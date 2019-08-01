Бывший десантник из Иркутска открыл «Книжный приют» на собственные средства

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Евгений Гинтов — обычный парень из Иркутска, который, как и многие, просто любил книги. А однажды решил спасать их — те, от которых люди почему-то решили избавиться. Так в Сибири появился первый Книжный приют, о котором впоследствии стало известно даже за рубежом.

О том, как хобби превратилось в уникальный проект, а инициатива и стремление одного человека сделали этот мир чуточку лучше, AdMe.ru вам и расскажет.

Евгений служил десантником, работал в полиции, был монтажником, зубным техником, а потом открыл пункт приема макулатуры в частном доме. Иногда к нему попадали книги, которые он просто не мог отправить на переработку. Сначала оставил одну, потому другую... Так и родилась идея "Книжного приюта".

Его основатель собирал книги отовсюду — даже подбирал их у мусорных контейнеров. О столь необычном хобби сначала знали только родственники и друзья, но постепенно прослышали и другие иркутяне. И начали заглядывать в гости, чтобы полистать, а иногда и забрать с собой «бездомные» книги. Это и стало основной концепцией приюта: найденные или спасенные издания остаются в данном месте до тех пор, пока их просто кто-то не заберет домой. Постепенно Евгений начал обустраивать приют — на собственные средства. Приобрел навес, стал закупать материалы для строительства. Благодаря сарафанному радио появились волонтеры. «Люди отзывчивые, — говорит владелец Книжного приюта. — Многие откликаются не только из Иркутской области или России, но и даже из других стран». Помогают по-разному: кто руками, кто материалами, а кто и финансово.

За 4 года существования Книжного приюта многое поменялось. Например, книги отдавались бесплатно. Однако люди стали хитрить, забирать их, а через какое-то время возвращать как макулатуру. Чтобы прекратить это, Евгений назначил символическую плату: 50 рублей за любую книгу на нужды приюта. В развитии проекта Евгению очень помогла его тезка, с которой он познакомился в Севастополе. Евгения узнала о необычной идее и захотела помочь, взяв на себя роль специалиста по связям со СМИ. Так в 2017 году о Книжном приюте стало известно и тем, кто живет за пределами Иркутска. А снимать сюжеты о нем приезжали даже из Японии и Германии.

Посетителей Книжного приюта Евгений называет гостями или друзьями. Приходят сюда не только за книгами, но и для общения, обсуждения новостей и даже для обмена произведениями из рук в руки. Дом не просто превратился во временное хранилище литературы, но также стал настоящим культурным пространством, где людям просто нравится находиться. Каждый заглядывает сюда за чем-то своим: кто-то — за профессиональной литературой, другие — за старыми журналами по шитью и вязанию, а некоторые — за атмосферой.

Книги тоже попадают в приют разными путями. Иногда их оставляют у крыльца. Порой привозят целые библиотеки, доставшиеся в наследство от бабушек и дедушек. Да и сами ребята из Книжного приюта проводят акции по сбору макулатуры, среди которой и находятся новые бумажные «обитатели». Попадаются и очень редкие и дорогие издания, в том числе дореволюционные. В будущем Евгений планирует организовывать специальные лекции по ним, чтобы люди смогли не только узнать о подобных книгах, но и познакомиться с ними вживую. Часть литературы Евгений сам развозит по сельским библиотекам Иркутской области. В некоторых из них фонды не обновлялись уже по 5 и более лет. Другая часть книг отправляется в больницы, чтобы местные пациенты могли отвлечься с их помощью.

Интересно, что основатель приюта не делит людей на «хороших» и «плохих» по принципу «читают — не читают». Он спокойно и уважительно говорит о тех, кто сдает целые домашние библиотеки, потому что они не нужны, хотя прекрасно понимает, какие сокровища там могут храниться. Создателю Книжного приюта часто поступают запросы на определенные произведения. Однако из-за отсутствия времени Евгений просит людей приезжать самостоятельно, если, конечно, они живут не очень далеко. В виде исключения книги отправляются к новым владельцам почтой. Зато те, кто сам приехал за интересующей литературой, часто возвращаются еще с парой-тройкой дополнительных «питомцев».

Перевозимые книги измеряются не в штуках, а в килограммах и тоннах. Иногда их приходится забирать из тех домов, где нет лифта, и спускать с верхних этажей на себе. Поэтому так гораздо легче оценить тяжесть работы — в буквальном смысле. И Евгений уже знает, какой объем в его грузовичке занимают 2 тонны книг.

В планах на будущее — строительство теплой читальни с пространством для лекций и специальная «детская зона», где можно заниматься чем-то интересным с малышами. «А когда приобретем новенький книгомобиль, то, возможно, будем устраивать книжные экспедиции в отдаленные города, доставляя еще больше книг», — мечтает Евгений. Несмотря на различные награды, официальные благодарственные письма и на то, что проект любят и знают многие, основная нагрузка по содержанию и развитию приюта лежит на его создателе. Он единственный «вечный двигатель» и вдохновитель в нем. «Друзья помогают, но в основном, конечно, занимаюсь этим сам. Хобби мое, поэтому постоянно после работы провожу время здесь. Хочется сделать приют еще более комфортным для людей, чтобы они чувствовали себя хорошо, безопасно и уютно, общаясь, знакомясь, читая».

А как вы считаете, нужны ли нам подобные книжные приюты?