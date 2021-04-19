Откровенный текст о том, что в 40 лет мы никакие вам не бабушки и можем делать все что душеньке угодно

Заметила, что представление 40-летних женщин о самих себе очень изменилось со времен моего детства. В прошлое ушли некоторые старые установки, которые раньше казались единственно верными. Например... Если женщина одинока, значит, ей срочно нужен неказистый, потертый жизнью гражданин в грязных ботинках, врывающийся в жизнь стремительным домкратом. Во многих старых фильмах такой герой рассматривается как подарок, несмотря на все его недостатки. Он может выглядеть откровенно плохо, злоупотреблять, командовать в чужом доме и вообще делать все что угодно. Но мы уже знаем: теперь-то у женщины все будет хорошо, она успела прыгнуть в последний вагон.

Возможно, до какого-то момента эта идея действительно была популярна в народе. Но сейчас я встречаю все больше женщин, у которых подобный герой вызовет лишь недоумение. Что это за нелепый гражданин и зачем вы мне его предлагаете? Дорожки песком посыпать? У меня и так все хорошо! Да еще и Tinder установлен. 40 лет — возраст бабушки. Как-то, побывав у мамы в гостях, была очень удивлена. Те женщины, которые вели себя как бабушки, когда мне было 5 лет, до сих пор живы, а многие еще и здоровы. Но ведь они почти не изменились: носят такие же халаты, делают такие же пучки, так же проводят время, сажая цветы во дворе. Это сколько же, получается, им было лет, когда они впервые надели «бабушкину» униформу? 50? А то и вовсе 45?

Будучи школьницей, я однажды включила телевизор и наткнулась на передачу «Моя семья». Там женщина рассказывала, как решилась родить в 39 лет и как ее, старородящую, гнобила за это вся семья. Куда уж тебе, мол. Сейчас эти сроки существенно сместились, и 39-летняя мама ни у кого не вызывает изумления. А вот 40-летняя особа, вдруг решившая вести себя как бабушка, вызывает, и еще как. Самое страшное, что может случиться в зрелом возрасте, — уход мужа к молодой. Почему-то большинство статей прежних лет, телевизионных передач и просто досужих разговоров обрабатывали именно этот незамысловатый сюжет. А вот статистика показывает интересную закономерность: количество разводов по инициативе зрелых женщин, долгое время проживших в браке, постепенно растет. Мне кажется, это происходит потому, что развод перестал быть своеобразным клеймом в глазах окружающих (хотя некоторые очень хотят, чтобы был). А если нет клейма, то и сама идея женского долготерпения рушится, как карточный домик. А цель сместилась с «сохранить брак любой ценой» на «быть счастливой».

Возраст за 40 — повод изо всех сил хлопать крыльями, стремясь удержать ускользающую красоту. А признаки старения на лице — это приговор. На этом, собственно, строились целые империи, на этом зарабатывали сотни тысяч маркетологов по всему миру. С каждым годом женщин пугали старением все больше и больше и наконец... провернулись. Из-за слишком большого давления, которое устроили продажники, из-за слишком сильного напряжения, которое сопровождало в обществе тему старения, последнее время она перестала быть такой актуальной, как раньше. Множество женщин просто вдохнули поглубже, потом выдохнули и начали заниматься своими делами. Ведь 40 лет — это возраст, когда женщина может расставить приоритеты самостоятельно. А еще это возраст, когда содержание важнее формы. Вот только недавно наблюдала дамочку 40 лет, которая скопила денег и собирается рвануть с друзьями в туристическую поездку. И я почему-то уверена, что поездка эта ее порадует больше, чем гиалуронка или ботокс.

Теперь пришло время пожить для других. Я замечала и еще одну странную установку. Женщине предлагалось лет после 45–50, а то и после 40, «начать жить для других». Я прямо слышала, как такое говорили моим знакомым и близким. Об этом говорили очень завуалированно, это не прописывалось ни в каких официальных документах, но посыл был понятен: теперь твое счастье в обслуживании мужа, детей и внуков; теперь тебе много не надо, теперь для тебя все по остаточному принципу. Против такого отношения протестуют сегодня женщины, не желающие отправлять себя в добровольное изгнание на ближайшие 40–50 лет. И правильно делают. Замечаете ли вы разницу между 40-летними женщинами 20–30 лет назад и сегодняшними? Что изменилось?