Грант) и «Лучший адаптированный сценарий».

А вы прощаете писательнице ее поступок?